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    Uygun fiyatlı akıllı telefon Honor X60 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor X60 serisinin ilk modeli Çin'de resmî olarak tanıtıldı. Honor X60 Plus, giriş seviye uygun fiyatlı akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.                
    honor x60 plus tanıtıldı ucuz akıllı telefon Tam Boyutta Gör
    Honor, geçtiğimiz yıl X50 serisini tanıtmıştı, ilginç olarak X50 Plus modelini es geçmişti. Honor X60 serisinin ilk modeli olarak Honor X60 Plus tanıtıldı. Peki, Honor X60 Plus özellikleri ile neler sunuyor?

    Honor X60 Plus, 6.7 inç, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip. Arkada 50MP ve 2MP kamera, önde 5MP kamera mevcut ancak lensler hakkında bir bilgi yok. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi var. Telefon, 12GB RAM 512GB depolama alanı ile geliyor ki bu segmentte şaşırtıcı. Telefona 6000 mAh batarya güç veriyor. Pil 35w hızlı şarjı destekliyor.

    Honor X60+ modeli, MagicOS tabanlı Android 14 ile kutusundan çıkıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ekranda değil, güç tuşunda. Telefonun kalınlığı 8.24mm, ağırlığı 198 gr.

    Honor X60 Plus fiyatı

    Honor X60 Plus fiyatı 206 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 12GB RAM 256GB depolama alanı sunan model için geçerli. 12GB RAM 512GB depolama alanlı modelin fiyatı 234 dolar seviyesinde. Telefon, siyah, beyaz ve yeşil renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

    Honor X60 Plus özellikleri

    Honor X60 Plus teknik özellikleri

    • Ekran: 6.77 inç, HD+, 120Hz, LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP + 2MP
    • Ön kamera: 5MP
    • Batarya: 6000 mAh, 35w hızlı şarj
    • İşletim sistemi: MagicOS, Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 166.9 x 76.8 x 8.24mm, 198 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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