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    Anlık Bildirim

    Honor X50 Pro tanıtıldı: Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED ekran, 5.800 mAh pil

    Honor yeni yıldan hemen önce X50 Pro isimli akıllı telefonunu resmen tanıttı. Honor X50'nin geliştirilmiş versiyonu olarak çıkış yapan model Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve AMOLED ekranla geliyor.

    Honor X50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor bu yaz Çin'de piyasaya sürülen X50 akıllı telefonunun daha gelişmiş bir versiyonunu çıkardı. Honor X50 Pro olarak adlandırılan model, markanın tanıdık tasarımını benimsiyor. Akıllı telefonun normal varyanttan temel farkının yonga seti olduğunu belirtelim.

    Honor X50 Pro'da Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve 35W hızlı şarj destekli 5.800 mAh bulunuyor. Cihaz 2652 × 1200 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED ekranla donatılmış. Panelin hafif kavisli olması da dikkat çeken detaylar arasında.

    Honor X50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Pil yıpranmasını önleyen teknoloji

    Cihazın arka panelinde 108 megapiksel ana kamera (1/1.67 inç, f/1.75), 2 megapiksel makro kameradan oluşan çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Yazılım tarafı Android 13 tabanlı MagicOS 7.2'ye emanet edilmiş.

    Honor X50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çinli şirket Honor X50 Pro'da pilin çabuk yıpranmasını önleyen bir teknoloji kullandığını söylüyor. Dört yıllık kullanımdan sonra bile pilin iyi durumda kalacağı yönünde bilgiler var. Cihaz sadece 12/256 GB konfigürasyonunda satılacak. Fiyat etiketi 395 dolar.

    Honor X50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor X50 Pro Özellikleri:

    • Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2652 × 1200 piksel, 120 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
    • RAM: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 108 MP (ana), 2 MP (makro)
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5.800 mAh (35W hızlı şarj)
    • İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.2)
    • Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, Beidou
    • Boyutlar: 163.6 x 75.5 x 7.98 mm
    • Ağırlık: 192 gram
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 19 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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