Kevin Costner'ın 100 milyon dolarlık dev western'i Horizon'dan ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Özellikle 90'lı yıllarda Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan Kevin Costner, daha çok oyuncu kimliğiyle tanınıyor olsa da aslında yönetmen olarak da son derece başarılı işlere imza attı. Yönetmen olarak daha ilk filmi Kurtlarla Dans (Dances with Wolves) ile hem En İyi Film, hem de En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanan Costner, sonraki yıllarda Haberci (The Postman) ve Uzak Ülke (Open Range) filmlerini de yönetti. 2003 yapımı Open Range'in ardından oyunculuk kariyerine odaklanıp yönetmen koltuğundan uzak duran Costner, yıllar sonra, belki de bugüne kadarki en iddialı projesi için kamera arkasına geçti. Neticede ortaya, 100 milyon dolar bütçeli devasa bir western olan Horizon: An American Saga çıktı.

Dört parçalık epik bir sinematik yolculuk olarak tasarlanan Horizon: An American Saga'nın ilk filmi bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Son yıllarda Yellowstone dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Costner'ın kendi cebinden de ödeyerek finanse ettiği bu iddialı film için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.

Horizon: An American Saga'nın İlk İki Filmi Bu Yıl Çıkacak

Kevin Costner'ın 80'li yıllardan beri çekmeye çalıştığı Horizon: An American Saga, izleyicileri Amerikan İç Savaşı yıllarına götürecek ve yaklaşık 15 yıla yayılan, çok yönlü bir hikâye anlatacak. Dört filmlik bu seri, İç Savaş öncesinden başlayıp savaş sonrası yıllara uzanarak, Amerika'nın batıya yayılışını ve burada yeni bir medeniyet kurulurken yaşananları perdeye yansıtacak.

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Kevin Costner'ın başrolünü üstlendiği Horizon: An American Saga - Chapter 1'ın oyuncu kadrosunda Sienna Miller, Michael Anganaro, Jena Malone, Sam Worthington, Will Patton, Jamie Campbell Bower, Danny Huston gibi isimler yer alıyor.

Horizon: An American Saga - Chapter 1, ABD'de 28 Haziran'da vizyona girecek. Çekimleri tamamlanan Chapter 2 ise 16 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Planlanan üçüncü ve dördüncü filmin akıbetini ise bu iki filmin gişe performansı belirleyecek. Eğer bu filmler başarılı olursa, Kevin Costner yıllardır çekmek istediği bu seriyi tamamlamak için gerekli kaynakları elde etmiş olacak.

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