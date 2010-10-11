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HTC'den Windows Phone 7 işletim sistemi ve hoparlörüyle öne çıkan telefon: Surround

HTC, Windows Phone 7 işletim sistemi, hoparlörü ve 3.8 inç WVGA dokunmatik ekranıyla öne çıkan modeli Surround'ı tanıttı.
8 yıl
6,9b
1
31
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC'den Windows Phone 7 işletim sistemi ve hoparlörüyle öne çıkan telefon: Surround
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Microsoft'un en güncel mobil işletim sistemi Windows Phone 7 desteğini arkasına alan üreticilerden Samsung, LG Mobile, Dell ve HTC, bugün birbirinden yeni akıllı telefonlarını sırayla sergilediler. HTC, 4.3 inç (~10.9 cm) boyutundaki büyük dokunmatik ekranıyla rakipleri arasından sıyrılan HD7'nin yanısıra Surround, Trophy ve Mozart olarak isimlendirdiği modelleriyle karşımıza çıktı. Şimdi HTC 7 Surround'un teknik detaylarına hep beraber kısaca bir göz atalım.

119.7 mm uzunluğunda, 61.5 mm genişliğinde, 12.97 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında tasarlanan HTC 7 Surround'da öncelikli olarak bir kızak mekanizmasına yer verildiğini görüyoruz. Akıllı telefonun ekranını aşağıya doğru çektiğimizde gizlenmiş hoparlör ortaya çıkıyor. Hoparlöre sanal çevresel ses efekti sağlayan Dolby Mobile ile SRS WOW HD özellikleri eşlik ediyor. Muhtemelen de telefon Surround ismini hoparlöründen almakta.

HTC'den Windows Phone 7 işletim sistemi ve hoparlörüyle öne çıkan telefon: Surround
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1 GHz frekansında çalışan işlemciden ve 448 MB RAM'den güç alan telefonda 3.8 inç (~9.6 cm) boyutunda, 480x800 piksel çözünürlüğünde ekrana, mesafe ve ışık sensörlerine yer verilmiş. Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA'yı destekleyen telefonun 16 GB'lık dahili flash belleği, 3.5 mm'lik kulaklık girişi, microUSB portu bulunmakta.

Dijital kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonun kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 720p çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Kameranın led flaşı ve otomatik odaklama özelliği mevcut. Son olarak 240 dakikaya kadar konuşma, 275 saate kadar bekleme süresi sunan 1230 mAh lityum iyon bataryayla birlikte gelen cihazda Xbox live entegrasyonunun bulunduğunu belirtelim.

HTC 7 Surround'ın ne kadarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.

HTC'den Windows Phone 7 işletim sistemi ve hoparlörüyle öne çıkan telefon: Surround
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HTC'den Windows Phone 7 işletim sistemi ve hoparlörüyle öne çıkan telefon: Surround
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http://www.htc.com/www/product/7surround/specification.html Yorum Yaz
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punchpranha 7 yıl
hala hoparlörden müzik dinleyenler kaldımıki o gruplar 2007 de bitti sanıyordum :) bence kulaklığa verebileceği en temiz en berrak sesi versin ve dış hoparlörede temiz ve ortalama bir ses versin yeterli...
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Dracos 7 yıl

punchpranha

hala hoparlörden müzik dinleyenler kaldımıki o gruplar 2007 de bitti sanıyordum :) bence kulaklığa verebileceği en temiz en berrak sesi versin ve dış hoparlörede temiz ve ortalama bir ses versin yeterli...


dolby ve srs video izlerken birşeyi kullanırken ne kadar etkiliyor sesi bilmediğin belli, git bir desire hd al eline de o ufacık hoparlörü bu ikisiyle neler yapıyor gör, yoksa kimse kebapçı çırağı gibi eliyle hoparlörü kapatıp dışarı ses vererek ibrahim tatlıses dinlemez bu telefonla elbette
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JoeyBane 8 yıl
Harika olmuş. Benim için önemli olanlar:
* Stabil ve önü açık bir işletim sistemi
* Kaliteli ekran
* Kaliteli ses
Kamera filan önemsiz..
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StevenDiaz 8 yıl
Güzel çalışma.
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Akay KLC 8 yıl
bunu apple yapsaydı wow harika süper ötesi müthiş derlerdi..
adamlar surrond hoparlör koyuyolar yine beğenmiyorlar, ne yapacaklardı xfi çip mi taksalardı yada m-audio falan? yanında da 2+1 versinler kı*ımıza takıp gezerdik öyle
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atakansah 8 yıl
telefon gerçekten çok güzel olmuş+surround olması benim için süper bir özellik mesela eve 5+1 sinema sistemi alsak bunu çıkışı varsa???? ordan dahi dolby ses alınır daha ne olsun.
bu arada dolby farkını dinlemeden yorum yapılmaz normal ses ile dolby ses arasında dünya kadar kalite farkı var arkadaşlar.
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Dracos 8 yıl

Akay KLC
bunu apple yapsaydı wow harika süper ötesi müthiş derlerdi..
adamlar surrond hoparlör koyuyolar yine beğenmiyorlar, ne yapacaklardı xfi çip mi taksalardı yada m-audio falan? yanında da 2+1 versinler kı*ımıza takıp gezerdik öyle

akli selim insanin hali baska oluyor tabi, +1
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BrutaL1tY 8 yıl
Ürün güzel...HTC HD2 ile arasında 720p görüntü kaydı ve dolby+hd surround ses destekleri bulunuyor.7 işletim sistemide cabası.Tahminim fiyat konusunda eğer ülkemizde satılacaksa 1600-1900 TL arasında olacaktır.
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Yaw Damper 8 yıl
bi cacık olmaz htc den
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lastingend 8 yıl
böyle bir telefon için koydukları batarya az değilmi. sonuçta dışarı ses verirken hoparlörlerden batarya çok çabuk biter. 1500 mah olsaydı daha iyi olurdu.
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ZZ RAT 8 yıl
çeşitlilik iyidir, adamlar ses için ayrı uğraşmışlar,
hem müzik hem de film için gayet güzel bir çalışma,
ancak 1230'luk mah
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aspirin_00 8 yıl
bu telefonlarda exe uygulaalar çalışıyor dimi win 7 sistemde
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Batuist 8 yıl
Ne kadar saçma.. nokianın kızaklı mp3 tuş takımlı modeli aklıma geldi (n8di galiba).. hiç tutulacak bir özellik değil.. sanki insanların bir ses özelliği eksik kalmış gibi adamların uğraştığı şeye bak.. HTCye hiç yakıştıramadım..
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Baba Naber 8 yıl
Öyle demeyin, sırf müzik için telefon alanlar bile var.
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oktayakgoz 8 yıl
tipi çok güzel ama
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Fatih 8 yıl

Batuist

Ne kadar saçma.. nokianın kızaklı mp3 tuş takımlı modeli aklıma geldi (n8di galiba).. hiç tutulacak bir özellik değil.. sanki insanların bir ses özelliği eksik kalmış gibi adamların uğraştığı şeye bak.. HTCye hiç yakıştıramadım..

Hangisi özelliği tutulmayacak sence? Sanki insanların ses özelliği eksik kalmış ne demektir anlayamadım?
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