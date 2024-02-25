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    Anlık Bildirim

    Gladiator 2, tarihin en yüksek maliyetli filmlerinden birisi olacak

    Bu yıl vizyona girecek olan Gladiator 2, tarihin en maliyetli filmlerinden birisi olacak. Filmin 165 milyon dolar olması beklenen bütçesi, prodüksiyon sırasında neredeyse iki katına çıktı.
    Gladiator 2 bütçesiyle şaşırttı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en başarılı filmleri arasında yer alan Gladiator'ın yıllar sonra gelen devam filmi, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Gladiator, tüm dünyada tanınırlığı olan bir yapım olduğu için devam filminin de izleyicilerden büyük ilgi göreceği düşünülüyor. Bu yüzden Paramount bu filme kayda değer bir yatırım yapmaktan kaçınmadı. Ancak bu hafta gelen bilgiler gösteriyor ki Paramount'un Gladiator 2'ye yaptığı yatırım ilk başta düşündüğümüzden de büyük olabilir. Hatta görünen o ki stüdyonun ilk başta düşündüğünden de fazla olmuş.

    The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan bilgilere göre Gladiator 2'nin 165 milyon dolarlık kayda değer bir bütçeyle çekilmesi planlanıyordu. Ancak prodüksiyonda işler planlandığı gibi gitmeyince, film belirlenen bütçenin çok üstüne çıktı. Öyle ki filmin sadece yapım bütçesinin 310 milyon dolara çıktığı söyleniyor. Eğer THR'ın paylaştığı bu bilgi doğruysa, ki THR gibi bir yayının bu konuda yanılması pek olası değil, Gladitor 2 tarihn en yüksek maliyetli filmlerinden biri olacak demektir.

    Paramount'a maliyetinin böylesine artmış olması yeni Gladiator filminin üstündeki baskıyı da arttıracaktır. Zira filmin bu bütçeye rağmen kâra geçebilmesi için gişede 750-800 milyon dolara yakın bir hasılat elde etmesi gerekiyor.

    Gladiator 2, 22 Kasım'da Vizyona Girecek

    Gladiator 2 gibi yıllar sonra gelen devam filmleri genelde popüler bir fikri mülkiyetin ekmeğini yemek isteyen stüdyoların dayatmasıyla olsa da bu kez farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Gladiator 2 stüdyonun siparişi üzerine değil, ilk filmin de yönetmeni olan Ridley Scott'ın isteği üzerine ortaya çıkmış bir proje. Bu da filmden beklentilerimizi yukarı çekiyor.

    Yeni Gladiator filminin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak devam filminin, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanacağı biliniyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıya olacağız.

    Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

    Merakla beklenen Gladiator 2, 22 Kasım 2024'de vizyona girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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