Kim Nerede? 655 Türk araştırmacıdan röntgen görüntüsü ile Covid-19 tanısı koyan web sayfası 76 AMD Ryzen 3700C ve 3250C işlemciler göründü 67 Foxconn koronavirüs için çok sert önlemler alıyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor Play 4T ve Play 4T Pro resmen tanıtıldı

    Honor, ana vatanı Çin'de iki yeni akıllı telefon tanıttı. Honor Play 4T ve Play 4T Pro olarak adlandırılan cihazlar 48 megapiksel ana kamera ve 4.000 mAh pille geliyor.
    3 sa.
    493
    13
    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Honor Play 4T ve Play 4T Pro resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Honor, Çin'de Play 4T ve Play 4T Pro isimli iki yeni akıllı telefon tanıttı. Her iki modelde de 48 megapiksel ana kamera, microSD kart yuvası ve 4.000 mAh pil bulunuyor.

    Honor Play 4T Pro Özellikleri ve Fiyatı

    Honor Play 4T Pro, FullHD+ çözünürlükte 6.3 inç AMOLED ekrana sahip. Damla çentikli tasarım sunan telefonda 16 megapiksel ön kamera var. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatıldığını belirtelim.

    Honor Play 4T ve Play 4T Pro resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Cihazın arka tarafında 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açışı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei yeni ekran tedarikçisini Çin'de buldu

    Ayrıca Bkz. "Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor"

    Gücünü sekiz çekirdekli 7 nm Kirin 810 yonga setinden alan Play 4T Pro'nun 6 ve 8 GB RAM seçeneği mevcut. Ayrıca 22.5 watt hızlı şarj desteği ile geliyor.

    Akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içeren versiyonu 195 euroya satılacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılan modeli ise 220 euro fiyat etiketi taşıyacak.

    Honor Play 4T ve Play 4T Pro resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Honor Play 4T Özellikleri ve Fiyatı

    Honor Play 4T, HD+ çözünürlükte 6.3 inç IPS LCD ekrana sahip. Cihazdaki ekranın sol üst köşesinde, 8 megapiksel selfie kamerası barındıran bir delik var. Parmak izi tarayıcısı ise arka panelde.

    Akıllı telefon 48 ve 2 megapiksel sensörden oluşan çift arka kamera ile geliyor. Buna ek olarak Kirin 710A yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içerdiğini belirtelim. Hızlı şarj desteği ise yok.

    Bu model 155 euro karşılığında satılacak. Şu an için Honor Play 4T ve Play 4T Pro'nun Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor
    6 sa.
    Realme X3 SuperZoom'un detayları ortaya çıktı
    7 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 3 sa.
    Utanmadan tasarım aşırmaya devam
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MrKattchup 2 sa. cand.
    Bunların en büyük ARGE’si kopyalamak artık normal karşılıyorum ben.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. AMD Ryzen 3700C ve 3250C işlemciler göründü 45 dk. Foxconn koronavirüs için çok sert önlemler alıyor 1 sa. Xe GPU’su Intel’in dokümanında ortaya çıktı 1 sa. Apple ve Google, Koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi! İşte COVID-19 temas izleme teknolojisi 1 sa. Türk araştırmacıdan röntgen görüntüsü ile Covid-19 tanısı koyan web sayfası 1 sa. Nvidia entegre AMD GPU’larına karşı Turing tabanlı MX450 hazırlığında 2 sa. Google'ın güncel koronavirüs raporuna göre Türkiye'nin evde kalma oranı arttı 2 sa. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı bini aştı 2 sa. Braun'dan 10'u 1 arada saç sakal vücut bakım seti "Trimmer 7 MGK7220 inceleme" 2 sa. Türkiye'de upload sorunu nasıl çözülür? | CANLI YAYIN 2 sa. Philips kendi kendini temizleyen tam kablosuz kulaklıklarını duyurdu 2 sa. BAE, Mars'a gidiyor: İşte dev uzay aracının görüntüsü 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Honor Play 4T ve Play 4T Pro resmen tanıtıldı Sonraki MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama 5 sa. Hyundai Assan'dan Nisan ayına özel "şimdi al 3 ay sonra öde" fırsatı 5 sa. 30 bin liraya satılan Huawei Mate Xs kısa sürede tükendi 6 sa. Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor 6 sa. Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar 6 sa. Klavyede altın standart "Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe incelemesi" 7 sa. Kapıda servis hizmetiyle Apple kullanıcıları evden çıkmayacak 7 sa. Realme X3 SuperZoom'un detayları ortaya çıktı 8 sa. Apple, TV Plus kütüphanesindeki bazı içerikleri ücretsiz hale getirdi 9 sa. Çinli şirketlerden, koronavirüs salgınının ikinci dalgasına sıkı önlem 9 sa. Samsung, mobil OLED segmentinde açık ara lider 9 sa. Facebook yeni bir sessiz mod ekleyerek bildirimleri susturuyor 10 sa. Ofisini özleyenler için ofis sesleri üreten web sitesi 10 sa. Rivian, elektrikli pickup ve SUV modellerinin üretimini erteledi 11 sa. Galaxy S21, ekran altı kamera ile gelen ilk Samsung modeli olabilir 11 sa. Twitch Watch Parties betası tüm ABD merkezli içerik üreticilere açılıyor 12 sa. 800Gbps Ethernet standardı duyuruldu 20 sa. Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı! 22 sa. Ryzen 7 4700U işlemcili Acer Swift 3 satışa çıkıyor 22 sa. Samsung, Google'a özel 5nm Exynos yonga seti geliştiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda
    DonanımHaber
    Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim