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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077 sadece DirectX 12 destekleyecek

    Son dönemin sıkça konuşulan oyunundan API desteği bilgisi geldi.
    6 gün
    3,5b
    1
    12
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Cyberpunk 2077 sadece DirectX 12 destekleyecek
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    Yayınlanan oyun içi videoları ve ekran görüntüleriyle oyuncuların heyecanın taze tutmayı başaran CD Projeckt Red’ten yeni yapıma dair bir  açıklama daha geldi.

    Cyberpunk 2077'de yalnızca DX12 API'si kullanılacak

    Oyunun grafik programlama takımı lideri Marcin Gollent’in açıklamasına göre oyunda yalnızca DirectX 12 desteği olacak. Ek olarak DX12 Ultimate konusunda bir zorunluluk bulunmuyor. Bu Windows 8 kullanıcılarının ekran kartları desteklese dahi işletim sistemi nedeniyle oyunu çalıştıramayacağı manasına geliyor.

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    Windows 7'de Cyberpunk 2077

    Diğer taraftan Windows 7’ye son anda gelen DirectX 12 yaması sayesinde eski işletim sistemi üzerinde Cyberpunk 2077 deneyimlenebilecek. Windows 7-Windows 10 performans farkı burada merak konusu.

    Geliştiricilerin tercihinde etkili olan etkenler temel olarak DX12’nin Xbox platformunun standart API’si olması ve oyunun Xbox One’a aktarımının en hızlı şekilde tamamlanmasının yanı sıra yapımda en baştan DXR’ın vurgulanması gösteriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Crysis Remastered ertelendi"

    Ayrıca geliştirici ekibin eldeki mühendislik kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak istemesi bir etken olabilir. Diğer nedenlere bakacak olursak, son 5 yıl içerisinde piyasaya sürülen kartların çoğunda DX12 desteğinin olması ve Windows 8.1’in kullanıcı sayısının azlığının etkili olduğunu söyleyebiliriz.



    https://www.guru3d.com/news-story/cyberpunk-2077-will-only-run-with-directx-12.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ertech26 (Emre Rodoplu) 6 gün en beğenilen
    Yalan haber oyun stadia içinde çıkacak Stadia Vulkan olny ?.
    Ha steam sürümü dx12 only olabilir ona birşey diyemem.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 gün ertech26
    Stadia sistemlerinde vega gpu var. Dx12 desteği var yani
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 5 gün
    Evet bizim gibi bilmem kaçıncı dünya ülkesi için üzücü bir gerçek fakat sadece DX12 ile gelmesi işlemcinin bütün çekirdek ve izleniklerinin ekran kartı ile eş zamanlı olarak çalışması için kodlandığını gösteriyor. Çünkü çok fazla ışık ve bina detayı mevcut. DX11 içinde bütçe ayrılsa ancak leş gibi optimizesi var dedirtebilirdi kim bilir. Müthiş bir gelişme. Bakalım sadece dx12 odaklı oyun nasıl oluyormuş. Oyun bu anlamda bir ilk olacak sanırım.
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    sepkov 5 gün
    Cyperbunk evreninde mega şirketlerin kontrolü ele geçirdiğini anlatanan bir oyunun sadece DirectX 12 apisini destekleyip, Linux tabanlı sistemlerde çalışamayacak olması cuk diye oturmuş.
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    Omisis046 (Cem Özdemir) 5 gün
    Olmadı bu. Windows 7 destekliyecek, 8.1 dedteklemiyecek. Ayrıca dx 11'e gelmemesi birçok yönden kötü oldu. Malca bir hareket olur. Oyunu protesto ederim ulan!
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    IceRulez (Osman R.F) 5 gün
    Son çıkan doom eternal'dan daha stabil çalışan bir oyun görmedim. Vulkan motoru ile çalışmakta. Hem amd tarafında hem nvidia tarafında oldukça stabildi. Bence her oyunun vulkan ile piyasaya sürülmesi lazım zorunlu olarak. Çok ama çok başarılı buluyorum.
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    Hyper-X (Emre Özkardeşler) 5 gün IceRulez
    Vulkan motor değil yalnız, Direct-x gibi bir api sadece. Ama evet, çok iyi çalışıyordu Eternalç
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    soneday (Soner Çakır) 5 gün
    destekleyecekte nolcak
    ok
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 6 gün en beğenilen
    Yalan haber oyun stadia içinde çıkacak Stadia Vulkan olny ?.
    Ha steam sürümü dx12 only olabilir ona birşey diyemem.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 gün ertech26
    Stadia sistemlerinde vega gpu var. Dx12 desteği var yani
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