Gladiator 2, tarihin en yüksek maliyetli filmlerinden birisi olacak

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı filmleri arasında yer alan Gladiator'ın yıllar sonra gelen devam filmi, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Gladiator, tüm dünyada tanınırlığı olan bir yapım olduğu için devam filminin de izleyicilerden büyük ilgi göreceği düşünülüyor. Bu yüzden Paramount bu filme kayda değer bir yatırım yapmaktan kaçınmadı. Ancak bu hafta gelen bilgiler gösteriyor ki Paramount'un Gladiator 2'ye yaptığı yatırım ilk başta düşündüğümüzden de büyük olabilir. Hatta görünen o ki stüdyonun ilk başta düşündüğünden de fazla olmuş.

The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan bilgilere göre Gladiator 2'nin 165 milyon dolarlık kayda değer bir bütçeyle çekilmesi planlanıyordu. Ancak prodüksiyonda işler planlandığı gibi gitmeyince, film belirlenen bütçenin çok üstüne çıktı. Öyle ki filmin sadece yapım bütçesinin 310 milyon dolara çıktığı söyleniyor. Eğer THR'ın paylaştığı bu bilgi doğruysa, ki THR gibi bir yayının bu konuda yanılması pek olası değil, Gladitor 2 tarihn en yüksek maliyetli filmlerinden biri olacak demektir.

Paramount'a maliyetinin böylesine artmış olması yeni Gladiator filminin üstündeki baskıyı da arttıracaktır. Zira filmin bu bütçeye rağmen kâra geçebilmesi için gişede 750-800 milyon dolara yakın bir hasılat elde etmesi gerekiyor.

Gladiator 2, 22 Kasım'da Vizyona Girecek

Gladiator 2 gibi yıllar sonra gelen devam filmleri genelde popüler bir fikri mülkiyetin ekmeğini yemek isteyen stüdyoların dayatmasıyla olsa da bu kez farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Gladiator 2 stüdyonun siparişi üzerine değil, ilk filmin de yönetmeni olan Ridley Scott'ın isteği üzerine ortaya çıkmış bir proje. Bu da filmden beklentilerimizi yukarı çekiyor.

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Yeni Gladiator filminin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak devam filminin, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanacağı biliniyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıya olacağız.

Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

Merakla beklenen Gladiator 2, 22 Kasım 2024'de vizyona girecek.

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