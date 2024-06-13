4 inç kapak ekranlı Honor Magic V Flip tanıtıldı

Honor, Magic V serisiyle katlanabilir akıllı telefon pazarında uzun süredir var. Marka, bugün ilk dikey katlanır telefonunu tanıttı. Honor Magic V Flip, benzersiz çift ekran deneyimi sunan büyük 4 inçlik LTPO OLED kapak ekranıyla rakiplerinden ayrılıyor.
Honor Magic V Flip neler sunuyor?
Magic V Flip, tamamen düz bir şekilde katlanıyor ve kapalıyken 14.89mm, açıkken 7.5mm boyutlarında. Honor, telefonun ultra dayanıklı, sağlam ve güvenli menteşe (Luban Hinge) ile donatıldığını söylüyor. Ayrıca beş yıldızlı SGS sertifikasına sahip.
Honor’un ilk dikey katlanır telefonu Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullanıyor. 2300mm’lik ısı dağıtım alanını kaplayan 0.25mm ultra ince sıvı soğutmalı VC plaka yerleştirilmiş. En üst model 16GB RAM 1TB depolama alanı sunuyor. Dikey katlanan telefon, Sony IMX906 sensörlü 50MP ana kamera ve makro kamera görevi de gören 12MP ultra geniş kameraya sahip. Önde IMX816 sensörünü kulanan 50MP kamera bulunuyor. Telefonda çift stereo hoparlör var.
Android 14 tabanlı MagicOS 8 ile gelen katlanır akıllı telefon, 66W hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, 15 dakikada %45 şarja ulaşırken tam şarj olması 42 dakika sürüyor.
Honor Magic V Flip fiyatı
Honor Magic V Flip, siyah, beyaz, pembe ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 689 dolar. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 12GB + 256GB: 689 dolar
- 12GB + 512GB: 758 dolar
- 12GB + 1TB: 827 dolar
- 16GB + 1TB: 965 dolar
Honor Magic V Flip özellikleri
- İç ekran: 6.8 inç, 2520x1080, 120Hz, 3000 nit, OLED
- Dış ekran: 4 inç, 1200x1092, 120Hz, 2500 nit, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş, makro)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 4800 mAh, 66W Super Fast Charge
- Güvenlik: Yanda parmak izi okuyucu
- İşletim sistemi: Android 14
- Ağırlık: 193 g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.