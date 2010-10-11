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HTC HD7 tanıtıldı

HTC, Windows Phone 7 tabanlı yeni akıllı telefonu HD7'yi tanıttı.
8 yıl
11b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Mobile tabanlı akıllı telefon üretiminde sektörün en büyük ismi olan HTC, Windows Phone 7 lansmanına paralel olarak yeni telefonlarını duyurmaya başladı. HTC'nin uzun süredir merakla beklenen HD7 modeli de bu vesileyle resmi geçit törenine katılmış oldu. 4.3-inç boyutundaki ekranı ve 1GHz işlemcisiyle Windows Mobile 6.5 için hazırlanan en iyi telefonu sıfatını elde etmeyi başaran HD2 modelinin yerini alması beklenen HD7, Windows Phone 7 işletim sistemine ek olarak donanım ve tasarım anlamında da güncellemeker içeriyor.

HTC HD7 tanıtıldı
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Tasarımın anlamında en büyük farkı fiziksel yerine dokunmatik butonlara sahip olmasıyla atan HTC HD7, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8250 işlemcisinden güç alıyor. 576MB RAM ve 512MB ROM belleğe sahip olan yeni nesil akıllı telefonun boyutları 122 x 68 x 11.2 mm açıklanırken, ağırlığı ise 162 gram. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan HTC HD7'de, 720p video kaydı yapabilen LED flash aydınlatmalı 5MP kameraya yer verildiğini görüyoruz.

HTC HD7 tanıtıldı
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T-Mobile tarafından Amerika'da satışa sunulacak olan HTC HD7, 16GB yerleşik depolama kapasitesi sunuyor. Amerika dışındaki pazarlara 16GB yerşne 8GB depolama kapasitesiyle sunulması beklenen HTC HD7, hareket, yakınlık ve ortam ışık sensörlerine de sahip. Dolby Mobile Surround ses desteği ile kullanıcılara gelişmiş çoklu ortam deneyimi yaşatmayı hedefleyen akıllı telefon, kablosuz iletişim için Bluetooth 2.1 ve 802.11n WiFi desteği sunuyor. PC bağlantısını microUSB portu üzerinden gerçekleştiren telefon, Xbox Live ve Zune servislerine hızlı erişim de sunuyor.

HTC HD7 tanıtıldı
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Gelişmiş web deneyimi için Internet Explorer 8'den faydalanan HTC HD7, bir önceki model olan HD2 gibi GPS donanımına da sahip. 21 Ekim'de Avrupa'da satışa sunulması beklenen HTC HD7 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

HTC HD7 tanıtıldı
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dozdoz 8 yıl
Windows olmasa keşke ,tasarımı guzelmış.
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TVVINGO 8 yıl
hepsini alasım geliyor :D
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DH Misafiri 8 yıl
yahu yandaki boşluğu bi türlü anlayamamış bazı arkadaşlar...sanki hiç dokunmatik tel. kullanmamışlar gibi...nasıl olurda farkedemezler yuh yani...hiç aşağı yukarı kaydırırken menüyü bi boşluk ihtiyacı duymamïşlar mı? nasıl bi kullanıcı gezinirken rahatlık istemez...bence akıllıca bir tasarım..dokumatik tel. kullanmamış kişilerin yorumları çok bariz...neyse hd7 bence donanimsal olarak beklentilerimi karşılamıyor, acele işi gibi...kopyala yapistir flashplayer ve 3d ses ve geniş hafıza oluncaya kadar hd2 ye devam...
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ZZ RAT 8 yıl
Anlamadığım bişey var,
bu HD7, çıkması beklenen (1,5 Gb işlemci hızı, 4.5" ekran vs) HD3 mü,
yoksa HD3 halen bekleniyor mu ?
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DH Misafiri 8 yıl
hTC HD2 kullanıyorum. Cihaz batarya dışında harika. Ama hTC HD7 deki bataryanın gücü aynı kalmış. Yeni modelde kamera 5 in üzerinde olabilirdi. WM7' ye geçilirken işlemci hızı ve diğer değerler aynı tutulmuş. İşletim sistemi dışında donanımda kayda değer değişiklik yok. Ama yine de hTC işte. Tasarımı şık ve kullanışlı bir cihaz diye düşünüyorum.
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alimakgrav 8 yıl

DH Misafiri

hTC HD2 kullanıyorum. Cihaz batarya dışında harika. Ama hTC HD7 deki bataryanın gücü aynı kalmış. Yeni modelde kamera 5 in üzerinde olabilirdi. WM7' ye geçilirken işlemci hızı ve diğer değerler aynı tutulmuş. İşletim sistemi dışında donanımda kayda değer değişiklik yok. Ama yine de hTC işte. Tasarımı şık ve kullanışlı bir cihaz diye düşünüyorum.


Ya HTC'nin en önemli özelliği de bu işte. Son derece tasarımı mükemmel ve şık cihazlar yapıyor! ve çok kullanışlı tam bir iş ve eğlence makinası. Iphona para verip Amerikalıları zengin edeceğime daha güvendiğim Tayvan malı kullanmayı tercih ederim. Ve sürekli değişiyor, gelişiyor. Iphone gibi yıllardır aynı kasa ve donanımı kakalamıyorlar!
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kirmizibulten 8 yıl

fx57

Gelişmiş web deneyimi için Internet Explorer 8'den faydalanan HTC HD7


nasil bir gelismis internet deneyimi ise flash destegi yok.html 5 destegi yok.hizli scrolling yapinca sayfa icerigi kayboluyor bos beyaz sayfa gosteriyor.internet deneyimi olarak suan icin android den iyisi yok.

onun disinda telefon cok şik.fakat uygulama vs olarak henuz cok yeni.bence en az 1 sene beklemek gerekir.
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kirmizibulten 8 yıl
bu arada telefon ingilterede 21 ekim den itibaren pesin £379 yada £40 aylik, 24 ay taksitle satisa sunulacak.
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ogkasa 8 yıl
nasıl ne farkı var yaa görünüşü bi kere başlı başına farklı ve çok şahane. Ayrıca koskocaman bir şey olarak söylüyorum işletim sistemleri farklı. İşletim sistemi demek telefonun yarısı demektir. Bi kere sadece bu şekilde hd2 den dünya kadar farklı. Hd video kaydı vs vs.
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malcomgerenimo 8 yıl

ogkasa

nasıl ne farkı var yaa görünüşü bi kere başlı başına farklı ve çok şahane. Ayrıca koskocaman bir şey olarak söylüyorum işletim sistemleri farklı. İşletim sistemi demek telefonun yarısı demektir. Bi kere sadece bu şekilde hd2 den dünya kadar farklı. Hd video kaydı vs vs.

dostum size sasıyorum ufacık degisiklikler icin dunya paralar ödüyorsunuz. işletim sistemi diyosun hd2 telefonum var ve winmo işletim sistemi kullanıyo ve sırf 5 tuslu diye wp7 destegi vermiyor bunun yerine ufak makyajlarla yeni telefon cıkarıp kullanıcıya kakalıyo sizin gibi arkadaslar da balıklama atlıyo haklarını aramak yerine sasıyorum valla. hem htc ye güven ürün al wp7 ye destek vermesin hem yeni telefon cıkararak hd2 nin degerini düsürsün hem de bi dunya fark öde yeni cihaz al niye sırf wp7 işletim sistemi var diye
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seref35 8 yıl
arkadaşlar htc cihaz almayı düşünyorum
bunlar htc hd7 veya hd2 ve apayrı bir dünya htc desire hd sizce hangisi daha iyi winphone7 mi android mi
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seref35 8 yıl

fx57

[

T-Mobile tarafından Amerika'da satışa sunulacak olan HTC HD7, 16GB yerleşik depolama kapasitesi sunuyor. Amerika dışındaki pazarlara 16GB yerşne 8GB depolama kapasitesiyle sunulması beklenen HTC HD7



htc.com/... burada asya kullanıcıları için 16gb avrupadaki kullanıcılar için 8gb seçeneği olarak gösterilmiş
nasıl oluyor.?
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malcomgerenimo 8 yıl
şimdi bu telefonun hd2 den ne farkı var uyanık htc?
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Awesome 8 yıl

malcomgerenimo

şimdi bu telefonun hd2 den ne farkı var uyanık htc?

Ne demek ne farkı var? Dalga mı geçiyorsun?
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Poyri 8 yıl

malcomgerenimo

şimdi bu telefonun hd2 den ne farkı var uyanık htc?

çok acayip farkı yok ama uyanıklık burda htcde deil suç windowsda çünkü hd2ye destek vermiyorlar bahaneleri fazla tuştu galiba ciden fazla bir fark yok işletim sistemini saymazsak ama htcninde abartı özellikler yükliyerek yeni bir cihaz çıkarmasına pek gerek yok yine en kaliteli ürünlerden biri olucak winmo7 serisi 2. 3. telefonlarında çok daha güçlüler olucak çünkü şimdi daha üstün cihaz çıkarıp bu cihazdan ediceği karı bir kenera atmış olucaktı buda ticaretle uğraşan bir firmanın yapıcagı son seylerdendir android tarafındada en güçlü olucak telefonlarında özellikleri bundan çok farklı deil şu an için yeterli özelikleri ama hd2ye destek gelseydi bu cihazdan daha iyi cihazlar görebilirdik belki
HD2lerimiz için baya kötü oldu winmo7nin destek vermemesi kötü oldu ama xda saolsun android geldi
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blackboard 8 yıl
Kaliteli gözüküyor gerçi HTC den kalitesiz bir iş çıkmaz :)
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