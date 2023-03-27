Honor Play 7T özellikleri tanıtımdan önce gün ışığına çıktı

Honor Play 7T özellikleri netleşti
Öte yandan Play 7T, 6.74 inçlik LCD bir panel ile geliyor. Bu ekranda önceki model gibi HD+ çözünürlüğü ve 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Ek olarak 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonlarla gelecek olan telefonda 8 GB RAM yer alacak. Android 13 tabanlı Magic OS 7.1 arayüzünün çalışacağı telefonda MediaTek imzalı Dimensity 6020 olacağı söyleniyor. Bu yeni çip, mevcut Dimensity 700'e benzer bir performans sunuyor. Son olarak telefonda 6000mAh gibi oldukça büyükçe bir pilin olacağını da aktaralım. Tüm bu detayların yarın resmen onaylanması ve fiyat bilgisinin de paylaşılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)