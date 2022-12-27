Honor yeni akıllı baskülünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon üreticilerinin portföyünde günlük hayata yönelik akıllı ürünler artık büyük bir önem arz etmeye başladı. Bir telefon lansmanında birkaç tane de akıllı ev aleti görüyoruz. Honor da bunlardan birisi.

Honor Smart Body Fat Scale 3 özellikleri ve fiyatı

Honor Smart Body Fat Scale 3 modeli oldukça ince ve şeffaf bir cam yüzeye sahip. Nispeten küçük olan LCD ekranında temel verilere erişilebiliyor ancak asıl istatistikler mobil uygulamasında sunuluyor.

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Baskül insan vücuduna ait 24 farklı veriyi hesaplayabiliyor. Bunların arasında kitle indeksi, yağ oranı, vücut skoru, deri altı yağ oranı, iç kısım yağ oranı yer alıyor. Ayrıca normal, bebek, hamile ve küçük eşya şeklinde 4 farklı tartı modu mevcut. Optimizasyonlar buna göre yapılıyor.

Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden bağlanan baskülün ayarlarını uzaktan yapmak da mümkün. Honor Smart Body Fat Scale 3 için 21$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar Ocak ayında başlayacak ve ilk hafta indirimi de yapılacak.

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Honor Smart Body Fat Scale 3 tanıtıldı:İşte özellikleri ve fiyatı