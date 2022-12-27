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    Honor Router X4 Pro şık ve iddialı

    Honor Router X4 Pro yönlendiricisi uygun fiyat etiketine rağmen yüksek bant genişliği, oyunlarda daha düşük gecikme süreleri ve örgü ağı desteği ile geliyor.    
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    Honor Router X4 Pro Tam Boyutta Gör
    Honor markasının yönlendirici serisine eklediği son modeli Honor Router X4 Pro şık bir görünüme sahip ve fiyatına göre iddialı özelliklerle geliyor. Oyunculara yönelik de avantajlar sunuyor.

    Honor Router X4 Pro özellikleri ve fiyatı

    Honor Router X4 Pro yönlendirici modeli beyaz renk temalı şık bir tasarıma sahip. Tek bir USB girişi olan kasanın arka kısmında 3 adet Gigabit Ethernet portu bulunuyor. Kasanın plastikten imal edildiği belirtiliyor.

    OFDMA + MU-MIMO teknolojileri ile çift bant Wi-Fi 6 bağlantısı 1.5Gbps bant genişliğine ulaşabiliyor. Genel anlamda gecikmeler yüzde 30 azaltılırken oyunlarda da yüzde 20 civarında gecikmeler azaltılıyor.

    128MB dahili belleği olan yönlendirici uygulama üzerinden kontrol ediliyor. Çocuklar için bir koruma çözümü ve LDPC kablosuz hata algoritmasına sahip. Honor Router X4 Pro yönlendirici modeli 56$ fiyat etiketine sahip ve ilk hafta indirimli olarak satılacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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