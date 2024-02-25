Gladiator 2, tarihin en yüksek maliyetli filmlerinden birisi olacak

The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan bilgilere göre Gladiator 2'nin 165 milyon dolarlık kayda değer bir bütçeyle çekilmesi planlanıyordu. Ancak prodüksiyonda işler planlandığı gibi gitmeyince, film belirlenen bütçenin çok üstüne çıktı. Öyle ki filmin sadece yapım bütçesinin 310 milyon dolara çıktığı söyleniyor. Eğer THR'ın paylaştığı bu bilgi doğruysa, ki THR gibi bir yayının bu konuda yanılması pek olası değil, Gladitor 2 tarihn en yüksek maliyetli filmlerinden biri olacak demektir.
Paramount'a maliyetinin böylesine artmış olması yeni Gladiator filminin üstündeki baskıyı da arttıracaktır. Zira filmin bu bütçeye rağmen kâra geçebilmesi için gişede 750-800 milyon dolara yakın bir hasılat elde etmesi gerekiyor.
Gladiator 2, 22 Kasım'da Vizyona Girecek
Gladiator 2 gibi yıllar sonra gelen devam filmleri genelde popüler bir fikri mülkiyetin ekmeğini yemek isteyen stüdyoların dayatmasıyla olsa da bu kez farklı bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Gladiator 2 stüdyonun siparişi üzerine değil, ilk filmin de yönetmeni olan Ridley Scott'ın isteği üzerine ortaya çıkmış bir proje. Bu da filmden beklentilerimizi yukarı çekiyor.
Yeni Gladiator filminin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak devam filminin, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanacağı biliniyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıya olacağız.
Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.
Merakla beklenen Gladiator 2, 22 Kasım 2024'de vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.