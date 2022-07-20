Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spider-Man: No Way Home “The More Fun Stuff Version” 2 Eylül’de ülkemizde vizyona girecek

    Son yılların en popüler Marvel filmlerinden olan Spider-Man: No Way Home, yeni versiyonu ile sinemalara dönüyor. Filmin, ülkemizde de vizyona gireceği kesinleşti.
    Oy Ver

    Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, 2 Eylül'de yeniden vizyona giriyor
    Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda en beğenilen süper kahraman filmlerinden olan ve Marvel Sinematik Evreni’ni çoklu evren maceralarına hazırlayan Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, beyaz perdeye dönüyor. Geçtiğimiz ay yeni versiyonu duyurulan filmin hangi ülkelerde vizyona gireceği açıklandı.

    Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok 2 Eylül’de vizyona giriyor

    Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland’ın oynadığı Örümcek-Adam karakterlerini bir araya getiren film, uzatılmış ve önceden silinmiş sahneler ile tekrar çıkış yapacak. Yeni filmin, ekleyeceği sahneler hakkında pek bilgi bulunmasa da Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın bu sahnelerin çoğunda bulunacağı tahmin ediliyor.

    Spider-Man: No Way Home’ın sosyal medya hesapları, filmin hangi ülkelerde ne zaman vizyona gireceğini açıkladı. Filmin vizyona gireceği ülkeler arasında neyse ki Türkiye de yer alıyor. Farklı ülkelerde farklı çıkış tarihlerine sahip olan film, ülkemizde 2 Eylül’de çıkış yapacak. Spider-Man: No Way Home “The More Fun Stuff Version” olarak adlandırılan film hakkında önümüzdeki haftalarda yeni detaylar paylaşılabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    billy brown 27 dakika önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

    Profil resmi
    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M33
    Samsung Galaxy M33
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Pavilion Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar 54T16EA
    HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar 54T16EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız