Honor X50 Pro yakında geliyor: Telefona ait ilk bilgiler ortaya çıktı

Honor X50 Pro'nun muhtemel özellikleri
Sızdırılan tanıtım görselinde telefonun yuvarlak bir kamera adasına sahip olduğu görülüyor. Telefonun 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 429ppi piksel yoğunluğuna sahip kavisli OLED panel ile gelmesi bekleniyor.
Gelen bilgilere göre cihaza Snapdragon 8+ Gen 1 yongasının güç verecek. Bunun yanında 5800 mAh batarya ve 35 Watt şarj hızı desteği de yer alacak. Android 14 temelli Magic OS 7.2 işletim sistemiyle gelecek telefonun 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneklerine sahip olması bekleniyor.
Şimdilik telefon ile ilgili bilgilerimiz bu kadar. Önümüzdeki günlerde telefon hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.