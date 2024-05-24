Tanıtımdan önce, Honor 200 ve 200 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

Serinin tepe modeli Honor 200 Pro, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızını sahip 6,78 inç OLED ekran ile gelecek. Ekran ayrıca, 3840Hz PWM yüksek hızlı karartma, 4.000 nit maksimum parlaklık ve ekran içi parmak izi okuyucu özelliklerini barındıracak.
Honor 200 Pro'ya Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti güç verecek. RAM ve depolama alanında hangi seçeneklerin sunulacağı ise bilinmiyor. Batarya tarafında ise 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.200 mAh pil yer alacak. Cihaz ayrıca 66W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, NFC, IR blaster, daha iyi çekim kalitesi için C1+ RF iyileştirme çipi, çift hoparlör ve IP55 derecelendirmesi gib özelliklere sahip olacak. İşletim sistemi tarafında ise Magic OS 8.0 katmanı bulunan Android 14 yer alacak.
Honor 200 muhtemel özellikleri
Üstte de belirttiğimiz gibi Honor 200 ve 200 Pro'nun lansmanı, 27 Mayıs Pazartesi günü Çin'de yapılacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.