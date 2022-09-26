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    Game of Thrones evreninde geçen House of the Dragon'ı izleyenler için soyağacı rehberi

    House of The Dragon şu anda birçok izleyicinin beğenisini kazanmış durumda. Ancak soyağacı konusu biraz kafa karıştırıyor. İşte House of the Dragon Targaryen Hanedanı soyağacı
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    House of the Dragon Targaryen Hanedanı soyağacı
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    Game of Thrones evreninde geçen ve son günlerde hepimizin beğenisini kazanan House of The Dragon dizisi en son 6. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi şu ana kadar her ne kadar çok iyi gitse de soyağacı kısmı biraz kafaları karıştırıyor. Özellikle Game of Thrones dizisinde Targaryen'larla tanıştığımız için daha da merak ediliyor diyebiliriz.

    Aşağıda bulabileceğiniz görselde Targaryen Hanedanlığı'nın soyağacını görebilirsiniz. Görselin hemen altında da dizide gördüğümüz karakterlerin kim olduğunu bulabilirsiniz.

    House of the Dragon Targaryen Hanedanı soyağacı

    ExpressVPN’in  Targaryen  ailesi  soyağacını detaylarıyla ortaya koyduğu infografiği inceleyebilirsiniz:

    Kral Viserys Targaryen

    Paddy Considine tarafından canlandırılan Kral Viserys Targaryen, Yedi Krallığın kralıdır ve Targaryen hanedanının beşinci kralıdır.

    Prenses Rhaenyra Targaryen

    Emma D’arcy tarafından gençliği oynanan Rhaenyra, Kral Viserys’in kızıdır ve ejderha binicisidir.

    Prens Daemon Targaryen

    Dr. Who ve Crown’dan tanıdığımız Matt Smith tarafından oynanan Daemon Targaryen kralın küçük kardeşidir. Güçlü ve inatçı bir savaşçı ve ayrıca ejderha binicisidir.

    Otto Hightower

    Rhys Ifans tarafından oynanan Otto Hightower krala sağdıktır. Prens Daemon’dan haz etmez ve ona karşı şüphecidir.

    Allicent Hightower

    Gençliği Olivia Cooke tarafından oynanan Allicent Hightower, Otto Hightower’ın kızıdır. Babasının da teşvikleriyle Kral Viserys ile evlenmiş ve Kraliçe olmuştur.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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