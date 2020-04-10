Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Microsoft Başkan Yardımcısı Brad Anderson, sosyal medya hesabında koronavirüs salgını nedeniyle home office çalıştığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafı ilgi çekici kılan detay ise deneyimli yöneticinin elinde şirketin yeni telefonu Surface Duo'nun olmasıydı.

İlginizi Çekebilir

Microsoft Surface Duo beklenenden erken gelebilir

Ayrıca Bkz. "Realme X3 SuperZoom'un detayları ortaya çıktı"

Geçtiğimiz sene tanıtılan çift ekranlı cihaz henüz piyasaya sürülmedi. Gelen haberlere bakılırsa Surface Duo'nun yıl sonundan önce satışa sunulması pek mümkün değil.

Tam Boyutta Gör

Arka kamera hala yok

Fotoğrafta gördüğümüz cihaz geçen yıl tanıtılan prototip gibi sadece ön kameraya sahip. Arka tarafında hala bir kamera bulunmuyor. Şu an için Surface Duo'da arka kameraya yer verilip verilmeyeceği belli değil.

Bununla birlikte Brad Anderson gönderisinde, elindekinin mühendislik örneği mi yoksa nihai tasarıma yakın bir cihaz mı olduğunu da belirtmiyor.

Sufrace Duo, 1350 x 1080 piksel çözünürlük sunan iki 5.6 inç ekrana sahip. Ayrıca Surface Pen stylus kalem desteği de var. Özel bir Android sürümüyle çalışan Microsoft Surface Duo'nun bu yıl çıkması bekleniyor.

https://twitter.com/Anderson/status/1247952329782865920

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.