Honor X50 Pro yakında geliyor: Telefona ait ilk bilgiler ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Honor yeni süper orta seviye telefonu Honor X50 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Magic 6 serisiyle birlikte Ocak 2024'de tanıtılma ihtimali olan telefona ait görsel ve bazı bilgiler ortaya çıktı.

Honor X50 Pro'nun muhtemel özellikleri

Sızdırılan tanıtım görselinde telefonun yuvarlak bir kamera adasına sahip olduğu görülüyor. Telefonun 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 429ppi piksel yoğunluğuna sahip kavisli OLED panel ile gelmesi bekleniyor.

Huawei Nova 12 Ultra & Pro tanıtıldı: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Gelen bilgilere göre cihaza Snapdragon 8+ Gen 1 yongasının güç verecek. Bunun yanında 5800 mAh batarya ve 35 Watt şarj hızı desteği de yer alacak. Android 14 temelli Magic OS 7.2 işletim sistemiyle gelecek telefonun 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

Şimdilik telefon ile ilgili bilgilerimiz bu kadar. Önümüzdeki günlerde telefon hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor X50 Pro yakında geliyor: İlk bilgiler ortaya çıktı