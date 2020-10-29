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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor

    HTC, uzun bir aradan sonra yeni akıllı telefon modellerini Türk kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. İşte Türkiye'de satılması beklenen o telefonların özellikleri ve yurt dışı fiyatları:
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    1

    HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor
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    Mali sıkıntılar sebebiyle uzunca bir süredir sessiz kalan Tayvanlı teknoloji devi HTC, yeni akıllı telefon modellerini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Bunu HTC Türkiye'nin resmi Instagram hesabından duyuran şirket, iki yeni HTC telefonun çok yakında Türkiye'de satışa çıkacağının sinyalini verdi. 

    İlginizi Çekebilir Avatar HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G tanıtıldı

    Ayrıca Bkz. "HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G tanıtıldı"

    HTC Türkiye'den heyecanlandıran paylaşım

    Yapılan paylaşımda telefonların ismi belirtilmese de videodaki telefonun delikli ekrana sahip olması, satışa sunalacak yeni modelin ismini ele veriyor. Zira HTC'nin delikli ekrana sahip iki telefonu bulunuyor. Bunlar: HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G.

    HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor
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    Yaklaşık 4 ay önce duyurulan bu telefonlardan ya sadece HTC Desire 20 Pro modelinin ya da ikisinin birden Türkiye'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Henüz Türkiye fiyatları ile ilgili bir bilgi bulunmayan HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G'nin teknik özellikleri ise şöyle:

    HTC Desire 20 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç delikli IPS LCD panel, 2340 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük
    • Boyut ve ağırlık: 162 x 77 x 9,4 mm ~ 201 g
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm, 4x 2.0GHz Cortex-A73 + 4x 1.8GHz Cortex-A53)
    • RAM: 6 GB
    • Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği
    • Arka kamera: Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.2) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4)
    • Ön kamera: 25 MP (f/2.0)
    • Batarya: 5000 mAh (15W hızlı şarj desteği)
    • İşletim sistemi: Android 10
    • Bağlantı seçenekleri: USB-C, 3.5mm jack girişi, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, NFC, 4G LTE
    • Biyometrik güvenlik: Parmak izi tarayıcı (arkada)
    • Renk seçenekleri: Siyah, yeşil, mavi

    HTC U20 5G özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç delikli IPS LCD panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük
    • Boyut ve ağırlık: 171,2 x 78,1 x 9,4 mm ~ 215,5 g
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G (7 nm, 1x 2.4GHz Cortex-A76 + 1x 2.2GHz Cortex-A76 + 4x 1.8GHz Cortex-A55)
    • RAM: 8 GB
    • Depolama kapasitesi: 256 GB + microSD kart desteği
    • Arka kamera: Geniş açı 48 MP (f/1.8) + Ultra geniş açı 8 MP (f/2.2) + Makro 2 MP (f/2.4) + Derinlik 2 MP (f/2.4)
    • Ön kamera: 32 MP (f/2.0)
    • Batarya: 5000 mAh (18W hızlı şarj desteği)
    • İşletim sistemi: Android 10
    • Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, NFC, 4G LTE, 5G
    • Biyometrik güvenlik: Parmak izi tarayıcı (arkada)
    • Renk seçenekleri: Yeşil, beyaz

    Orta seviye bir akıllı telefon olan HTC Desire 20 Pro 300$ fiyat etiketine sahipken, 5G desteğine sahip olmasıyla öne çıkan HTC U20 5G ise 640$ fiyat etiketi taşıyor.



    https://www.instagram.com/p/CG43ujbhvPt/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    Bu Editörden
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    ''Mesut Çevik bunu beğendi'' demek isterdim de adam varını yoğunu bu aralar Apple ve Nvidia ya borçlu. ha bide Fujifilm i es geçmemek lazım
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 33 dk.
    300 dolar snapdragon 665

    640 dolar snapdragon 765 ise boşa gelir. 640 dolar nedir ya o paraya iphone var
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    Charaznable (Char Aznable) 1 sa.
    Boşuna gelmesin
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa.
    Uçuk fiyatlarla geleceklerse yine, hiç gelmesinler.
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Islemciler en basta hic olmamis :/
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    Htc mi kaldı allah aşkına.
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    ynsemre1 (Yunus Emre Alpaslan) 1 sa.
    Muadil ürünlerle aynı fiyata gelirse ve zamanın htc kalitesi var ise bir albenisi olabilir. Ama hep yaptığı gibi uçuk fiyatlarla gelirse de şaşırmayın zaten bu yüzden bu haldeler.
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    zdniz (dniz yıldırım) 1 sa.
    6.8 inç çok hoş ama neden ıps abi amoled koysaydı tadından yenmezdi
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    ''Mesut Çevik bunu beğendi'' demek isterdim de adam varını yoğunu bu aralar Apple ve Nvidia ya borçlu. ha bide Fujifilm i es geçmemek lazım
    Yanıtla +11
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