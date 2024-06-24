Uygun fiyatlı akıllı telefon Honor X60 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, geçtiğimiz yıl X50 serisini tanıtmıştı, ilginç olarak X50 Plus modelini es geçmişti. Honor X60 serisinin ilk modeli olarak Honor X60 Plus tanıtıldı. Peki, Honor X60 Plus özellikleri ile neler sunuyor?

Honor Magic V Flip tanıtıldı: İşte özellikleri 1 hf. önce eklendi

Honor X60 Plus, 6.7 inç, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip. Arkada 50MP ve 2MP kamera, önde 5MP kamera mevcut ancak lensler hakkında bir bilgi yok. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi var. Telefon, 12GB RAM 512GB depolama alanı ile geliyor ki bu segmentte şaşırtıcı. Telefona 6000 mAh batarya güç veriyor. Pil 35w hızlı şarjı destekliyor.

Honor X60+ modeli, MagicOS tabanlı Android 14 ile kutusundan çıkıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ekranda değil, güç tuşunda. Telefonun kalınlığı 8.24mm, ağırlığı 198 gr.

Honor X60 Plus fiyatı

Honor X60 Plus fiyatı 206 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 12GB RAM 256GB depolama alanı sunan model için geçerli. 12GB RAM 512GB depolama alanlı modelin fiyatı 234 dolar seviyesinde. Telefon, siyah, beyaz ve yeşil renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Honor X60 Plus özellikleri

Ekran : 6.77 inç, HD+, 120Hz, LCD

: 6.77 inç, HD+, 120Hz, LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP + 2MP

: 50MP + 2MP Ön kamera : 5MP

: 5MP Batarya : 6000 mAh, 35w hızlı şarj

: 6000 mAh, 35w hızlı şarj İşletim sistemi : MagicOS, Android 14

: MagicOS, Android 14 Boyut ve ağırlık: 166.9 x 76.8 x 8.24mm, 198 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Honor X60 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı