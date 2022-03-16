Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HSBC, The Sandbox iş birliği ile metaverse’e giriyor

    Metaverse kavramının gelişmesi ile beraber birçok şirketten metaverse adımları gelmeye devam ediyor. Bu kez bir hamle de bankacılık devi HSBC’den geldi. HSBC, The Sandbox ile iş birliği yaptı.
    Oy Ver

    HSBC, The Sandbox İle Metaverse’de Yerini Alıyor
    Tam Boyutta Gör

    Popüler metaverse projelerinden The Sandbox Twitter hesabı üzerinden bankacılık devi HSBC ile metaverse alanında geliştirmeler yapmak için bir ortaklık kurduğunu duyurdu. 

    HSBC bu ortaklık ile beraber metaverse’de spor, e-spor, oyun ve finans profesyonellerini eğlendirmek için geliştirilecek bir sanal arsa satın aldı. 
    HSBC Asya-Pasifik Pazarlama Müdürü Suresh Balaji konuya ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Metaverse, insanların artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik gibi sürükleyici teknolojileri kullanarak İnternet’in yeni nesli Web3’ü nasıl deneyimleyeceğidir. HSBC’de, mevcut ve gelecekteki müşterilerimiz ve hizmet verdiğimiz topluluklar için bir fırsatlar dünyası açarak, gelişmekte olan platformlar aracılığıyla yeni deneyimler yaratma konusunda büyük bir potansiyel görüyoruz.”

    Bunun yanında belirtmek gerekirse The Sandbox, metaverse’de küresel finansal hizmetler ve spor topluluklarıyla etkileşim kurmak için birçok fırsat sağlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 9
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G8H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız