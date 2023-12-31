Honor X50 Pro tanıtıldı: Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED ekran, 5.800 mAh pil

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Honor bu yaz Çin'de piyasaya sürülen X50 akıllı telefonunun daha gelişmiş bir versiyonunu çıkardı. Honor X50 Pro olarak adlandırılan model, markanın tanıdık tasarımını benimsiyor. Akıllı telefonun normal varyanttan temel farkının yonga seti olduğunu belirtelim.

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Honor X50 Pro'da Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve 35W hızlı şarj destekli 5.800 mAh bulunuyor. Cihaz 2652 × 1200 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED ekranla donatılmış. Panelin hafif kavisli olması da dikkat çeken detaylar arasında.

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Pil yıpranmasını önleyen teknoloji

Cihazın arka panelinde 108 megapiksel ana kamera (1/1.67 inç, f/1.75), 2 megapiksel makro kameradan oluşan çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Yazılım tarafı Android 13 tabanlı MagicOS 7.2'ye emanet edilmiş.

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Çinli şirket Honor X50 Pro'da pilin çabuk yıpranmasını önleyen bir teknoloji kullandığını söylüyor. Dört yıllık kullanımdan sonra bile pilin iyi durumda kalacağı yönünde bilgiler var. Cihaz sadece 12/256 GB konfigürasyonunda satılacak. Fiyat etiketi 395 dolar.

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Honor X50 Pro Özellikleri:

Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2652 × 1200 piksel, 120 Hz

6.78 inç, AMOLED, 2652 × 1200 piksel, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 108 MP (ana), 2 MP (makro)

108 MP (ana), 2 MP (makro) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5.800 mAh (35W hızlı şarj)

5.800 mAh (35W hızlı şarj) İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.2)

Android 13 (MagicOS 7.2) Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, Beidou

5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, Beidou Boyutlar: 163.6 x 75.5 x 7.98 mm

163.6 x 75.5 x 7.98 mm Ağırlık: 192 gram

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