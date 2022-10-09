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    Honor X40 GT'nin tanıtım tarihi açıklandı

    Honor markası yeni akıllı telefonunun çıkış tarihini resmen açıkladı. Önümüzdeki hafta tanıtılacak Honor X40 GT için bir performans sıçramasından bahsediliyor. 
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    Honor X40 GT'nin tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Honor bir süredir gündemi meşgul eden yeni akıllı telefonunun tanıtım tarihini resmen açıkladı. Çinli şirket tarafından yayınlanan postere göre Honor X40 GT isimli cihaz 13 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde sahneye çıkacak.

    Görsel akıllı telefonun düz ekran ve yuvarlak bir kamera ünitesine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca oyun odaklı modellerde gördüğümüz renk vurguları bu cihazda da var. Arka panele yerleştirilmiş yeşil GT harfleri de dikkat çekiyor.

    Honor X40 GT'nin tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör

    Performansta sıçrama olacak

    Honor X40 GT'nin selfie kamerası ekranın üst kısmının merkezindeki delikte yer alacak. Daha önce cihazın 66 watt hızlı şarj desteği suncağı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran da konuşuluyor.

    Honor yeni model için bir performans sıçramasından bahsetti. Elbette ki burada kıyaslama Snapdragon 695 işlemcili Honor X40 ile yapılıyor. GT modeli daha güçlü Snapdragon 888 yonga setiyle gelebilir ki böyle olması durumunda performansta gerçekten de iyi bir sıçrama söz konusu olacak.

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    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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