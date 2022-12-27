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    Honor yeni akıllı baskülünü duyurdu

    Honor Smart Body Fat Scale 3 akıllı baskül 4 farklı tartma moduna sahip ve insan vücuduna ait 24 farklı veriyi hesaplayabiliyor. Fiyatı da oldukça uygun tutulmuş.
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    Honor Smart Body Fat Scale 3 Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon üreticilerinin portföyünde günlük hayata yönelik akıllı ürünler artık büyük bir önem arz etmeye başladı. Bir telefon lansmanında birkaç tane de akıllı ev aleti görüyoruz. Honor da bunlardan birisi.

    Honor Smart Body Fat Scale 3 özellikleri ve fiyatı

    Honor Smart Body Fat Scale 3 modeli oldukça ince ve şeffaf bir cam yüzeye sahip. Nispeten küçük olan LCD ekranında temel verilere erişilebiliyor ancak asıl istatistikler mobil uygulamasında sunuluyor.

    Baskül insan vücuduna ait 24 farklı veriyi hesaplayabiliyor. Bunların arasında kitle indeksi, yağ oranı, vücut skoru, deri altı yağ oranı, iç kısım yağ oranı yer alıyor. Ayrıca normal, bebek, hamile ve küçük eşya şeklinde 4 farklı tartı modu mevcut. Optimizasyonlar buna göre yapılıyor.

    Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden bağlanan baskülün ayarlarını uzaktan yapmak da mümkün. Honor Smart Body Fat Scale 3 için 21$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar Ocak ayında başlayacak ve ilk hafta indirimi de yapılacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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