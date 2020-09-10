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    Hook oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz

    Noktalara dokunarak uçlarındaki çizgileri geri çektiğiniz ve karmaşayı çözdüğünüz Hook adındaki beğenilen bulmaca oyunu gece yarısına kadar ücretsiz hale getirildi.
    1 gün
    4,7b
    3
    12
    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hook oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz
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    Rainbow Train ekibinin çok beğenilen eski oyunlarından Hook; çok kısa süreliğine Android platformunda ücetsiz hale getirildi. Bulmaca türünden hoşlananlar kesinlikle fırsatı kaçırmasın.

    Hook neler sunuyor?

    Sade ve eğlenceli yapısıyla beyin jimnastiği yapabileceğiniz Hook oyunu 2015 yılında indirmeye sunulmuştu ancak halen severek oynanıyor. Oyunda sadece noktalara tıklayarak birbirine girmiş olan çizgileri ayırmaya çalışıyorsunuz.

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    Onlarca bölüme sahip olan oyun giderek zorlaşan bir yapıya sahip. Bölümlerde kilit noktasını yakalayabilirseniz bulmacaları çözmeniz kolaylaşıyor. Bunun haricinde güçlendirme tarzında herhangi bir etkiye yer verilmemiş.

    Hook Android sürümü gece yarısına kadar ücretsiz olarak sunuluyor. App Store tarafında ise 8.99TL fiyat etiketinde bir değişiklik yok.

    Hook Hook Hook Hook Rainbow Train Bulmaca ₺0,59 27M

    "HOOK" "HOOK" "HOOK" "HOOK" Maciej Targoni Oyunlar ₺8,99 83.5 MB



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mhasturk (Mustafa H.) 1 gün en beğenilen
    Başlık clickbait, sadece android icin olduğu belirtilmeli idi.
    Yanıtla +14
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    0ldskool (Old is Koool) 1 gün
    “Hook oyunu Google Play Store’da çok kısa süreliğine ücretsiz” olmalıydı başlık diyorum yani.
    Yanıtla +9
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    0ldskool (Old is Koool) 1 gün
    Başlığa sadece android için yazsaydınız keşke editör efendi
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Invictus 1 gün
    Çok kısa sürede bitiyor. Tadı resmen damağımda kaldı. Başarılı.
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    Sean john (SEAN JOHN) 1 gün
    App store da 9 dolar
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    mhasturk (Mustafa H.) 1 gün en beğenilen
    Başlık clickbait, sadece android icin olduğu belirtilmeli idi.
    Yanıtla +14
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    mesadunal1 (Mahmud Esad ÜNAL) 1 gün
    Steam sandım...
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    şimdi girdim aldım ücretsiz :D
    vallahi billahi :D
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    ücretli olmuş yine cüzi miktarda
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    0ldskool (Old is Koool) 1 gün
    “Hook oyunu Google Play Store’da çok kısa süreliğine ücretsiz” olmalıydı başlık diyorum yani.
    Yanıtla +9
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    sadrag 1 gün
    Ücretli hali de 0.59 lira imiş.. Fiyatı görünce yüklemeye üşendim valla :) Neyse.. bi deneyek bakalım
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    ilginç oyun
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    0ldskool (Old is Koool) 1 gün
    Başlığa sadece android için yazsaydınız keşke editör efendi
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    mustafaaydemirr (deneme ) 1 gün 0ldskool
    Elma için de link koymuşlar bro görmemişsiniz herhalde
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    4652 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, hook android ve
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