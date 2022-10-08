Honor uygun fiyatlı Play 6C akıllı telefonunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Honor markası ana vatanı Çin'de yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Uygun fiyatlı Play serisine dahil olan Play 6C isimli model 5G bağlantı desteğine sahip orta sınıf bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat etiketinin 155 dolardan başladığını belirtelim.

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Honor Play 6C, 90 Hz yenileme hızı sunan 6.52 inç IPS ekran taşıyor. Cihazda 5G modem içeren sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 480+ yonga setine yer verilmiş. Batarya kapasitesi 5.000 mAh olan akıllı telefonun şarj hızı ise 22.5 watt.

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5.000 mAh batarya

Honor Play 6C'nin arka panelinde 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel geniş açılı sensörden oluşan çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Cihazda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı mevcut.

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Akıllı telefonun diğer özelliklerini USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.1 olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 arayüzü ile çıkan cihazın konfigürasyona bağlı olarak değişen fiyat etiketlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Honor Play 6C Özellikleri:

Ekran: 6.52 inç IPS, 1600×720, 90 Hz

6.52 inç IPS, 1600×720, 90 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480+

Qualcomm Snapdragon 480+ RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşletim sistemi: Android 11 (Magic UI 5.0)

Android 11 (Magic UI 5.0) Arka kamera: 13 + 5 megapiksel

13 + 5 megapiksel Ön kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 22.5W hızlı şarj

5.000 mAh, 22.5W hızlı şarj Bağlantı: 5G, USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, Çift SIM, kulaklık girişi

5G, USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, Çift SIM, kulaklık girişi Boyutlar: 163.66 x 75.13 x 8.68 mm

163.66 x 75.13 x 8.68 mm Ağırlık: 194 gram

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Honor Play 6C Fiyatları:

6/128 GB - 155 dolar

8/128 GB - 183 dolar

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