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    4 inç kapak ekranlı Honor Magic V Flip tanıtıldı

    Honor, Samsung'un yaklaşan Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy Z Flip 6 modelinden önce ilk dikey katlanabilir telefonunu tanıttı. Honor Magic V Flip, 4 inç 120Hz kapak ekranıyla öne çıkıyor.

    Honor, Magic V serisiyle katlanabilir akıllı telefon pazarında uzun süredir var. Marka, bugün ilk dikey katlanır telefonunu tanıttı. Honor Magic V Flip, benzersiz çift ekran deneyimi sunan büyük 4 inçlik LTPO OLED kapak ekranıyla rakiplerinden ayrılıyor.

    Honor Magic V Flip neler sunuyor?

    honor magic v flip özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    4 inç kapak ekranı, 1092x1200 piksel çözünürlük, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 1600 nite kadar parlaklık, 2160Hz PWM karartma sağlıyor. Ayrıca daha iyi ölçeklendirme için uygulamalar gibi içerikleri 16:9 moduna bölerek geniş köşegenini akıllıca kullanıyor, alt yarıda da kontrol paneliyle birlikte video izlemek için yatay bölmeyi destekliyor. Kapak ekranında uygulamaları tam ekran çalıştırabiliyorsunuz. Honor, kapak ekranından ana ekrana geçtiğinizde uygulamaları otomatik olarak genişleten süreklilik özellikleri de eklemiş. 6.8 inç OLED ana ekran, FHD+ çözünürlük, 21:9 en boy oranı, 3000 nite kadar parlaklık, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor ve Dolby Vision sertifikalı.

    Magic V Flip, tamamen düz bir şekilde katlanıyor ve kapalıyken 14.89mm, açıkken 7.5mm boyutlarında. Honor, telefonun ultra dayanıklı, sağlam ve güvenli menteşe (Luban Hinge) ile donatıldığını söylüyor. Ayrıca beş yıldızlı SGS sertifikasına sahip.

    Honor’un ilk dikey katlanır telefonu Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullanıyor. 2300mm’lik ısı dağıtım alanını kaplayan 0.25mm ultra ince sıvı soğutmalı VC plaka yerleştirilmiş. En üst model 16GB RAM 1TB depolama alanı sunuyor. Dikey katlanan telefon, Sony IMX906 sensörlü 50MP ana kamera ve makro kamera görevi de gören 12MP ultra geniş kameraya sahip. Önde IMX816 sensörünü kulanan 50MP kamera bulunuyor. Telefonda çift stereo hoparlör var.

    Android 14 tabanlı MagicOS 8 ile gelen katlanır akıllı telefon, 66W hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, 15 dakikada %45 şarja ulaşırken tam şarj olması 42 dakika sürüyor.

    Honor Magic V Flip fiyatı

    Honor Magic V Flip, siyah, beyaz, pembe ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 689 dolar. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 12GB + 256GB: 689 dolar
    • 12GB + 512GB: 758 dolar
    • 12GB + 1TB: 827 dolar
    • 16GB + 1TB: 965 dolar

    Honor Magic V Flip özellikleri

    honor magic v flip katlanır telefon teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İç ekran: 6.8 inç, 2520x1080, 120Hz, 3000 nit, OLED
    • Dış ekran: 4 inç, 1200x1092, 120Hz, 2500 nit, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Kamera: 50MP f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş, makro)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 4800 mAh, 66W Super Fast Charge
    • Güvenlik: Yanda parmak izi okuyucu
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Ağırlık: 193 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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