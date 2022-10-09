Honor X40 GT'nin tanıtım tarihi açıklandı

Görsel akıllı telefonun düz ekran ve yuvarlak bir kamera ünitesine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca oyun odaklı modellerde gördüğümüz renk vurguları bu cihazda da var. Arka panele yerleştirilmiş yeşil GT harfleri de dikkat çekiyor.
Performansta sıçrama olacak
Honor X40 GT'nin selfie kamerası ekranın üst kısmının merkezindeki delikte yer alacak. Daha önce cihazın 66 watt hızlı şarj desteği suncağı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran da konuşuluyor.
Honor yeni model için bir performans sıçramasından bahsetti. Elbette ki burada kıyaslama Snapdragon 695 işlemcili Honor X40 ile yapılıyor. GT modeli daha güçlü Snapdragon 888 yonga setiyle gelebilir ki böyle olması durumunda performansta gerçekten de iyi bir sıçrama söz konusu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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