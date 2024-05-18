Kevin Costner'ın büyük bütçeli western'i Horizon'dan yeni fragman

Coppola, kendi filmini, yani Megalopolis'i dün Cannes Film Festivali'nde izleyicilere sundu. Yarın ise festivalde sahneyi bu kez Costner alacak. Costner'ın merakla beklenen yeni western'i Horizon: An America Saga - Chapter 1, yarın Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Horizon'ın izleyici karşısına çıkmasına kısa bir süre kala, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.
Horizon: An American Saga'nın İlk İki Filmi Bu Yıl Çıkacak
Yönetmen olarak Kurtlarla Dans (Dances with Wolves) ve Uzal Ülke (Open Range) gibi iki western klasiğine imza atan Kevin Costner'ın kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği Horizon: An American Saga - Chapter 1, dört film sürecek bir serinin ilk parçası olarak tasarlandı. Nitekim filmin ismindeki Chapter 1 ifadesi de buradan geliyor. Üst üste çekilen ilk iki filmin toplam bütçesinin 100 milyon doların üzerinde olduğu söyleniyor.
Kevin Costner'ın 80'li yıllardan beri çekmeye çalıştığı Horizon: An American Saga, izleyicileri Amerikan İç Savaşı yıllarına götürecek ve yaklaşık 15 yıla yayılan, çok yönlü bir hikâye anlatacak. Dört filmlik bu seri, İç Savaş öncesinden başlayıp savaş sonrası yıllara uzanarak, Amerika'nın batıya yayılışını ve burada yeni bir medeniyet kurulurken yaşananları perdeye yansıtacak. Costner, Horizon'ı "dört parçalık epik bir sinematik yolculuk olarak" tanımlıyor.
Kevin Costner'ın başrolünü üstlendiği Horizon: An American Saga - Chapter 1'ın oyuncu kadrosunda Sienna Miller, Michael Anganaro, Jena Malone, Sam Worthington, Will Patton, Jamie Campbell Bower, Danny Huston gibi isimler yer alıyor.
Horizon: An American Saga - Chapter 1, ABD'de 28 Haziran'da vizyona girecek. Çekimleri tamamlanan Chapter 2 ise 16 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Costner ise daha şimdiden üçüncü film için setlere döndü. Eğer bu filmler başarısız olursa Costner'ın kişisel servetinden bir kaç yüz milyon azalabilir. Ancak Hollywood'da hâlâ birilerinin sinema tutkusu uğruna böyle riskler aldığını görmek güzel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.