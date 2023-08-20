Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonunun fiyatı belli oldu

Polonyalı e-ticaret sitesi X-kom'a göre Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonunun satışı 3 Ekim itibarıyla başlayacak. Akıllı bilekliğin 50 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı bildiriliyor. Kıyaslama açısından Çin'de 35 dolara satıldığını hatırlatalım.
Çin'de aynı fiyata Pro'su alınabiliyor
Şirket kısa bir süre önce Xiaomi Smart Band 8 Pro modelini piyasaya sürmüştü. Akıllı bileklik Çin'de 55 dolar gibi bir fiyatla sunuldu. Yani Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonu için belirlenen fiyata Çin'de Pro yani daha gelişmiş model satın alınabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.