Honor Play 4T ve Play 4T Pro resmen tanıtıldı

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Honor, Çin'de Play 4T ve Play 4T Pro isimli iki yeni akıllı telefon tanıttı. Her iki modelde de 48 megapiksel ana kamera, microSD kart yuvası ve 4.000 mAh pil bulunuyor.

Honor Play 4T Pro Özellikleri ve Fiyatı

Honor Play 4T Pro, FullHD+ çözünürlükte 6.3 inç AMOLED ekrana sahip. Damla çentikli tasarım sunan telefonda 16 megapiksel ön kamera var. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatıldığını belirtelim.

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Cihazın arka tarafında 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açışı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor.

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Gücünü sekiz çekirdekli 7 nm Kirin 810 yonga setinden alan Play 4T Pro'nun 6 ve 8 GB RAM seçeneği mevcut. Ayrıca 22.5 watt hızlı şarj desteği ile geliyor.

Akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içeren versiyonu 195 euroya satılacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılan modeli ise 220 euro fiyat etiketi taşıyacak.

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Honor Play 4T Özellikleri ve Fiyatı

Honor Play 4T, HD+ çözünürlükte 6.3 inç IPS LCD ekrana sahip. Cihazdaki ekranın sol üst köşesinde, 8 megapiksel selfie kamerası barındıran bir delik var. Parmak izi tarayıcısı ise arka panelde.

Akıllı telefon 48 ve 2 megapiksel sensörden oluşan çift arka kamera ile geliyor. Buna ek olarak Kirin 710A yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içerdiğini belirtelim. Hızlı şarj desteği ise yok.

Bu model 155 euro karşılığında satılacak. Şu an için Honor Play 4T ve Play 4T Pro'nun Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

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