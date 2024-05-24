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    Tanıtımdan önce, Honor 200 ve 200 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

    Honor'un 27 Mayıs'ta tanıtacağı Honor 200 ve 200 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Dört taraftan kavisli ekrana sahip olacak telefonlar neler sunacak?          
    Tanıtımdan önce Honor 200 ve 200 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor'un 27 Mayıs'ta Honor 200 ve 200 Pro telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan önce telefonların neredeyse bütün özellikleri ortaya çıktı. Dört taraftan kavisli ekranlara sahip olacak olan modeller neler sunacak bir göz atalım.

    Honor 200 Pro muhtemel özellikleri

    Serinin tepe modeli Honor 200 Pro, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızını sahip 6,78 inç OLED ekran ile gelecek. Ekran ayrıca, 3840Hz PWM yüksek hızlı karartma, 4.000 nit maksimum parlaklık ve ekran içi parmak izi okuyucu özelliklerini barındıracak.

    Tanıtımdan önce Honor 200 ve 200 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor 200 Pro kamera tarafında, OIS destekli 50 megapiksel OmniVision OV50H kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 2x optik zoom ve OIS desteğine sahip 50 megapiksel Sony IMX856 telefoto kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise 50 megapiksel ana kamera ve derinlik sensörü olması muhtemel ikili bir kamera dizilimi yer alacak. 

    Honor 200 Pro'ya Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti güç verecek. RAM ve depolama alanında hangi seçeneklerin sunulacağı ise bilinmiyor. Batarya tarafında ise 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.200 mAh pil yer alacak. Cihaz ayrıca 66W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, NFC, IR blaster,  daha iyi çekim kalitesi için C1+ RF iyileştirme çipi, çift hoparlör ve IP55 derecelendirmesi gib özelliklere sahip olacak. İşletim sistemi tarafında ise Magic OS 8.0 katmanı bulunan Android 14 yer alacak.

    Honor 200 muhtemel özellikleri

    Tanıtımdan önce Honor 200 ve 200 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor 200, Pro modeliyle aynı özelliklere sahip 6,7 inçlik dört taraftan kavisli OLED panele sahip olacak. İşlemci tarafında ise Snapdragon 7 Gen 3'ün iyileştirilmiş sürümünün yer alması bekleniyor. Honor 200'de, Pro modelinin aksine ön tarafta 50 Megapiksel çözünürlüğünde tek kamera yer alacak. Arka tarafta ise 50 megapiksel Sony IMX906 sensör ana kameraya güç verecek. Diğer iki kamera Pro modelle aynı olacak. Pro modelden farklı olarak telefonda kablosuz şarj, ters şarj, RF çipi ve IP derecelendirmesi özellikleri bulunmayacak. 

    Üstte de belirttiğimiz gibi Honor 200 ve 200 Pro'nun lansmanı, 27 Mayıs Pazartesi günü Çin'de yapılacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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