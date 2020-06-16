HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Tayvanlı teknoloji devi HTC, yeni nesil akıllı telefon modellerini tanıttı. HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G modelleri orta segmente yönelik özellikler içeriyor. HTC'nin ülkemzde aktif faaliyeti bulunmadığı için bu modellerin ülkemize gelmesi beklenmiyor.

İki modeli kendi arasında kıyaslarsak arka kamera, batarya, hızlı şarj özellikleri birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz. Farklılık olarak HTC Desire U20 5G, daha büyük ekran, 5G desteği ve biraz daha iyi bir yonga setiyle öne çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei için 5G konusunda ABD’den izin çıktı"

Android’in ilk dönemlerinde oldukça ses getiren HTC, bir türlü eski havayı yakalayamadı. Bugün tanıtılan HTC Desire 20 Pro modeli aylardır bekleniyordu ancak orta segmente herhangi bir yenilik getirmiyor. Tayvan'daki fiyatlarına baktığımızda fiyat/performans açısından iddiası bulunmuyor. Öyle görünüyor ki bu iki telefon modeli de HTC'nin merakla beklenen ancak kolay unutulan modelleri arasında yer alacak.

HTC U20 5G özellikleri

HTC U20 5G, firmanın ilk 5G desteği bulunan telefonu olma özelliği taşıyor. 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekranın sol üst kısmın nokta şeklinde ön kamera yerleştirilmiş.

İlginizi Çekebilir

Poco F2 Pro’nun Türkiye lansman tarihi belli oldu

Dört arka kameralı telefonun ana sensörü 48 MP çözünürlüğe sahip. İkinci sensör ise ultra geniş açılı (118 derece) çekim yapıyor, 8 MP çözünürlüğünde. Bu sensörlere ek olarak 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılama sensörlerine yer veriliyor. Ekran üzerindeki ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde.

Tam Boyutta Gör

HTC U20 5G, Snapgragon 765G yonga setinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama barındırıyor. MicroSD kart ile hafızayı artırabilmek mümkün. Telefonda 18W hızlı şarj teknolojisine sahip 5000 mAh büyüklüğünde batarya yer bulunuyor. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Parmak izi sensörü arkaya yerleştirilmiş.

HTC U20 5G, Tayvan'da 1 Temmuz itibariyle ön siparişe açılacak. Telefonun fiyatını ABD dolarına çevirdiğimizde yaklaşık 640 dolara denk geliyor.

Tam Boyutta Gör

HTC Desire 20 Pro

HTC Desire 20 Pro; 5G desteği olmaması, daha küçük ekran barındırması ve eski nesil işlemci ile gelmesi nedeniyle daha uygun fiyatlı olacak fakat fiyatı bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör

Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Arka kamera özellikleri HTC U20 5G ile aynı. Arkada 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılama sensörleri bulunuyor. Ekranın sol üst köşesine nokta şeklinde yerleştirilen ön kamera ise HTC U20 5G’den farklı olarak 32 MP değil, 25 MP çözünürlüğe sahip.

HTC Desire 20 Pro’da Snapdragon 665 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı var. MicroSD kart desteği bulunuyor. 5000 mAh batarya, 18W hızlı şarj desteği, 3.5mm kulaklık girişi ve Android 10 işletim sistemi özellikleri de telefonun diğer özellikleri arasında.

HTC Desire 20 Pro, 18 Haziran'da satışa çıkıyor. Satış fiyatı yaklaşık olarak 300 ABD dolarına denk geliyor.

Güncelleme: Telefonların Tayvan'daki satış fiyatı ve çıkış tarihi bilgileri eklendi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.