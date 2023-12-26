Huawei Nova 12 serisi tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatlar

Tam Boyutta Gör Sızıntıların ve söylentilerin ardından Huawei Nova 12 serisi 26 Aralık’ta resmî olarak tanıtıldı. Nova 12 Ultra ve Nova 12 Pro, 50MP değişken diyafram aralıklı kamera ve uydu bağlantı özelliğiyle gelirken; Nova 12, Kirin 8000 işlemci, 120Hz OLED ekranla geliyor. Huawei, düz modeli daha önce satışa sunacak. Pro modeller bir hafta sonra satışa sunulacak.

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Huawei Nova 12 Ultra & Nova 12 Pro

Tam Boyutta Gör Nova 12 Ultra ve Pro modeller, hap şeklinde çentikli kavisli yapıda ekrana sahip. Ön ve arka kısım yuvarlatılmış köşeler ve kavisli kenarlara sahip. Telefonlar aynı ekranı paylaşıyor; 6.76 inç, FHD+ çözünürlük sunan OLED ekran. Ultra modelde Huawei’nin kırılmadığını iddia ettiği Kunlus cam bulunuyor. İki telefon da 100w kablolu hızlı şarjı destekleyen 4600 mAh bataryaya sahip. HarmonyOS 4.0 ile gelen telefonlar, bellek ve işlemci noktasında ayrılıyor. Ultra modelde Kirin 9000SL işlemci, Pro modelde Kirin 8000 işlemci bulunuyor. Her iki telefonda da 12GB RAM olmasına karşın, 1TB depolama seçeneği yalnızca Ultra’da sunuluyor.

Her iki telefon neredeyse aynı kamera sistemini kullanıyor. Arkada 8MP ultra geniş açılı lens, makro lens ve 50MP ana kamera bulunuyor. Birincil kamera, f1/.4 ile f/4.0 arasında değişebilen değişken diyafram açıklığına sahip. 2x optik zoom, 5x dijital zoom yapılabiliyor. Önde 60MP ultra geniş açılı kameraya 8MP portre kamera eşlik ediyor. Geni açı sensörü f/2.4 diyafram açıklığı ve otomatik odaklama özelliğine sahip. Portre sensörü, f/2.2 diyafram aralığına sahip ve otomatik odaklamayı destekliyor.

Nova 12 Pro & Ultra, uydu bağlantı özelliğiyle geliyor. Ekran içi parmak izi tarayıcı ve yüzle kilit açma, çift SIM desteği, el hareketiyle gezinme, Bluetooth 5.2, AAC, SBC ve LDAC ses kodek desteği, diğer özellikleri arasında. Pro model, beyaz, siyah, pembe ve mavi renk seçeneğiyle gelirken; Ultra model siyah, mavi ve gri renklerle geliyor.

Huawei Nova 12 Ultra fiyatı

Nova 12 Ultra’nın 512GB modeli 658 dolar, 1TB modeli 769 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Huawei Nova 12 Pro fiyatı

Nova 12 Pro’nun 256GB modeli 560 dolar, 512GB modeli 615 dolar fiyat etiketini taşıyor. Pro’da 1TB seçeneği yok. Her iki model de şu anda ön siparişe açık, 12 Ocak 2024’te de satışa çıkacak.

Huawei Nova 12

Tam Boyutta Gör Nova 12 modeli, 6.7 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan düz OLED ekrana sahip. Düz model, Kirin 8000 işlemcinin 4G destekli sürümünü taşıyor. Telefon, 512GB’a kadar dahili depolama alanıyla geliyor. Telefon, 100W kablolu hızlı şarjı destekleyen 4600 mAh bataryadan güç alıyor. Arkada 50MP ana kameraya 8MP ultra geniş açılı lens ve makro sensör eşlik ediyor. Birincil kamera diğer modellerin aksine sabit f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Önde tek 60MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ekran içi parmak izi tarayıcı, el hareketleriyle gezinme, çift SIM gibi Pro ve Ultra’da olan özellikler bu modelde de mevcut.

Huawei Nova 12 fiyatı

Nova 12, mavi, gri ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 420 dolar. Bu fiyatlandırma 256GB’lık model için geçerli. 512GB depolama alanı sunan modelin fiyatı ise 560 dolar. Telefon ön siparişe açıldı, 5 Ocak 2024’te satışa sunulacak.

Huawei Nova 12 Lite

Nova 12 Lite, tasarım olarak serideki diğer modellerle benzerlikler taşıyor. Kenarlar düz ve tutmayı kolaylaştırmak adına her iki uçta hafif kıvrımlı. Delik çentikli ekran, 6.7 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Ekran içi parmak izi sensörüne sahip olan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 778G 4G işlemcisiyle geliyor. 256GB ve 512GB olmak üzere iki depolama seçeneği mevcut. Telefon, 66w hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alıyor.

Kamera noktasında, arkada 50MP ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera ve makro kamera eşlik ediyor. Önde 60MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ana kamera, 10x dijital zoom yapabiliyor.

Huawei Nova 12 Lite fiyatı

Huawei Nova 12 Lite, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 349 dolar. Bu fiyatlandırma 256GB'lık model için geçerli. 512GB'lık modelin fiyatı 391 dolar.

Huawei Nova 12 Ultra özellikleri

Ekran : 6.76 inç, 1224x2776, 120Hz, LTPO OLED, Kunlun Glass

: 6.76 inç, 1224x2776, 120Hz, LTPO OLED, Kunlun Glass İşlemci : Kirin 9000SL

: Kirin 9000SL Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 512GB, 1TB

: 512GB, 1TB Arka kamera: 50MP f/1.4-4.0 + 8MP f/2.2

50MP f/1.4-4.0 + 8MP f/2.2 Ön kamera: 8MP f/2.2 (telefoto) + 60MP f/2.4 (ultra geniş)

8MP f/2.2 (telefoto) + 60MP f/2.4 (ultra geniş) Batarya : 4600 mAh, 100w hızlı şarj

: 4600 mAh, 100w hızlı şarj Yazılım : HarmonyOS 4.0

: HarmonyOS 4.0 Boyut ve ağırlık: 163.1 x 75 x 7.7mm, 198 g

Huawei Nova 12 Pro özellikleri

Ekran : 6.76 inç, 1224x2776, 120Hz, LTPO OLED

: 6.76 inç, 1224x2776, 120Hz, LTPO OLED İşlemci : Kirin 8000

: Kirin 8000 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.4-4.0 + 8MP f/2.2

: 50MP f/1.4-4.0 + 8MP f/2.2 Ön kamera : 8MP f/2.2 (telefoto) + 60MP f/2.4 (ultra geniş)

: 8MP f/2.2 (telefoto) + 60MP f/2.4 (ultra geniş) Batarya : 4600 mAh, 100w hızlı şarj

: 4600 mAh, 100w hızlı şarj Yazılım : HarmonyOS 4.0

: HarmonyOS 4.0 Boyut ve ağırlık: 163.1 x 75 x 7.7mm, 201 g

Huawei Nova 12 özellikleri

Ekran : 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED

: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED İşlemci : Kirin 8000

: Kirin 8000 Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.9 + 8MP f/2.2

: 50MP f/1.9 + 8MP f/2.2 Ön kamera : 60MP f/2.4 (ultra geniş)

: 60MP f/2.4 (ultra geniş) Batarya : 4600 mAh, 100w hızlı şarj

: 4600 mAh, 100w hızlı şarj Yazılım : HarmonyOS 4.0

: HarmonyOS 4.0 Boyut ve ağırlık: 161.5 x 75.4 x 7mm, 191 g

Huawei Nova 12 Lite özellikleri

Ekran : 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED

: 6.7 inç, 1084x2412, 120Hz, OLED İşlemci : Snapdragon 778G

: Snapdragon 778G Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.9 + 8MP f/2.2

: 50MP f/1.9 + 8MP f/2.2 Ön kamera : 60MP f/2.4 (ultra geniş)

: 60MP f/2.4 (ultra geniş) Batarya : 4500 mAh, 66w hızlı şarj

: 4500 mAh, 66w hızlı şarj Yazılım : HarmonyOS 4.0

: HarmonyOS 4.0 Boyut ve ağırlık: 6.88mm, 168 g

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Huawei Nova 12 Ultra & Pro tanıtıldı: İşte özellikleri