Honor uygun fiyatlı Play 6C akıllı telefonunu tanıttı

Honor Play 6C, 90 Hz yenileme hızı sunan 6.52 inç IPS ekran taşıyor. Cihazda 5G modem içeren sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 480+ yonga setine yer verilmiş. Batarya kapasitesi 5.000 mAh olan akıllı telefonun şarj hızı ise 22.5 watt.
5.000 mAh batarya
Honor Play 6C'nin arka panelinde 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel geniş açılı sensörden oluşan çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Cihazda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı mevcut.
Akıllı telefonun diğer özelliklerini USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.1 olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 arayüzü ile çıkan cihazın konfigürasyona bağlı olarak değişen fiyat etiketlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Honor Play 6C Özellikleri:
- Ekran: 6.52 inç IPS, 1600×720, 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480+
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128 GB
- İşletim sistemi: Android 11 (Magic UI 5.0)
- Arka kamera: 13 + 5 megapiksel
- Ön kamera: 5 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 22.5W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, Çift SIM, kulaklık girişi
- Boyutlar: 163.66 x 75.13 x 8.68 mm
- Ağırlık: 194 gram
Honor Play 6C Fiyatları:
- 6/128 GB - 155 dolar
- 8/128 GB - 183 dolar
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