HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor

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Mali sıkıntılar sebebiyle uzunca bir süredir sessiz kalan Tayvanlı teknoloji devi HTC, yeni akıllı telefon modellerini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Bunu HTC Türkiye'nin resmi Instagram hesabından duyuran şirket, iki yeni HTC telefonun çok yakında Türkiye'de satışa çıkacağının sinyalini verdi.

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HTC Türkiye'den heyecanlandıran paylaşım

Yapılan paylaşımda telefonların ismi belirtilmese de videodaki telefonun delikli ekrana sahip olması, satışa sunalacak yeni modelin ismini ele veriyor. Zira HTC'nin delikli ekrana sahip iki telefonu bulunuyor. Bunlar: HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G.

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Yaklaşık 4 ay önce duyurulan bu telefonlardan ya sadece HTC Desire 20 Pro modelinin ya da ikisinin birden Türkiye'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Henüz Türkiye fiyatları ile ilgili bir bilgi bulunmayan HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G'nin teknik özellikleri ise şöyle:

HTC Desire 20 Pro özellikleri

Ekran: 6.5 inç delikli IPS LCD panel, 2340 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük

6.5 inç delikli IPS LCD panel, 2340 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük Boyut ve ağırlık: 162 x 77 x 9,4 mm ~ 201 g

162 x 77 x 9,4 mm ~ 201 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm, 4x 2.0GHz Cortex-A73 + 4x 1.8GHz Cortex-A53)

Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm, 4x 2.0GHz Cortex-A73 + 4x 1.8GHz Cortex-A53) RAM: 6 GB

6 GB Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği

128 GB + microSD kart desteği Arka kamera: Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.2) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4)

Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.2) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4) Ön kamera: 25 MP (f/2.0)

25 MP (f/2.0) Batarya: 5000 mAh (15W hızlı şarj desteği)

5000 mAh (15W hızlı şarj desteği) İşletim sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı seçenekleri: USB-C, 3.5mm jack girişi, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, NFC, 4G LTE

USB-C, 3.5mm jack girişi, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, NFC, 4G LTE Biyometrik güvenlik: Parmak izi tarayıcı (arkada)

Parmak izi tarayıcı (arkada) Renk seçenekleri: Siyah, yeşil, mavi

HTC U20 5G özellikleri

Ekran: 6.8 inç delikli IPS LCD panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük

6.8 inç delikli IPS LCD panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük Boyut ve ağırlık: 171,2 x 78,1 x 9,4 mm ~ 215,5 g

171,2 x 78,1 x 9,4 mm ~ 215,5 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G (7 nm, 1x 2.4GHz Cortex-A76 + 1x 2.2GHz Cortex-A76 + 4x 1.8GHz Cortex-A55)

Qualcomm Snapdragon 765G (7 nm, 1x 2.4GHz Cortex-A76 + 1x 2.2GHz Cortex-A76 + 4x 1.8GHz Cortex-A55) RAM: 8 GB

8 GB Depolama kapasitesi: 256 GB + microSD kart desteği

256 GB + microSD kart desteği Arka kamera: Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.2) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4)

Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.2) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4) Ön kamera: 32 MP (f/2.0)

32 MP (f/2.0) Batarya: 5000 mAh (18W hızlı şarj desteği)

5000 mAh (18W hızlı şarj desteği) İşletim sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, NFC, 4G LTE, 5G

USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, NFC, 4G LTE, 5G Biyometrik güvenlik: Parmak izi tarayıcı (arkada)

Parmak izi tarayıcı (arkada) Renk seçenekleri: Yeşil, beyaz

Orta seviye bir akıllı telefon olan HTC Desire 20 Pro 300$ fiyat etiketine sahipken, 5G desteğine sahip olmasıyla öne çıkan HTC U20 5G ise 640$ fiyat etiketi taşıyor.

https://www.instagram.com/p/CG43ujbhvPt/

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