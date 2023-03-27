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    Anlık Bildirim

    Honor Play 7T özellikleri tanıtımdan önce gün ışığına çıktı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, çok kısa bir süre sonra orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı Honor Play 7T modelini tanıtacak. Ancak telefon daha tanıtılmadan tüm özellikleri ortaya çıktı.
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    Honor Play 7T özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, 28 Mart’ta orta segmente yönelik olarak hazırladığı Honor Play 7T akıllı telefonunu tanıtacak. Geçen yılki Play 6T'nin halefi olarak gelecek olan modelin hem basın görselleri hem de bunun yanında temel özellikleri paylaşıldı.

    Honor Play 7T özellikleri netleşti

    Honor Play 7T özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Play 6T modelinin aksine Honor Play 7T, damla çentikli ekran tasarımıyla geliyor olacak. Tasarım dili bakımından son derece sade bir anlayış kullanılmış diyebiliriz. Telefonda ayrıca 3.5mm kulaklık girişinin de olduğu görülüyor ki segmenti düşünüldüğünde bu iyi bir özelik.

    Öte yandan Play 7T, 6.74 inçlik LCD bir panel ile geliyor. Bu ekranda önceki model gibi HD+ çözünürlüğü ve 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Ek olarak 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonlarla gelecek olan telefonda 8 GB RAM yer alacak. Android 13 tabanlı Magic OS 7.1 arayüzünün çalışacağı telefonda MediaTek imzalı Dimensity 6020 olacağı söyleniyor. Bu yeni çip, mevcut Dimensity 700'e benzer bir performans sunuyor. Son olarak telefonda 6000mAh gibi oldukça büyükçe bir pilin olacağını da aktaralım. Tüm bu detayların yarın resmen onaylanması ve fiyat bilgisinin de paylaşılması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    semih kaptan 11 dakika önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 13 dakika önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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