Cyberpunk 2077 sadece DirectX 12 destekleyecek

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Yayınlanan oyun içi videoları ve ekran görüntüleriyle oyuncuların heyecanın taze tutmayı başaran CD Projeckt Red’ten yeni yapıma dair bir açıklama daha geldi.

Cyberpunk 2077'de yalnızca DX12 API'si kullanılacak

Oyunun grafik programlama takımı lideri Marcin Gollent’in açıklamasına göre oyunda yalnızca DirectX 12 desteği olacak. Ek olarak DX12 Ultimate konusunda bir zorunluluk bulunmuyor. Bu Windows 8 kullanıcılarının ekran kartları desteklese dahi işletim sistemi nedeniyle oyunu çalıştıramayacağı manasına geliyor.

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Windows 7'de Cyberpunk 2077

Diğer taraftan Windows 7’ye son anda gelen DirectX 12 yaması sayesinde eski işletim sistemi üzerinde Cyberpunk 2077 deneyimlenebilecek. Windows 7-Windows 10 performans farkı burada merak konusu.

Geliştiricilerin tercihinde etkili olan etkenler temel olarak DX12’nin Xbox platformunun standart API’si olması ve oyunun Xbox One’a aktarımının en hızlı şekilde tamamlanmasının yanı sıra yapımda en baştan DXR’ın vurgulanması gösteriliyor.

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Ayrıca geliştirici ekibin eldeki mühendislik kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak istemesi bir etken olabilir. Diğer nedenlere bakacak olursak, son 5 yıl içerisinde piyasaya sürülen kartların çoğunda DX12 desteğinin olması ve Windows 8.1’in kullanıcı sayısının azlığının etkili olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.guru3d.com/news-story/cyberpunk-2077-will-only-run-with-directx-12.html

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