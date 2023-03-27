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    Anlık Bildirim

    Türkiye’deki akıllı telefon fiyatlarına büyük zam yolda: vivo Türkiye’den açıklama

    Geçtiğimiz ay Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni bir karar ile akıllı telefon ithalatında değişiklik yapılmıştı. Yeni karar nedeniyle Türkiye’deki akıllı telefon fiyatlarına zam geliyor.
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    Türkiye’deki akıllı telefon fiyatlarına zam geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Şubat ayının sonlarında Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni bir karar ile akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan bu düzenleme 28 Mart tarihinde yürürlüğe girecek ve telefon fiyatları yüzde 20 oranında artacak.

    Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında yürürlüğe giren akıllı telefonlar için gözetim uygulaması geçtiğimiz ay itibariyle değişti. Şubat ayının sonunda yayınlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kararıyla akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi.

    Dolayısıyla değeri 350 dolar ve altında olan akıllı telefonların ithalatı Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan bir gözetim belgesi ile yapılacak. Eğer gözetim belgesi Ticaret Bakanlığı’ndan alınmazsa değeri 200 dolar olan telefonun vergilendirmesi 350 dolar üzerinden yapılacak. Bu düzenlemenin yerli üreticiyi korumak için getirildiğini de belirtelim.

    Minimum 2500 TL zam geliyor

    Türkiye’deki akıllı telefon fiyatlarına zam geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni düzenleme ile birlikte ithal edilen ve vergisiz fiyatı 3.800 TL (201 dolar) olan bir telefonun fiyatı 28 Mart’tan itibaren en az 2.500 TL zamlanacak.

    Vergisiz fiyatı yaklaşık 3.800 TL olan telefondan sırasıyla yüzde 1 kültür bakanlığı payı, yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve ardından yüzde 18 KDV alınıyor. Nihai fiyat böylece 7.500 TL oluyor. Yeni uygulama ile birlikte gümrük fiyatı yine 3.800 TL (201 dolar) olan telefondan 350 dolar gibi vergilendirme yapılacak ve aynı telefonun satış fiyatı 10.200 TL’yi aşacak. Dolayısıyla 2.500 TL’lik bir zam söz konusu. Bu nedenle yeni düzenlemenin en çok uygun fiyatlı telefonları etkileyeceğini söyleyebiliriz.

    vivo Türkiye’den açıklama

    vivo Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ertan Şensoy, yaptığı açıklamada yeni düzenleme hakkında konuştu. Şensoy, yeni ithal edilen akıllı telefonlara ilk aşamada yüzde 20 zam geleceğini belirtti.

    Bunun yanı sıra Şensoy, Türkiye’deki akıllı telefon değişim sürelerinin ciddi bir şekilde yükseldiğine de dikkat çekti. Son yıllarda telefon değişim süreleri ortalama 18 aydan 48 aya yükselmiş durumda. Çin menşeli dev akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye’de üretim yaptığı için bu düzenlemeden telefonları etkilenmeyecek. Bununla birlikte şirketin Gebze’deki fabrikasında kısa bir süre önce dördüncü üretim bandının da devreye alındığı biliniyor. Gebze’deki fabrikada bu yılın ikinci yarısında 5G yatırımları da yapılacak ve üretim yüzde 20 artırılacak. Yeni yatırımla ek 100 kişiye istihdam sağlanarak fabrikadaki çalışan sayısı 400’e ulaşacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 22 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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