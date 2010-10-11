HTC'den Windows Phone 7 işletim sistemi ve hoparlörüyle öne çıkan telefon: Surround

Microsoft'un en güncel mobil işletim sistemi Windows Phone 7 desteğini arkasına alan üreticilerden Samsung, LG Mobile, Dell ve HTC, bugün birbirinden yeni akıllı telefonlarını sırayla sergilediler. HTC, 4.3 inç (~10.9 cm) boyutundaki büyük dokunmatik ekranıyla rakipleri arasından sıyrılan HD7'nin yanısıra Surround, Trophy ve Mozart olarak isimlendirdiği modelleriyle karşımıza çıktı. Şimdi HTC 7 Surround'un teknik detaylarına hep beraber kısaca bir göz atalım.
119.7 mm uzunluğunda, 61.5 mm genişliğinde, 12.97 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında tasarlanan HTC 7 Surround'da öncelikli olarak bir kızak mekanizmasına yer verildiğini görüyoruz. Akıllı telefonun ekranını aşağıya doğru çektiğimizde gizlenmiş hoparlör ortaya çıkıyor. Hoparlöre sanal çevresel ses efekti sağlayan Dolby Mobile ile SRS WOW HD özellikleri eşlik ediyor. Muhtemelen de telefon Surround ismini hoparlöründen almakta.
1 GHz frekansında çalışan işlemciden ve 448 MB RAM'den güç alan telefonda 3.8 inç (~9.6 cm) boyutunda, 480x800 piksel çözünürlüğünde ekrana, mesafe ve ışık sensörlerine yer verilmiş. Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM ve kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA'yı destekleyen telefonun 16 GB'lık dahili flash belleği, 3.5 mm'lik kulaklık girişi, microUSB portu bulunmakta.
Dijital kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonun kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 720p çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Kameranın led flaşı ve otomatik odaklama özelliği mevcut. Son olarak 240 dakikaya kadar konuşma, 275 saate kadar bekleme süresi sunan 1230 mAh lityum iyon bataryayla birlikte gelen cihazda Xbox live entegrasyonunun bulunduğunu belirtelim.
HTC 7 Surround'ın ne kadarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.
http://www.htc.com/www/product/7surround/specification.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dolby ve srs video izlerken birşeyi kullanırken ne kadar etkiliyor sesi bilmediğin belli, git bir desire hd al eline de o ufacık hoparlörü bu ikisiyle neler yapıyor gör, yoksa kimse kebapçı çırağı gibi eliyle hoparlörü kapatıp dışarı ses vererek ibrahim tatlıses dinlemez bu telefonla elbette
* Stabil ve önü açık bir işletim sistemi
* Kaliteli ekran
* Kaliteli ses
Kamera filan önemsiz..
adamlar surrond hoparlör koyuyolar yine beğenmiyorlar, ne yapacaklardı xfi çip mi taksalardı yada m-audio falan? yanında da 2+1 versinler kı*ımıza takıp gezerdik öyle
bu arada dolby farkını dinlemeden yorum yapılmaz normal ses ile dolby ses arasında dünya kadar kalite farkı var arkadaşlar.
akli selim insanin hali baska oluyor tabi, +1
hem müzik hem de film için gayet güzel bir çalışma,
ancak 1230'luk mah
Hangisi özelliği tutulmayacak sence? Sanki insanların ses özelliği eksik kalmış ne demektir anlayamadım?