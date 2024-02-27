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    Kevin Costner'ın 100 milyon dolarlık dev western'i Horizon'dan ilk fragman yayınlandı

    Kevin Costner'ın merakla beklenen yeni filmi Horizon: An American Saga'dan ilk fragman yayınlandı. 100 milyon dolar bütçeli bu epik western, dört filmlik bir serinin ilk parçası olacak.
    Horizon: An American Saga'dan ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Özellikle 90'lı yıllarda Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan Kevin Costner, daha çok oyuncu kimliğiyle tanınıyor olsa da aslında yönetmen olarak da son derece başarılı işlere imza attı. Yönetmen olarak daha ilk filmi Kurtlarla Dans (Dances with Wolves) ile hem En İyi Film, hem de En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanan Costner, sonraki yıllarda Haberci (The Postman) ve Uzak Ülke (Open Range) filmlerini de yönetti. 2003 yapımı Open Range'in ardından oyunculuk kariyerine odaklanıp yönetmen koltuğundan uzak duran Costner, yıllar sonra, belki de bugüne kadarki en iddialı projesi için kamera arkasına geçti. Neticede ortaya, 100 milyon dolar bütçeli devasa bir western olan Horizon: An American Saga çıktı.

    Dört parçalık epik bir sinematik yolculuk olarak tasarlanan Horizon: An American Saga'nın ilk filmi bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Son yıllarda Yellowstone dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Costner'ın kendi cebinden de ödeyerek finanse ettiği bu iddialı film için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.

    Horizon: An American Saga'nın İlk İki Filmi Bu Yıl Çıkacak

    Kevin Costner'ın 80'li yıllardan beri çekmeye çalıştığı Horizon: An American Saga, izleyicileri Amerikan İç Savaşı yıllarına götürecek ve yaklaşık 15 yıla yayılan, çok yönlü bir hikâye anlatacak. Dört filmlik bu seri, İç Savaş öncesinden başlayıp savaş sonrası yıllara uzanarak, Amerika'nın batıya yayılışını ve burada yeni bir medeniyet kurulurken yaşananları perdeye yansıtacak.

    Kevin Costner'ın başrolünü üstlendiği Horizon: An American Saga - Chapter 1'ın oyuncu kadrosunda Sienna Miller, Michael Anganaro, Jena Malone, Sam Worthington, Will Patton, Jamie Campbell Bower, Danny Huston gibi isimler yer alıyor.

    Horizon: An American Saga - Chapter 1, ABD'de 28 Haziran'da vizyona girecek. Çekimleri tamamlanan Chapter 2 ise 16 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Planlanan üçüncü ve dördüncü filmin akıbetini ise bu iki filmin gişe performansı belirleyecek. Eğer bu filmler başarılı olursa, Kevin Costner yıllardır çekmek istediği bu seriyi tamamlamak için gerekli kaynakları elde etmiş olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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