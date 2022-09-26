Game of Thrones evreninde geçen House of the Dragon'ı izleyenler için soyağacı rehberi

- House of the Dragon Targaryen Hanedanı soyağacı
- Kral Viserys Targaryen
- Prenses Rhaenyra Targaryen
- Prens Daemon Targaryen
- Otto Hightower
- Allicent Hightower
- Yorumlar
Game of Thrones evreninde geçen ve son günlerde hepimizin beğenisini kazanan House of The Dragon dizisi en son 6. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi şu ana kadar her ne kadar çok iyi gitse de soyağacı kısmı biraz kafaları karıştırıyor. Özellikle Game of Thrones dizisinde Targaryen'larla tanıştığımız için daha da merak ediliyor diyebiliriz.
Aşağıda bulabileceğiniz görselde Targaryen Hanedanlığı'nın soyağacını görebilirsiniz. Görselin hemen altında da dizide gördüğümüz karakterlerin kim olduğunu bulabilirsiniz.
House of the Dragon Targaryen Hanedanı soyağacı
ExpressVPN’in Targaryen ailesi soyağacını detaylarıyla ortaya koyduğu infografiği inceleyebilirsiniz:
Kral Viserys Targaryen
Paddy Considine tarafından canlandırılan Kral Viserys Targaryen, Yedi Krallığın kralıdır ve Targaryen hanedanının beşinci kralıdır.
Prenses Rhaenyra Targaryen
Emma D’arcy tarafından gençliği oynanan Rhaenyra, Kral Viserys’in kızıdır ve ejderha binicisidir.
Prens Daemon Targaryen
Dr. Who ve Crown’dan tanıdığımız Matt Smith tarafından oynanan Daemon Targaryen kralın küçük kardeşidir. Güçlü ve inatçı bir savaşçı ve ayrıca ejderha binicisidir.
Otto Hightower
Rhys Ifans tarafından oynanan Otto Hightower krala sağdıktır. Prens Daemon’dan haz etmez ve ona karşı şüphecidir.
Allicent Hightower
Gençliği Olivia Cooke tarafından oynanan Allicent Hightower, Otto Hightower’ın kızıdır. Babasının da teşvikleriyle Kral Viserys ile evlenmiş ve Kraliçe olmuştur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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