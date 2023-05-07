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    Honor’dan “gergedan” kadar dayanıklı cam

    Honor markası Huawei’nin Kunlun dayanıklı camına rakip olacak yeni bir çözüm geliştiriyor. Giant Rhinoceros Glass çözümü düşme ve darbelere karşı en iyi korumayı sunacak.
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    Honor Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin ceviz bile kırabilen dayanıklı camı Kunlun’a rakip geliyor. Bir süre önce bünyesinden ayrılan Honor markası da Giant Rhinoceros Glass adını verdiği dayanıklı bir akıllı telefon paneli geliştiriyor.

    Giant Rhinoceros Glass nedir?

    Giant Rhinoceros Glass adındaki yeni çözüm premium akıllı telefonlara yönelik geliştirilen dayanıklı bir cam panel. İlk kez Honor Magic V2 katlanabilir akıllı telefonda kullanılacak olan cam panel bu bakımdan son hazırlıklarını yapıyor.

    Henüz Rhinoceros ekran ile ilgili herhangi bir bilgi yok ancak Huawei’nin Kunlun teknolojisinden belirli noktaları miras aldığını tahmin etmek şaşırtıcı olmaz. Kunlun cam teknolojisi 108 işlem ve 1600 derecelik eritme sürecinden geçiyor. Milyarlarca nano kristal dayanıklılığı arttırırken dünyada ilk kez İsviçre SGS testlerinden düşmelere karşı 5 yıldızlı koruma almayı başarmıştı. Muhtemelen benzer bir dayanıklılık seviyesi bizi bekliyor olacak.

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    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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