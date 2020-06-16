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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G tanıtıldı

    Uzun zamandır sessiz kalan HTC, yeni orta segment telefonlarını tanıttı. Yeni tanıtılan HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G'nin özellikleri haberimizde.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G tanıtıldı
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    Tayvanlı teknoloji devi HTC, yeni nesil akıllı telefon modellerini tanıttı. HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G modelleri orta segmente yönelik özellikler içeriyor. HTC'nin ülkemzde aktif faaliyeti bulunmadığı için bu modellerin ülkemize gelmesi beklenmiyor.

    İki modeli kendi arasında kıyaslarsak arka kamera, batarya, hızlı şarj özellikleri birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz. Farklılık olarak HTC Desire U20 5G, daha büyük ekran, 5G desteği ve biraz daha iyi bir yonga setiyle öne çıkıyor.

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    Android’in ilk dönemlerinde oldukça ses getiren HTC, bir türlü eski havayı yakalayamadı. Bugün tanıtılan HTC Desire 20 Pro modeli aylardır bekleniyordu ancak orta segmente herhangi bir yenilik getirmiyor. Tayvan'daki fiyatlarına baktığımızda fiyat/performans açısından iddiası bulunmuyor. Öyle görünüyor ki bu iki telefon modeli de HTC'nin merakla beklenen ancak kolay unutulan modelleri arasında yer alacak.

    HTC U20 5G özellikleri

    HTC U20 5G, firmanın ilk 5G desteği bulunan telefonu olma özelliği taşıyor. 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekranın sol üst kısmın nokta şeklinde ön kamera yerleştirilmiş.

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    Dört arka kameralı telefonun ana sensörü 48 MP çözünürlüğe sahip. İkinci sensör ise ultra geniş açılı (118 derece) çekim yapıyor, 8 MP çözünürlüğünde. Bu sensörlere ek olarak 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılama sensörlerine yer veriliyor. Ekran üzerindeki ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde.

    HTC U20 5G, Snapgragon 765G yonga setinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama barındırıyor. MicroSD kart ile hafızayı artırabilmek mümkün. Telefonda 18W hızlı şarj teknolojisine sahip 5000 mAh büyüklüğünde batarya yer bulunuyor. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Parmak izi sensörü arkaya yerleştirilmiş.

    HTC U20 5G, Tayvan'da 1 Temmuz itibariyle ön siparişe açılacak. Telefonun fiyatını ABD dolarına çevirdiğimizde yaklaşık 640 dolara denk geliyor.

    HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G tanıtıldı
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    HTC Desire 20 Pro

    HTC Desire 20 Pro; 5G desteği olmaması, daha küçük ekran barındırması ve eski nesil işlemci ile gelmesi nedeniyle daha uygun fiyatlı olacak fakat fiyatı bilinmiyor.

    Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Arka kamera özellikleri HTC U20 5G ile aynı. Arkada 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılama sensörleri bulunuyor. Ekranın sol üst köşesine nokta şeklinde yerleştirilen ön kamera ise HTC U20 5G’den farklı olarak 32 MP değil, 25 MP çözünürlüğe sahip.

    HTC Desire 20 Pro’da Snapdragon 665 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı var. MicroSD kart desteği bulunuyor. 5000 mAh batarya, 18W hızlı şarj desteği, 3.5mm kulaklık girişi ve Android 10 işletim sistemi özellikleri de telefonun diğer özellikleri arasında.

    HTC Desire 20 Pro, 18 Haziran'da satışa çıkıyor. Satış fiyatı yaklaşık olarak 300 ABD dolarına denk geliyor.

    Güncelleme: Telefonların Tayvan'daki satış fiyatı ve çıkış tarihi bilgileri eklendi.



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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    yaman06 (Berk Yaman) 26 dk.
    Htc'nin yeri bambaşkadır bende. Samsung telefon rehberini yükleyemediği zamanlarda Htc yağ gibi akıcı arayüze sahipti. One X, satışlarda belki s3'e yenilmişti ama bana göre donemin isimsiz kraliydi.
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    dota (ohiobomber :) 30 dk.
    HTC LG Sony Samsung eski lider telefon firmaları tamam belki Sony HTC satış rekorları kırmadı ama şimdinin oyuncularına göre çok daha kalitelilerdi şimdiler hep Çin Xiaomi Huawei Oppo Real Me One Plus şimdi bana demeyin bunların süper modelleri var ama o süper modellerinin fiyatları uçmuş gitmiş.
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    Rouvax 34 dk.
    İlk akıllı telefonum HTC desire idi, italyadan almıştım, inanılmaz bir alet olarak aklımda kalmış hiç bir telefondan o heyecanı hissetmemiştim.
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 37 dk.
    Adamlar işi beceremiyor ilginç bir şekilde, nereden nereye geldiler. Hala cihazları cazip değil, bir avantajı yok.
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    gokhan2 (gökhan orcan) 40 dk.
    HTC’nin en az 3-4 cihazını kullandım. Aslında çokta memnundum. Efsane cihazlar yapmadı da değil .. Marka çözemediğim şekilde kendi kendi ayağına sıkarak kayboldu ortadan. Dönüşü güzel olur umarım.
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    alemburda34 44 dk.
    bir an realme 5i sandım

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    FizzleGiggs (berk kandemir) 44 dk.
    One m8 tasarımı nerde bu tasarımlar nerde olmuyor yakışmıyor heyecanlanıyoruz ama boşa ...
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    kucukyenici 44 dk.
    Giden imaj bir daha zor geri gelir...
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    Darkus Hydranoid (Darkus Alpha Hydranoid) 45 dk.
    Oldum olası sevmedim htc yi, bu da nokia gibi başarısız olur diyorsanız 👍🏻
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