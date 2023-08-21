Honor Play 40S tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran, 5.200 mAh pil

Akıllı telefon 163.32 x 75.07 x 8.35 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 188 gram. Cihazda 1.612 x 720 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.56 inçlik LCD ekrana yer verilmiş. Ön panlinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir çentik bulunuyor.
5G desteği ve 5.200 mAh pil
Honor Play 40S'in kalbinde Qualcomm Snapdragon 480+ işlemci var. Bu platforma 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Çinli şirket yeni akıllı telefonunda 5.200 mAh kapasiteli bir batarya tercih etmiş. Bu sayede uzun bir kullanım ömrü vaat ediyor.
Honor Play 40S Özellikleri:
- Ekran: 6.56 inç, LCD, 1.612 x 720 piksel, 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480+
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5.200 mAh
- İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.1)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.