HTC HD7 tanıtıldı

Windows Mobile tabanlı akıllı telefon üretiminde sektörün en büyük ismi olan HTC, Windows Phone 7 lansmanına paralel olarak yeni telefonlarını duyurmaya başladı. HTC'nin uzun süredir merakla beklenen HD7 modeli de bu vesileyle resmi geçit törenine katılmış oldu. 4.3-inç boyutundaki ekranı ve 1GHz işlemcisiyle Windows Mobile 6.5 için hazırlanan en iyi telefonu sıfatını elde etmeyi başaran HD2 modelinin yerini alması beklenen HD7, Windows Phone 7 işletim sistemine ek olarak donanım ve tasarım anlamında da güncellemeker içeriyor.
Tasarımın anlamında en büyük farkı fiziksel yerine dokunmatik butonlara sahip olmasıyla atan HTC HD7, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8250 işlemcisinden güç alıyor. 576MB RAM ve 512MB ROM belleğe sahip olan yeni nesil akıllı telefonun boyutları 122 x 68 x 11.2 mm açıklanırken, ağırlığı ise 162 gram. 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.3-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan HTC HD7'de, 720p video kaydı yapabilen LED flash aydınlatmalı 5MP kameraya yer verildiğini görüyoruz.
T-Mobile tarafından Amerika'da satışa sunulacak olan HTC HD7, 16GB yerleşik depolama kapasitesi sunuyor. Amerika dışındaki pazarlara 16GB yerşne 8GB depolama kapasitesiyle sunulması beklenen HTC HD7, hareket, yakınlık ve ortam ışık sensörlerine de sahip. Dolby Mobile Surround ses desteği ile kullanıcılara gelişmiş çoklu ortam deneyimi yaşatmayı hedefleyen akıllı telefon, kablosuz iletişim için Bluetooth 2.1 ve 802.11n WiFi desteği sunuyor. PC bağlantısını microUSB portu üzerinden gerçekleştiren telefon, Xbox Live ve Zune servislerine hızlı erişim de sunuyor.
Gelişmiş web deneyimi için Internet Explorer 8'den faydalanan HTC HD7, bir önceki model olan HD2 gibi GPS donanımına da sahip. 21 Ekim'de Avrupa'da satışa sunulması beklenen HTC HD7 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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bu HD7, çıkması beklenen (1,5 Gb işlemci hızı, 4.5" ekran vs) HD3 mü,
yoksa HD3 halen bekleniyor mu ?
Ya HTC'nin en önemli özelliği de bu işte. Son derece tasarımı mükemmel ve şık cihazlar yapıyor! ve çok kullanışlı tam bir iş ve eğlence makinası. Iphona para verip Amerikalıları zengin edeceğime daha güvendiğim Tayvan malı kullanmayı tercih ederim. Ve sürekli değişiyor, gelişiyor. Iphone gibi yıllardır aynı kasa ve donanımı kakalamıyorlar!
nasil bir gelismis internet deneyimi ise flash destegi yok.html 5 destegi yok.hizli scrolling yapinca sayfa icerigi kayboluyor bos beyaz sayfa gosteriyor.internet deneyimi olarak suan icin android den iyisi yok.
onun disinda telefon cok şik.fakat uygulama vs olarak henuz cok yeni.bence en az 1 sene beklemek gerekir.
dostum size sasıyorum ufacık degisiklikler icin dunya paralar ödüyorsunuz. işletim sistemi diyosun hd2 telefonum var ve winmo işletim sistemi kullanıyo ve sırf 5 tuslu diye wp7 destegi vermiyor bunun yerine ufak makyajlarla yeni telefon cıkarıp kullanıcıya kakalıyo sizin gibi arkadaslar da balıklama atlıyo haklarını aramak yerine sasıyorum valla. hem htc ye güven ürün al wp7 ye destek vermesin hem yeni telefon cıkararak hd2 nin degerini düsürsün hem de bi dunya fark öde yeni cihaz al niye sırf wp7 işletim sistemi var diye
bunlar htc hd7 veya hd2 ve apayrı bir dünya htc desire hd sizce hangisi daha iyi winphone7 mi android mi
htc.com/... burada asya kullanıcıları için 16gb avrupadaki kullanıcılar için 8gb seçeneği olarak gösterilmiş nasıl oluyor.?
Ne demek ne farkı var? Dalga mı geçiyorsun?
çok acayip farkı yok ama uyanıklık burda htcde deil suç windowsda çünkü hd2ye destek vermiyorlar bahaneleri fazla tuştu galiba ciden fazla bir fark yok işletim sistemini saymazsak ama htcninde abartı özellikler yükliyerek yeni bir cihaz çıkarmasına pek gerek yok yine en kaliteli ürünlerden biri olucak winmo7 serisi 2. 3. telefonlarında çok daha güçlüler olucak çünkü şimdi daha üstün cihaz çıkarıp bu cihazdan ediceği karı bir kenera atmış olucaktı buda ticaretle uğraşan bir firmanın yapıcagı son seylerdendir android tarafındada en güçlü olucak telefonlarında özellikleri bundan çok farklı deil şu an için yeterli özelikleri ama hd2ye destek gelseydi bu cihazdan daha iyi cihazlar görebilirdik belki
HD2lerimiz için baya kötü oldu winmo7nin destek vermemesi kötü oldu ama xda saolsun android geldi