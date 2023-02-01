Huawei Mate 50 serisinin kırılmaz Kunlun ekranı detaylanıyor

Huawei Kunlun Glass nedir?
Huawei Mate 50 serisinde karşımıza çıkan ve ceviz bile kırabildiği iddia edilen kırılmaz Kunlun camının nasıl elde edildiği gözler önüne serildi. Huawei patronu Yu Chengdong ve telefonlardan sorumlu başkan yardımcısı Li Xiaolong geliştirme sürecini anlattı.
Kunlun cam katman 4 yıllık bir sürecin sonunda geliştirilmiş. Güçlendirilmiş betonun yapısından esinlenen Kunlun camında milyarlarca dayanıklılık gücü yüksek nano kristal yer alıyor. 108 ayrı işlem gören ve 1600 derecede eritilen Kunlun camı 24 saatlik bir kristalizasyon sürecinden geçiyor. Böylece düşmelere karşı 10 kata kadar daha fazla dayanıklılık sunuyor.
Huawei Mate 50 serisinde ayrıca ilk kez Beidou uydusu üzerinden mesajlaşma özelliği, XMAGE kamera algoritması gibi dikkat çekici özellikler yer alıyor. Huawei Mate 50 serisi ülkemizde Pro versiyonu ile temsil ediliyor ve fiyatı 30000TL civarından başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?