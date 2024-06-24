Uygun fiyatlı akıllı telefon Honor X60 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri

Honor X60 Plus, 6.7 inç, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip. Arkada 50MP ve 2MP kamera, önde 5MP kamera mevcut ancak lensler hakkında bir bilgi yok. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi var. Telefon, 12GB RAM 512GB depolama alanı ile geliyor ki bu segmentte şaşırtıcı. Telefona 6000 mAh batarya güç veriyor. Pil 35w hızlı şarjı destekliyor.
Honor X60+ modeli, MagicOS tabanlı Android 14 ile kutusundan çıkıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ekranda değil, güç tuşunda. Telefonun kalınlığı 8.24mm, ağırlığı 198 gr.
Honor X60 Plus fiyatı
Honor X60 Plus fiyatı 206 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 12GB RAM 256GB depolama alanı sunan model için geçerli. 12GB RAM 512GB depolama alanlı modelin fiyatı 234 dolar seviyesinde. Telefon, siyah, beyaz ve yeşil renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Honor X60 Plus özellikleri
- Ekran: 6.77 inç, HD+, 120Hz, LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP + 2MP
- Ön kamera: 5MP
- Batarya: 6000 mAh, 35w hızlı şarj
- İşletim sistemi: MagicOS, Android 14
- Boyut ve ağırlık: 166.9 x 76.8 x 8.24mm, 198 g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.