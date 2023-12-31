Honor X50 Pro tanıtıldı: Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED ekran, 5.800 mAh pil

Honor bu yaz Çin'de piyasaya sürülen X50 akıllı telefonunun daha gelişmiş bir versiyonunu çıkardı. Honor X50 Pro olarak adlandırılan model, markanın tanıdık tasarımını benimsiyor. Akıllı telefonun normal varyanttan temel farkının yonga seti olduğunu belirtelim.
Honor X50 Pro'da Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve 35W hızlı şarj destekli 5.800 mAh bulunuyor. Cihaz 2652 × 1200 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED ekranla donatılmış. Panelin hafif kavisli olması da dikkat çeken detaylar arasında.
Pil yıpranmasını önleyen teknoloji
Cihazın arka panelinde 108 megapiksel ana kamera (1/1.67 inç, f/1.75), 2 megapiksel makro kameradan oluşan çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Yazılım tarafı Android 13 tabanlı MagicOS 7.2'ye emanet edilmiş.
Çinli şirket Honor X50 Pro'da pilin çabuk yıpranmasını önleyen bir teknoloji kullandığını söylüyor. Dört yıllık kullanımdan sonra bile pilin iyi durumda kalacağı yönünde bilgiler var. Cihaz sadece 12/256 GB konfigürasyonunda satılacak. Fiyat etiketi 395 dolar.
Honor X50 Pro Özellikleri:
- Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2652 × 1200 piksel, 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP (ana), 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5.800 mAh (35W hızlı şarj)
- İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.2)
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, Beidou
- Boyutlar: 163.6 x 75.5 x 7.98 mm
- Ağırlık: 192 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.