Spider-Man: No Way Home “The More Fun Stuff Version” 2 Eylül’de ülkemizde vizyona girecek

Son yıllarda en beğenilen süper kahraman filmlerinden olan ve Marvel Sinematik Evreni’ni çoklu evren maceralarına hazırlayan Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, beyaz perdeye dönüyor. Geçtiğimiz ay yeni versiyonu duyurulan filmin hangi ülkelerde vizyona gireceği açıklandı.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok 2 Eylül’de vizyona giriyor

Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland’ın oynadığı Örümcek-Adam karakterlerini bir araya getiren film, uzatılmış ve önceden silinmiş sahneler ile tekrar çıkış yapacak. Yeni filmin, ekleyeceği sahneler hakkında pek bilgi bulunmasa da Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın bu sahnelerin çoğunda bulunacağı tahmin ediliyor.

Spider-Man: No Way Home’ın sosyal medya hesapları, filmin hangi ülkelerde ne zaman vizyona gireceğini açıkladı. Filmin vizyona gireceği ülkeler arasında neyse ki Türkiye de yer alıyor. Farklı ülkelerde farklı çıkış tarihlerine sahip olan film, ülkemizde 2 Eylül’de çıkış yapacak. Spider-Man: No Way Home “The More Fun Stuff Version” olarak adlandırılan film hakkında önümüzdeki haftalarda yeni detaylar paylaşılabilir.

