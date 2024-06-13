4 inç kapak ekranlı Honor Magic V Flip tanıtıldı

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Honor, Magic V serisiyle katlanabilir akıllı telefon pazarında uzun süredir var. Marka, bugün ilk dikey katlanır telefonunu tanıttı. Honor Magic V Flip, benzersiz çift ekran deneyimi sunan büyük 4 inçlik LTPO OLED kapak ekranıyla rakiplerinden ayrılıyor.

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Honor Magic V Flip neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör 4 inç kapak ekranı, 1092x1200 piksel çözünürlük, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 1600 nite kadar parlaklık, 2160Hz PWM karartma sağlıyor. Ayrıca daha iyi ölçeklendirme için uygulamalar gibi içerikleri 16:9 moduna bölerek geniş köşegenini akıllıca kullanıyor, alt yarıda da kontrol paneliyle birlikte video izlemek için yatay bölmeyi destekliyor. Kapak ekranında uygulamaları tam ekran çalıştırabiliyorsunuz. Honor, kapak ekranından ana ekrana geçtiğinizde uygulamaları otomatik olarak genişleten süreklilik özellikleri de eklemiş. 6.8 inç OLED ana ekran, FHD+ çözünürlük, 21:9 en boy oranı, 3000 nite kadar parlaklık, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor ve Dolby Vision sertifikalı.

Magic V Flip, tamamen düz bir şekilde katlanıyor ve kapalıyken 14.89mm, açıkken 7.5mm boyutlarında. Honor, telefonun ultra dayanıklı, sağlam ve güvenli menteşe (Luban Hinge) ile donatıldığını söylüyor. Ayrıca beş yıldızlı SGS sertifikasına sahip.

Honor’un ilk dikey katlanır telefonu Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullanıyor. 2300mm’lik ısı dağıtım alanını kaplayan 0.25mm ultra ince sıvı soğutmalı VC plaka yerleştirilmiş. En üst model 16GB RAM 1TB depolama alanı sunuyor. Dikey katlanan telefon, Sony IMX906 sensörlü 50MP ana kamera ve makro kamera görevi de gören 12MP ultra geniş kameraya sahip. Önde IMX816 sensörünü kulanan 50MP kamera bulunuyor. Telefonda çift stereo hoparlör var.

Android 14 tabanlı MagicOS 8 ile gelen katlanır akıllı telefon, 66W hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, 15 dakikada %45 şarja ulaşırken tam şarj olması 42 dakika sürüyor.

Honor Magic V Flip fiyatı

Honor Magic V Flip, siyah, beyaz, pembe ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 689 dolar. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB + 256GB: 689 dolar

12GB + 512GB: 758 dolar

12GB + 1TB: 827 dolar

16GB + 1TB: 965 dolar

Honor Magic V Flip özellikleri

Tam Boyutta Gör

İç ekran : 6.8 inç, 2520x1080, 120Hz, 3000 nit, OLED

: 6.8 inç, 2520x1080, 120Hz, 3000 nit, OLED Dış ekran : 4 inç, 1200x1092, 120Hz, 2500 nit, OLED

: 4 inç, 1200x1092, 120Hz, 2500 nit, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Kamera : 50MP f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş, makro)

: 50MP f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş, makro) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 4800 mAh, 66W Super Fast Charge

: 4800 mAh, 66W Super Fast Charge Güvenlik : Yanda parmak izi okuyucu

: Yanda parmak izi okuyucu İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Ağırlık: 193 g

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Honor Magic V Flip tanıtıldı: İşte özellikleri