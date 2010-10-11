HTC HD7 tanıtıldı

Windows Mobile tabanlı akıllı telefon üretiminde sektörün en büyük ismi olan HTC, Windows Phone 7 lansmanına paralel olarak yeni telefonlarını duyurmaya başladı. HTC'nin uzun süredir merakla beklenen HD7 modeli de bu vesileyle resmi geçit törenine katılmış oldu. 4.3-inç boyutundaki ekranı ve 1GHz işlemcisiyle Windows Mobile 6.5 için hazırlanan en iyi telefonu sıfatını elde etmeyi başaran HD2 modelinin yerini alması beklenen HD7, Windows Phone 7 işletim sistemine ek olarak donanım ve tasarım anlamında da güncellemeker içeriyor.

Tasarımın anlamında en büyük farkı fiziksel yerine dokunmatik butonlara sahip olmasıyla atan HTC HD7, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8250 işlemcisinden güç alıyor. 576MB RAM ve 512MB ROM belleğe sahip olan yeni nesil akıllı telefonun boyutları 122 x 68 x 11.2 mm açıklanırken, ağırlığı ise 162 gram. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan HTC HD7'de, 720p video kaydı yapabilen LED flash aydınlatmalı 5MP kameraya yer verildiğini görüyoruz.

T-Mobile tarafından Amerika'da satışa sunulacak olan HTC HD7, 16GB yerleşik depolama kapasitesi sunuyor. Amerika dışındaki pazarlara 16GB yerşne 8GB depolama kapasitesiyle sunulması beklenen HTC HD7, hareket, yakınlık ve ortam ışık sensörlerine de sahip. Dolby Mobile Surround ses desteği ile kullanıcılara gelişmiş çoklu ortam deneyimi yaşatmayı hedefleyen akıllı telefon, kablosuz iletişim için Bluetooth 2.1 ve 802.11n WiFi desteği sunuyor. PC bağlantısını microUSB portu üzerinden gerçekleştiren telefon, Xbox Live ve Zune servislerine hızlı erişim de sunuyor.

Gelişmiş web deneyimi için Internet Explorer 8'den faydalanan HTC HD7, bir önceki model olan HD2 gibi GPS donanımına da sahip. 21 Ekim'de Avrupa'da satışa sunulması beklenen HTC HD7 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.