Honor Router X4 Pro şık ve iddialı

Honor Router X4 Pro özellikleri ve fiyatı
Honor Router X4 Pro yönlendirici modeli beyaz renk temalı şık bir tasarıma sahip. Tek bir USB girişi olan kasanın arka kısmında 3 adet Gigabit Ethernet portu bulunuyor. Kasanın plastikten imal edildiği belirtiliyor.
OFDMA + MU-MIMO teknolojileri ile çift bant Wi-Fi 6 bağlantısı 1.5Gbps bant genişliğine ulaşabiliyor. Genel anlamda gecikmeler yüzde 30 azaltılırken oyunlarda da yüzde 20 civarında gecikmeler azaltılıyor.
128MB dahili belleği olan yönlendirici uygulama üzerinden kontrol ediliyor. Çocuklar için bir koruma çözümü ve LDPC kablosuz hata algoritmasına sahip. Honor Router X4 Pro yönlendirici modeli 56$ fiyat etiketine sahip ve ilk hafta indirimli olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d