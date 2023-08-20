Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin geçtiğimiz Nisan ayında Çin'de piyasaya sürdüğü Xiaomi Smart Band 8 yakında Avrupa pazarında boy gösterecek. Akıllı bilekliğin global pazara ne zaman geleceği ve hangi fiyattan satılacağı hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Xiaomi Smart Band 8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün önce eklendi

Polonyalı e-ticaret sitesi X-kom'a göre Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonunun satışı 3 Ekim itibarıyla başlayacak. Akıllı bilekliğin 50 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı bildiriliyor. Kıyaslama açısından Çin'de 35 dolara satıldığını hatırlatalım.

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Çin'de aynı fiyata Pro'su alınabiliyor

Şirket kısa bir süre önce Xiaomi Smart Band 8 Pro modelini piyasaya sürmüştü. Akıllı bileklik Çin'de 55 dolar gibi bir fiyatla sunuldu. Yani Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonu için belirlenen fiyata Çin'de Pro yani daha gelişmiş model satın alınabiliyor.

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Xiaomi Smart Band 8'in global versiyonunun fiyatı belli oldu