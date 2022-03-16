HSBC, The Sandbox iş birliği ile metaverse’e giriyor

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Popüler metaverse projelerinden The Sandbox Twitter hesabı üzerinden bankacılık devi HSBC ile metaverse alanında geliştirmeler yapmak için bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

HSBC bu ortaklık ile beraber metaverse’de spor, e-spor, oyun ve finans profesyonellerini eğlendirmek için geliştirilecek bir sanal arsa satın aldı.

HSBC Asya-Pasifik Pazarlama Müdürü Suresh Balaji konuya ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Metaverse, insanların artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik gibi sürükleyici teknolojileri kullanarak İnternet’in yeni nesli Web3’ü nasıl deneyimleyeceğidir. HSBC’de, mevcut ve gelecekteki müşterilerimiz ve hizmet verdiğimiz topluluklar için bir fırsatlar dünyası açarak, gelişmekte olan platformlar aracılığıyla yeni deneyimler yaratma konusunda büyük bir potansiyel görüyoruz.”

Bunun yanında belirtmek gerekirse The Sandbox, metaverse’de küresel finansal hizmetler ve spor topluluklarıyla etkileşim kurmak için birçok fırsat sağlıyor.

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HSBC, The Sandbox İle Metaverse’de Yerini Alıyor