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    Honor uygun fiyatlı Play 6C akıllı telefonunu tanıttı

    Honor bütçe dostu Play serisi akıllı telefonlarının arasına bir yenisini ekledi. Honor Play 6C adı altında pazara giriş yapan model 5G destekli orta sınıf bir cihaz olarak geliyor.
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    Honor Play 6C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor markası ana vatanı Çin'de yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Uygun fiyatlı Play serisine dahil olan Play 6C isimli model 5G bağlantı desteğine sahip orta sınıf bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat etiketinin 155 dolardan başladığını belirtelim.

    Honor Play 6C, 90 Hz yenileme hızı sunan 6.52 inç IPS ekran taşıyor. Cihazda 5G modem içeren sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 480+ yonga setine yer verilmiş. Batarya kapasitesi 5.000 mAh olan akıllı telefonun şarj hızı ise 22.5 watt.

    Honor Play 6C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    5.000 mAh batarya

    Honor Play 6C'nin arka panelinde 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel geniş açılı sensörden oluşan çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Cihazda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı mevcut.

    Honor Play 6C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonun diğer özelliklerini USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.1 olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 arayüzü ile çıkan cihazın konfigürasyona bağlı olarak değişen fiyat etiketlerini aşağıda bulabilirsiniz.

    Honor Play 6C Özellikleri:

    • Ekran: 6.52 inç IPS, 1600×720, 90 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480+
    • RAM: 6/8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • İşletim sistemi: Android 11 (Magic UI 5.0)
    • Arka kamera: 13 + 5 megapiksel
    • Ön kamera: 5 megapiksel
    • Batarya: 5.000 mAh, 22.5W hızlı şarj
    • Bağlantı: 5G, USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, Çift SIM, kulaklık girişi
    • Boyutlar: 163.66 x 75.13 x 8.68 mm
    • Ağırlık: 194 gram

    Honor Play 6C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor Play 6C Fiyatları:

    • 6/128 GB - 155 dolar
    • 8/128 GB - 183 dolar
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 4 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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