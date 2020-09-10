Hook oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Rainbow Train ekibinin çok beğenilen eski oyunlarından Hook; çok kısa süreliğine Android platformunda ücetsiz hale getirildi. Bulmaca türünden hoşlananlar kesinlikle fırsatı kaçırmasın.

Hook neler sunuyor?

Sade ve eğlenceli yapısıyla beyin jimnastiği yapabileceğiniz Hook oyunu 2015 yılında indirmeye sunulmuştu ancak halen severek oynanıyor. Oyunda sadece noktalara tıklayarak birbirine girmiş olan çizgileri ayırmaya çalışıyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

İlginizi Çekebilir

Alto's Adventure geliştiricileri yeni bir stüdyo açıyor

Onlarca bölüme sahip olan oyun giderek zorlaşan bir yapıya sahip. Bölümlerde kilit noktasını yakalayabilirseniz bulmacaları çözmeniz kolaylaşıyor. Bunun haricinde güçlendirme tarzında herhangi bir etkiye yer verilmemiş.

Hook Android sürümü gece yarısına kadar ücretsiz olarak sunuluyor. App Store tarafında ise 8.99TL fiyat etiketinde bir değişiklik yok.

Hook Rainbow Train Bulmaca ₺0,59 27M

"HOOK" Maciej Targoni Oyunlar ₺8,99 83.5 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.