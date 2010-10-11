HTC'den Windows Phone 7 işletim sistemi ve hoparlörüyle öne çıkan telefon: Surround

Microsoft'un en güncel mobil işletim sistemi Windows Phone 7 desteğini arkasına alan üreticilerden Samsung, LG Mobile, Dell ve HTC, bugün birbirinden yeni akıllı telefonlarını sırayla sergilediler. HTC, 4.3 inç (~10.9 cm) boyutundaki büyük dokunmatik ekranıyla rakipleri arasından sıyrılan HD7'nin yanısıra Surround, Trophy ve Mozart olarak isimlendirdiği modelleriyle karşımıza çıktı. Şimdi HTC 7 Surround'un teknik detaylarına hep beraber kısaca bir göz atalım.

119.7 mm uzunluğunda, 61.5 mm genişliğinde, 12.97 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında tasarlanan HTC 7 Surround'da öncelikli olarak bir kızak mekanizmasına yer verildiğini görüyoruz. Akıllı telefonun ekranını aşağıya doğru çektiğimizde gizlenmiş hoparlör ortaya çıkıyor. Hoparlöre sanal çevresel ses efekti sağlayan Dolby Mobile ile SRS WOW HD özellikleri eşlik ediyor. Muhtemelen de telefon Surround ismini hoparlöründen almakta.

1 GHz frekansında çalışan işlemciden ve 448 MB RAM'den güç alan telefonda 3.8 inç (~9.6 cm) boyutunda, 480x800 piksel çözünürlüğünde ekrana, mesafe ve ışık sensörlerine yer verilmiş. Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA'yı destekleyen telefonun 16 GB'lık dahili flash belleği, 3.5 mm'lik kulaklık girişi, microUSB portu bulunmakta.

Dijital kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonun kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 720p çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Kameranın led flaşı ve otomatik odaklama özelliği mevcut. Son olarak 240 dakikaya kadar konuşma, 275 saate kadar bekleme süresi sunan 1230 mAh lityum iyon bataryayla birlikte gelen cihazda Xbox live entegrasyonunun bulunduğunu belirtelim.

HTC 7 Surround'ın ne kadarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.

http://www.htc.com/www/product/7surround/specification.html