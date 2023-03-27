Honor Play 7T özellikleri tanıtımdan önce gün ışığına çıktı

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, 28 Mart’ta orta segmente yönelik olarak hazırladığı Honor Play 7T akıllı telefonunu tanıtacak. Geçen yılki Play 6T'nin halefi olarak gelecek olan modelin hem basın görselleri hem de bunun yanında temel özellikleri paylaşıldı.

Honor Play 7T özellikleri netleşti

Tam Boyutta Gör Play 6T modelinin aksine Honor Play 7T, damla çentikli ekran tasarımıyla geliyor olacak. Tasarım dili bakımından son derece sade bir anlayış kullanılmış diyebiliriz. Telefonda ayrıca 3.5mm kulaklık girişinin de olduğu görülüyor ki segmenti düşünüldüğünde bu iyi bir özelik.

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Öte yandan Play 7T, 6.74 inçlik LCD bir panel ile geliyor. Bu ekranda önceki model gibi HD+ çözünürlüğü ve 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Ek olarak 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonlarla gelecek olan telefonda 8 GB RAM yer alacak. Android 13 tabanlı Magic OS 7.1 arayüzünün çalışacağı telefonda MediaTek imzalı Dimensity 6020 olacağı söyleniyor. Bu yeni çip, mevcut Dimensity 700'e benzer bir performans sunuyor. Son olarak telefonda 6000mAh gibi oldukça büyükçe bir pilin olacağını da aktaralım. Tüm bu detayların yarın resmen onaylanması ve fiyat bilgisinin de paylaşılması bekleniyor.

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