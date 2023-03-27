Türkiye’deki akıllı telefon fiyatlarına büyük zam yolda: vivo Türkiye’den açıklama

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Şubat ayının sonlarında Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni bir karar ile akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan bu düzenleme 28 Mart tarihinde yürürlüğe girecek ve telefon fiyatları yüzde 20 oranında artacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında yürürlüğe giren akıllı telefonlar için gözetim uygulaması geçtiğimiz ay itibariyle değişti. Şubat ayının sonunda yayınlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kararıyla akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi.

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Dolayısıyla değeri 350 dolar ve altında olan akıllı telefonların ithalatı Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan bir gözetim belgesi ile yapılacak. Eğer gözetim belgesi Ticaret Bakanlığı’ndan alınmazsa değeri 200 dolar olan telefonun vergilendirmesi 350 dolar üzerinden yapılacak. Bu düzenlemenin yerli üreticiyi korumak için getirildiğini de belirtelim.

Minimum 2500 TL zam geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni düzenleme ile birlikte ithal edilen ve vergisiz fiyatı 3.800 TL (201 dolar) olan bir telefonun fiyatı 28 Mart’tan itibaren en az 2.500 TL zamlanacak.

Vergisiz fiyatı yaklaşık 3.800 TL olan telefondan sırasıyla yüzde 1 kültür bakanlığı payı, yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve ardından yüzde 18 KDV alınıyor. Nihai fiyat böylece 7.500 TL oluyor. Yeni uygulama ile birlikte gümrük fiyatı yine 3.800 TL (201 dolar) olan telefondan 350 dolar gibi vergilendirme yapılacak ve aynı telefonun satış fiyatı 10.200 TL’yi aşacak. Dolayısıyla 2.500 TL’lik bir zam söz konusu. Bu nedenle yeni düzenlemenin en çok uygun fiyatlı telefonları etkileyeceğini söyleyebiliriz.

vivo Türkiye’den açıklama

vivo Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ertan Şensoy, yaptığı açıklamada yeni düzenleme hakkında konuştu. Şensoy, yeni ithal edilen akıllı telefonlara ilk aşamada yüzde 20 zam geleceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Şensoy, Türkiye’deki akıllı telefon değişim sürelerinin ciddi bir şekilde yükseldiğine de dikkat çekti. Son yıllarda telefon değişim süreleri ortalama 18 aydan 48 aya yükselmiş durumda. Çin menşeli dev akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye’de üretim yaptığı için bu düzenlemeden telefonları etkilenmeyecek. Bununla birlikte şirketin Gebze’deki fabrikasında kısa bir süre önce dördüncü üretim bandının da devreye alındığı biliniyor. Gebze’deki fabrikada bu yılın ikinci yarısında 5G yatırımları da yapılacak ve üretim yüzde 20 artırılacak. Yeni yatırımla ek 100 kişiye istihdam sağlanarak fabrikadaki çalışan sayısı 400’e ulaşacak.

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