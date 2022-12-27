Honor yeni akıllı baskülünü duyurdu

Honor Smart Body Fat Scale 3 özellikleri ve fiyatı
Honor Smart Body Fat Scale 3 modeli oldukça ince ve şeffaf bir cam yüzeye sahip. Nispeten küçük olan LCD ekranında temel verilere erişilebiliyor ancak asıl istatistikler mobil uygulamasında sunuluyor.
Baskül insan vücuduna ait 24 farklı veriyi hesaplayabiliyor. Bunların arasında kitle indeksi, yağ oranı, vücut skoru, deri altı yağ oranı, iç kısım yağ oranı yer alıyor. Ayrıca normal, bebek, hamile ve küçük eşya şeklinde 4 farklı tartı modu mevcut. Optimizasyonlar buna göre yapılıyor.
Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden bağlanan baskülün ayarlarını uzaktan yapmak da mümkün. Honor Smart Body Fat Scale 3 için 21$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar Ocak ayında başlayacak ve ilk hafta indirimi de yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d