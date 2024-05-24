Tanıtımdan önce, Honor 200 ve 200 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Honor'un 27 Mayıs'ta Honor 200 ve 200 Pro telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan önce telefonların neredeyse bütün özellikleri ortaya çıktı. Dört taraftan kavisli ekranlara sahip olacak olan modeller neler sunacak bir göz atalım.

Honor 200 Pro muhtemel özellikleri

Serinin tepe modeli Honor 200 Pro, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızını sahip 6,78 inç OLED ekran ile gelecek. Ekran ayrıca, 3840Hz PWM yüksek hızlı karartma, 4.000 nit maksimum parlaklık ve ekran içi parmak izi okuyucu özelliklerini barındıracak.

Tam Boyutta Gör Honor 200 Pro kamera tarafında, OIS destekli 50 megapiksel OmniVision OV50H kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 2x optik zoom ve OIS desteğine sahip 50 megapiksel Sony IMX856 telefoto kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise 50 megapiksel ana kamera ve derinlik sensörü olması muhtemel ikili bir kamera dizilimi yer alacak.

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Honor 200 Pro'ya Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti güç verecek. RAM ve depolama alanında hangi seçeneklerin sunulacağı ise bilinmiyor. Batarya tarafında ise 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.200 mAh pil yer alacak. Cihaz ayrıca 66W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, NFC, IR blaster, daha iyi çekim kalitesi için C1+ RF iyileştirme çipi, çift hoparlör ve IP55 derecelendirmesi gib özelliklere sahip olacak. İşletim sistemi tarafında ise Magic OS 8.0 katmanı bulunan Android 14 yer alacak.

Honor 200 muhtemel özellikleri

Tam Boyutta Gör Honor 200, Pro modeliyle aynı özelliklere sahip 6,7 inçlik dört taraftan kavisli OLED panele sahip olacak. İşlemci tarafında ise Snapdragon 7 Gen 3'ün iyileştirilmiş sürümünün yer alması bekleniyor. Honor 200'de, Pro modelinin aksine ön tarafta 50 Megapiksel çözünürlüğünde tek kamera yer alacak. Arka tarafta ise 50 megapiksel Sony IMX906 sensör ana kameraya güç verecek. Diğer iki kamera Pro modelle aynı olacak. Pro modelden farklı olarak telefonda kablosuz şarj, ters şarj, RF çipi ve IP derecelendirmesi özellikleri bulunmayacak.

Üstte de belirttiğimiz gibi Honor 200 ve 200 Pro'nun lansmanı, 27 Mayıs Pazartesi günü Çin'de yapılacak.

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Tanıtımdan önce Honor 200 ve 200 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı