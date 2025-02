House of the Dragon'ın 3. sezonunda kadroya katılacak ilk isim belli oldu

Tam Boyutta Gör Game of Thrones ile aynı evrende geçen House of the Dragon, ekranlardaki yolculuğunu 3. sezonla devam ettirecek. 3. sezonun izleyici ile buluşmasına daha uzunca bir süre olsa da yeni sezona dair ilk haberler gelmeye başladı. Yeni sezon için casting sürecinin başlamasıyla birlikte, 3. sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak ilk isim de belli oldu.

Little Women, McMafia, War & Peace gibi yapımlarla tanınan BAFTA adayı oyuncu James Norton, 3. sezonda House of the Dragon'ın oyuncu kadrosuna katılacak.

James Norton, House of the Dragon'da Ormund Hightower'ı Canlandıracak

James Norton, Siyahlar ile Yeşiller arasındaki iç savaşın Yeşiller tarafına dâhil olacak. Başarılı oyuncu dizide Ormund Hightower'a hayat verecek. Otto Hightower'ın yeğeni olan Ormund, Otto'nun yokluğunda Oldtown'ın Lordu olarak hanenin başında bulunuyor. 2. sezonun sonunda Kralın Şehri'ne doğru ilerlediğini gördüğümüz Hightower ordusunun başında da Ormund bulunuyor. Bu yüzden bu karakterin 3. sezonda önemli bir role sahip olacağını varsayabiliriz.

3. sezonda önemli bir role sahip olacak bir diğer karakter de Alicent'in Oldtown'da büyüyen oğlu olacak. 2. sezonda bahsini duyduğumuz bu Targaryen prensini kimin canlandıracağı henüz belli olmadı. Ancak casting süreci artık resmi olarak başladığı için yakında onu canlandıracak oyuncuyu da öğrenebiliriz.

2026 yazından önce ekrana gelmesi pek mümkün görünmeyen 3. sezonun çekimlerine bir iki ay içinde başlanacak.

