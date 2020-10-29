HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor

Mali sıkıntılar sebebiyle uzunca bir süredir sessiz kalan Tayvanlı teknoloji devi HTC, yeni akıllı telefon modellerini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Bunu HTC Türkiye'nin resmi Instagram hesabından duyuran şirket, iki yeni HTC telefonun çok yakında Türkiye'de satışa çıkacağının sinyalini verdi.İlginizi Çekebilir HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G tanıtıldı
Ayrıca Bkz. "HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G tanıtıldı"
HTC Türkiye'den heyecanlandıran paylaşım
Yapılan paylaşımda telefonların ismi belirtilmese de videodaki telefonun delikli ekrana sahip olması, satışa sunalacak yeni modelin ismini ele veriyor. Zira HTC'nin delikli ekrana sahip iki telefonu bulunuyor. Bunlar: HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G.
Yaklaşık 4 ay önce duyurulan bu telefonlardan ya sadece HTC Desire 20 Pro modelinin ya da ikisinin birden Türkiye'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Henüz Türkiye fiyatları ile ilgili bir bilgi bulunmayan HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G'nin teknik özellikleri ise şöyle:
HTC Desire 20 Pro özellikleri
- Ekran: 6.5 inç delikli IPS LCD panel, 2340 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük
- Boyut ve ağırlık: 162 x 77 x 9,4 mm ~ 201 g
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm, 4x 2.0GHz Cortex-A73 + 4x 1.8GHz Cortex-A53)
- RAM: 6 GB
- Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.2) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4)
- Ön kamera: 25 MP (f/2.0)
- Batarya: 5000 mAh (15W hızlı şarj desteği)
- İşletim sistemi: Android 10
- Bağlantı seçenekleri: USB-C, 3.5mm jack girişi, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, NFC, 4G LTE
- Biyometrik güvenlik: Parmak izi tarayıcı (arkada)
- Renk seçenekleri: Siyah, yeşil, mavi
HTC U20 5G özellikleri
- Ekran: 6.8 inç delikli IPS LCD panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük
- Boyut ve ağırlık: 171,2 x 78,1 x 9,4 mm ~ 215,5 g
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G (7 nm, 1x 2.4GHz Cortex-A76 + 1x 2.2GHz Cortex-A76 + 4x 1.8GHz Cortex-A55)
- RAM: 8 GB
- Depolama kapasitesi: 256 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.2) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4)
- Ön kamera: 32 MP (f/2.0)
- Batarya: 5000 mAh (18W hızlı şarj desteği)
- İşletim sistemi: Android 10
- Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, NFC, 4G LTE, 5G
- Biyometrik güvenlik: Parmak izi tarayıcı (arkada)
- Renk seçenekleri: Yeşil, beyaz
Orta seviye bir akıllı telefon olan HTC Desire 20 Pro 300$ fiyat etiketine sahipken, 5G desteğine sahip olmasıyla öne çıkan HTC U20 5G ise 640$ fiyat etiketi taşıyor.
https://www.instagram.com/p/CG43ujbhvPt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
640 dolar snapdragon 765 ise boşa gelir. 640 dolar nedir ya o paraya iphone var