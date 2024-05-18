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    Kevin Costner'ın büyük bütçeli western'i Horizon'dan yeni fragman

    Usta oyuncu Kevin Costner'ın 100 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği yeni western filmi Horizon: An American Saga'dan yeni bir fragman yayınlandı.
    Horizon: An American Saga'dan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Hollywood, özellikle büyük bütçeler gerektiren işler söz konusu olduğunda, popüler bir franchise ile bağlantılı olmayan işlere pek şans vermiyor. Bu da eskisi gibi büyük riskler alan özgün filmlerin ortaya çıkmasını engelliyor. Ancak bu yıl iki önemli sinemacının bu engeli kendi imkânlarıyla aştığını gördük. Bir yandan Francis Ford Coppola, diğer yandan Kevin Costner, kendi kişisel servetlerini riske atarak, devasa filmlere imza attılar.

    Coppola, kendi filmini, yani Megalopolis'i dün Cannes Film Festivali'nde izleyicilere sundu. Yarın ise festivalde sahneyi bu kez Costner alacak. Costner'ın merakla beklenen yeni western'i Horizon: An America Saga - Chapter 1, yarın Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Horizon'ın izleyici karşısına çıkmasına kısa bir süre kala, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

    Horizon: An American Saga'nın İlk İki Filmi Bu Yıl Çıkacak

    Yönetmen olarak Kurtlarla Dans (Dances with Wolves) ve Uzal Ülke (Open Range) gibi iki western klasiğine imza atan Kevin Costner'ın kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği Horizon: An American Saga - Chapter 1, dört film sürecek bir serinin ilk parçası olarak tasarlandı. Nitekim filmin ismindeki Chapter 1 ifadesi de buradan geliyor. Üst üste çekilen ilk iki filmin toplam bütçesinin 100 milyon doların üzerinde olduğu söyleniyor.

    Kevin Costner'ın 80'li yıllardan beri çekmeye çalıştığı Horizon: An American Saga, izleyicileri Amerikan İç Savaşı yıllarına götürecek ve yaklaşık 15 yıla yayılan, çok yönlü bir hikâye anlatacak. Dört filmlik bu seri, İç Savaş öncesinden başlayıp savaş sonrası yıllara uzanarak, Amerika'nın batıya yayılışını ve burada yeni bir medeniyet kurulurken yaşananları perdeye yansıtacak. Costner, Horizon'ı "dört parçalık epik bir sinematik yolculuk olarak" tanımlıyor.

    Kevin Costner'ın başrolünü üstlendiği Horizon: An American Saga - Chapter 1'ın oyuncu kadrosunda Sienna Miller, Michael Anganaro, Jena Malone, Sam Worthington, Will Patton, Jamie Campbell Bower, Danny Huston gibi isimler yer alıyor.

    Horizon: An American Saga - Chapter 1, ABD'de 28 Haziran'da vizyona girecek. Çekimleri tamamlanan Chapter 2 ise 16 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Costner ise daha şimdiden üçüncü film için setlere döndü. Eğer bu filmler başarısız olursa Costner'ın kişisel servetinden bir kaç yüz milyon azalabilir. Ancak Hollywood'da hâlâ birilerinin sinema tutkusu uğruna böyle riskler aldığını görmek güzel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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