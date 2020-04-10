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    Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor

    Microsoft'un üst düzey yöneticileri Surface Duo odaklı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Şirketin çift ekranlı yeni telefonu bu kez başkan yardımcısı Brad Anderson'ın elinde görüldü.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor
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    Microsoft Başkan Yardımcısı Brad Anderson, sosyal medya hesabında koronavirüs salgını nedeniyle home office çalıştığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

    Fotoğrafı ilgi çekici kılan detay ise deneyimli yöneticinin elinde şirketin yeni telefonu Surface Duo'nun olmasıydı.

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    Geçtiğimiz sene tanıtılan çift ekranlı cihaz henüz piyasaya sürülmedi. Gelen haberlere bakılırsa Surface Duo'nun yıl sonundan önce satışa sunulması pek mümkün değil.

    Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor
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    Arka kamera hala yok

    Fotoğrafta gördüğümüz cihaz geçen yıl tanıtılan prototip gibi sadece ön kameraya sahip. Arka tarafında hala bir kamera bulunmuyor. Şu an için Surface Duo'da arka kameraya yer verilip verilmeyeceği belli değil.

    Bununla birlikte Brad Anderson gönderisinde, elindekinin mühendislik örneği mi yoksa nihai tasarıma yakın bir cihaz mı olduğunu da belirtmiyor.

    Sufrace Duo, 1350 x 1080 piksel çözünürlük sunan iki 5.6 inç ekrana sahip. Ayrıca Surface Pen stylus kalem desteği de var. Özel bir Android sürümüyle çalışan Microsoft Surface Duo'nun bu yıl çıkması bekleniyor.



    https://twitter.com/Anderson/status/1247952329782865920 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kakarikikiri (jean paul Sartre) 3 sa.
    işlevselliğini bilmiyorum ama tasarımı kötü geldi bana
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    yakupyasar1 3 sa. yeni yorumcu
    ekran arkaya dönünce kamera çekebiliyorsa. Tek ekran yeterli olur
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    hakikidaredevil 5 sa.
    Fotoğraf çekildikten sonra bunu bırakıp iPhone kullanmaya devam ettiğine sanırım hemfikiriz.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 5 sa.
    Tersine katlanabilirse tek kamera yeterli olur. Hatta daha iyi olur bence.
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