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    Anlık Bildirim

    BluTV abonelik ücretlerine zam geldi

    Yerli dijital yayın platformu BluTV, zam uyguladı. Aylık abonelik ücreti 49,90 TL'ye, yıllık abonelik ücreti ise ayda 29,90 TL'ye yükseldi.                          
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    BluTV abonelik ücretleri zamlandı Eylül 2022
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    Dijital yayın platformu BluTV bugün itibarıyla abonelik ücretlerine zam yaptı. Aylık abonelik ücreti 49,90 TL’ye yükseldi. En son geçtiğimiz Haziran ayında zam yapılmıştı.

    BluTV’nin aylık abonelik ücreti 34,90 TL’den 49,90 TL’ye çıkarken yıllık abonelik ücreti de 274,80 TL’den 358,80 TL’ye çıktı. Kredi kartına 12 taksitle abone olunduğunda ayda 22,90 TL yerine ayda 29,90 TL’ye denk geliyor.

    Hepsiburada Premium üyelerine BluTV ücretsiz

    Bu zamla birlikte BluTV’nin abonelik ücretleri, rakip platformların üzerine çıkmış olsa da ayda 9,90 TL’ye Hepsiburada Premium abonesi olarak BluTV’yi ücretsiz seyredebiliyorsunuz.

    BluTV'nin yanı sıra yakın zamanda Netflix ve Exxen de zam yaptı. Prime Video, Disney+ ve Gain platformlarında fiyat artışı olmadı.

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    homebird 22 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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