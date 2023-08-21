Tam Boyutta Gör Honor geçtiğimiz Mayıs ayında bütçe dostu Play 40 5G akıllı telefonunu çıkarmıştı. Temmuz ayında ise Play 40C modeli piyasaya sürüldü. Çinli marka şimdi de seriye uygun fiyatlı bir model daha ekledi. Honor Play 40S isimli cihazdan bahsediyoruz.

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Akıllı telefon 163.32 x 75.07 x 8.35 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 188 gram. Cihazda 1.612 x 720 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.56 inçlik LCD ekrana yer verilmiş. Ön panlinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir çentik bulunuyor.

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5G desteği ve 5.200 mAh pil

Honor Play 40S'in kalbinde Qualcomm Snapdragon 480+ işlemci var. Bu platforma 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Çinli şirket yeni akıllı telefonunda 5.200 mAh kapasiteli bir batarya tercih etmiş. Bu sayede uzun bir kullanım ömrü vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör Cihazda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera mevcut. Diğer özelliklerini 5G desteği, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Siyah ve yeşil gövde renkleriyle sunulan Honor Play 40S'in fiyat etiketi 135 dolar.

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Honor Play 40S Özellikleri:

Ekran: 6.56 inç, LCD, 1.612 x 720 piksel, 90 Hz

6.56 inç, LCD, 1.612 x 720 piksel, 90 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480+

Qualcomm Snapdragon 480+ RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5.200 mAh

5.200 mAh İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.1)

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Honor Play 40S tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran, 5.200 mAh pil