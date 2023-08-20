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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonunun fiyatı belli oldu

    Xiaomi'nin Nisan ayında tanıttığı Smart Band 8 nihayet Çin dışına çıkıyor. Akıllı bilekliğin global pazara ne zaman geleceği ve nasıl bir fiyatla satılacağı belli oldu.
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    Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonunun fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin geçtiğimiz Nisan ayında Çin'de piyasaya sürdüğü Xiaomi Smart Band 8 yakında Avrupa pazarında boy gösterecek. Akıllı bilekliğin global pazara ne zaman geleceği ve hangi fiyattan satılacağı hakkında bilgiler ortaya çıktı.

    Polonyalı e-ticaret sitesi X-kom'a göre Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonunun satışı 3 Ekim itibarıyla başlayacak. Akıllı bilekliğin 50 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı bildiriliyor. Kıyaslama açısından Çin'de 35 dolara satıldığını hatırlatalım.

    Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonunun fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Çin'de aynı fiyata Pro'su alınabiliyor

    Şirket kısa bir süre önce Xiaomi Smart Band 8 Pro modelini piyasaya sürmüştü. Akıllı bileklik Çin'de 55 dolar gibi bir fiyatla sunuldu. Yani Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonu için belirlenen fiyata Çin'de Pro yani daha gelişmiş model satın alınabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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