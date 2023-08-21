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    Honor Play 40S tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran, 5.200 mAh pil

    Honor uygun fiyatlı akıllı telefon serisini genişletmeye devam ediyor. Çinli marka, Play 40 5G ve Play 40C modellerinin başarısının ardından şimdi de Play 40S akıllı telefonunu piyasaya sürdü.
    Honor Play 40S tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran, 5.200 mAh pil Tam Boyutta Gör
    Honor geçtiğimiz Mayıs ayında bütçe dostu Play 40 5G akıllı telefonunu çıkarmıştı. Temmuz ayında ise Play 40C modeli piyasaya sürüldü. Çinli marka şimdi de seriye uygun fiyatlı bir model daha ekledi. Honor Play 40S isimli cihazdan bahsediyoruz.

    Akıllı telefon 163.32 x 75.07 x 8.35 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 188 gram. Cihazda 1.612 x 720 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.56 inçlik LCD ekrana yer verilmiş. Ön panlinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir çentik bulunuyor.

    Honor Play 40S tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran, 5.200 mAh pil Tam Boyutta Gör

    5G desteği ve 5.200 mAh pil

    Honor Play 40S'in kalbinde Qualcomm Snapdragon 480+ işlemci var. Bu platforma 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Çinli şirket yeni akıllı telefonunda 5.200 mAh kapasiteli bir batarya tercih etmiş. Bu sayede uzun bir kullanım ömrü vaat ediyor.

    Honor Play 40S tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran, 5.200 mAh pil Tam Boyutta Gör
    Cihazda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera mevcut. Diğer özelliklerini 5G desteği, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Siyah ve yeşil gövde renkleriyle sunulan Honor Play 40S'in fiyat etiketi 135 dolar.

    Honor Play 40S tanıtıldı: 5G desteği, 90 Hz ekran, 5.200 mAh pil Tam Boyutta Gör

    Honor Play 40S Özellikleri:

    • Ekran: 6.56 inç, LCD, 1.612 x 720 piksel, 90 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480+
    • RAM: 4 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 13 MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5.200 mAh
    • İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.1)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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