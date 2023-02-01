Huawei Mate 50 serisinin kırılmaz Kunlun ekranı detaylanıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan ancak özellikle ambargolar nedeniyle artık eski gösterişinden uzak kalan Huawei Mate 50 serisi firmanın dikkat çekici yeniliklerine ev sahipliği yapıyor. Firma bu hafta bir video ile yenilikleri anlattı.

Huawei Kunlun Glass nedir?

Huawei Mate 50 serisinde karşımıza çıkan ve ceviz bile kırabildiği iddia edilen kırılmaz Kunlun camının nasıl elde edildiği gözler önüne serildi. Huawei patronu Yu Chengdong ve telefonlardan sorumlu başkan yardımcısı Li Xiaolong geliştirme sürecini anlattı.

Huawei'den gövde gösterisi - Detaylı Huawei Mate 50 Pro incelemes 1 ay önce eklendi

Kunlun cam katman 4 yıllık bir sürecin sonunda geliştirilmiş. Güçlendirilmiş betonun yapısından esinlenen Kunlun camında milyarlarca dayanıklılık gücü yüksek nano kristal yer alıyor. 108 ayrı işlem gören ve 1600 derecede eritilen Kunlun camı 24 saatlik bir kristalizasyon sürecinden geçiyor. Böylece düşmelere karşı 10 kata kadar daha fazla dayanıklılık sunuyor.

Huawei Mate 50 serisinde ayrıca ilk kez Beidou uydusu üzerinden mesajlaşma özelliği, XMAGE kamera algoritması gibi dikkat çekici özellikler yer alıyor. Huawei Mate 50 serisi ülkemizde Pro versiyonu ile temsil ediliyor ve fiyatı 30000TL civarından başlıyor.

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