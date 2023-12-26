Huawei Nova 12 serisi tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatlar

- Huawei Nova 12 Ultra & Nova 12 Pro
- Huawei Nova 12 Ultra fiyatı
- Huawei Nova 12 Pro fiyatı
- Huawei Nova 12
- Huawei Nova 12 fiyatı
- Huawei Nova 12 Lite
- Huawei Nova 12 Lite fiyatı
- Huawei Nova 12 Ultra özellikleri
- Huawei Nova 12 Pro özellikleri
- Huawei Nova 12 özellikleri
- Huawei Nova 12 Lite özellikleri
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Huawei Nova 12 Ultra & Nova 12 Pro
Her iki telefon neredeyse aynı kamera sistemini kullanıyor. Arkada 8MP ultra geniş açılı lens, makro lens ve 50MP ana kamera bulunuyor. Birincil kamera, f1/.4 ile f/4.0 arasında değişebilen değişken diyafram açıklığına sahip. 2x optik zoom, 5x dijital zoom yapılabiliyor. Önde 60MP ultra geniş açılı kameraya 8MP portre kamera eşlik ediyor. Geni açı sensörü f/2.4 diyafram açıklığı ve otomatik odaklama özelliğine sahip. Portre sensörü, f/2.2 diyafram aralığına sahip ve otomatik odaklamayı destekliyor.
Nova 12 Pro & Ultra, uydu bağlantı özelliğiyle geliyor. Ekran içi parmak izi tarayıcı ve yüzle kilit açma, çift SIM desteği, el hareketiyle gezinme, Bluetooth 5.2, AAC, SBC ve LDAC ses kodek desteği, diğer özellikleri arasında. Pro model, beyaz, siyah, pembe ve mavi renk seçeneğiyle gelirken; Ultra model siyah, mavi ve gri renklerle geliyor.
Huawei Nova 12 Ultra fiyatı
Nova 12 Ultra’nın 512GB modeli 658 dolar, 1TB modeli 769 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Huawei Nova 12 Pro fiyatı
Nova 12 Pro’nun 256GB modeli 560 dolar, 512GB modeli 615 dolar fiyat etiketini taşıyor. Pro’da 1TB seçeneği yok. Her iki model de şu anda ön siparişe açık, 12 Ocak 2024’te de satışa çıkacak.
Huawei Nova 12
Huawei Nova 12 fiyatı
Nova 12, mavi, gri ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 420 dolar. Bu fiyatlandırma 256GB’lık model için geçerli. 512GB depolama alanı sunan modelin fiyatı ise 560 dolar. Telefon ön siparişe açıldı, 5 Ocak 2024’te satışa sunulacak.
Huawei Nova 12 Lite
Ekran içi parmak izi sensörüne sahip olan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 778G 4G işlemcisiyle geliyor. 256GB ve 512GB olmak üzere iki depolama seçeneği mevcut. Telefon, 66w hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alıyor.
Kamera noktasında, arkada 50MP ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera ve makro kamera eşlik ediyor. Önde 60MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ana kamera, 10x dijital zoom yapabiliyor.
Huawei Nova 12 Lite fiyatı
Huawei Nova 12 Lite, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 349 dolar. Bu fiyatlandırma 256GB'lık model için geçerli. 512GB'lık modelin fiyatı 391 dolar.
Huawei Nova 12 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.76 inç, 1224x2776, 120Hz, LTPO OLED, Kunlun Glass
- İşlemci: Kirin 9000SL
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.4-4.0 + 8MP f/2.2
- Ön kamera: 8MP f/2.2 (telefoto) + 60MP f/2.4 (ultra geniş)
- Batarya: 4600 mAh, 100w hızlı şarj
- Yazılım: HarmonyOS 4.0
- Boyut ve ağırlık: 163.1 x 75 x 7.7mm, 198 g
Huawei Nova 12 Pro özellikleri
- Ekran: 6.76 inç, 1224x2776, 120Hz, LTPO OLED
- İşlemci: Kirin 8000
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.4-4.0 + 8MP f/2.2
- Ön kamera: 8MP f/2.2 (telefoto) + 60MP f/2.4 (ultra geniş)
- Batarya: 4600 mAh, 100w hızlı şarj
- Yazılım: HarmonyOS 4.0
- Boyut ve ağırlık: 163.1 x 75 x 7.7mm, 201 g
Huawei Nova 12 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED
- İşlemci: Kirin 8000
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.9 + 8MP f/2.2
- Ön kamera: 60MP f/2.4 (ultra geniş)
- Batarya: 4600 mAh, 100w hızlı şarj
- Yazılım: HarmonyOS 4.0
- Boyut ve ağırlık: 161.5 x 75.4 x 7mm, 191 g
Huawei Nova 12 Lite özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED
- İşlemci: Snapdragon 778G
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.9 + 8MP f/2.2
- Ön kamera: 60MP f/2.4 (ultra geniş)
- Batarya: 4500 mAh, 66w hızlı şarj
- Yazılım: HarmonyOS 4.0
- Boyut ve ağırlık: 6.88mm, 168 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.