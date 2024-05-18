Kevin Costner'ın büyük bütçeli western'i Horizon'dan yeni fragman

Tam Boyutta Gör Son dönemde Hollywood, özellikle büyük bütçeler gerektiren işler söz konusu olduğunda, popüler bir franchise ile bağlantılı olmayan işlere pek şans vermiyor. Bu da eskisi gibi büyük riskler alan özgün filmlerin ortaya çıkmasını engelliyor. Ancak bu yıl iki önemli sinemacının bu engeli kendi imkânlarıyla aştığını gördük. Bir yandan Francis Ford Coppola, diğer yandan Kevin Costner, kendi kişisel servetlerini riske atarak, devasa filmlere imza attılar.

Coppola, kendi filmini, yani Megalopolis'i dün Cannes Film Festivali'nde izleyicilere sundu. Yarın ise festivalde sahneyi bu kez Costner alacak. Costner'ın merakla beklenen yeni western'i Horizon: An America Saga - Chapter 1, yarın Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Horizon'ın izleyici karşısına çıkmasına kısa bir süre kala, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Horizon: An American Saga'nın İlk İki Filmi Bu Yıl Çıkacak

Yönetmen olarak Kurtlarla Dans (Dances with Wolves) ve Uzal Ülke (Open Range) gibi iki western klasiğine imza atan Kevin Costner'ın kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği Horizon: An American Saga - Chapter 1, dört film sürecek bir serinin ilk parçası olarak tasarlandı. Nitekim filmin ismindeki Chapter 1 ifadesi de buradan geliyor. Üst üste çekilen ilk iki filmin toplam bütçesinin 100 milyon doların üzerinde olduğu söyleniyor.

Kevin Costner'ın 80'li yıllardan beri çekmeye çalıştığı Horizon: An American Saga, izleyicileri Amerikan İç Savaşı yıllarına götürecek ve yaklaşık 15 yıla yayılan, çok yönlü bir hikâye anlatacak. Dört filmlik bu seri, İç Savaş öncesinden başlayıp savaş sonrası yıllara uzanarak, Amerika'nın batıya yayılışını ve burada yeni bir medeniyet kurulurken yaşananları perdeye yansıtacak. Costner, Horizon'ı "dört parçalık epik bir sinematik yolculuk olarak" tanımlıyor.

Francis Ford Coppola'nın Megalopolis'inden ilk fragman 4 gün önce eklendi

Kevin Costner'ın başrolünü üstlendiği Horizon: An American Saga - Chapter 1'ın oyuncu kadrosunda Sienna Miller, Michael Anganaro, Jena Malone, Sam Worthington, Will Patton, Jamie Campbell Bower, Danny Huston gibi isimler yer alıyor.

Horizon: An American Saga - Chapter 1, ABD'de 28 Haziran'da vizyona girecek. Çekimleri tamamlanan Chapter 2 ise 16 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Costner ise daha şimdiden üçüncü film için setlere döndü. Eğer bu filmler başarısız olursa Costner'ın kişisel servetinden bir kaç yüz milyon azalabilir. Ancak Hollywood'da hâlâ birilerinin sinema tutkusu uğruna böyle riskler aldığını görmek güzel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.