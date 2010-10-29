HTC'nin 2010 yılın 3. çeyrek finansal bilgileri açıklandı

Akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden HTC'nin hızlı yükselişi devam ediyor. Tayvan merkezli telefon üreticisinin 2010 yılı 3. çeyrek finansal bilgileri ve satış rakamları açıklandı. HTC'nin 2010 yılının 3. çeyreğinde 3.3 milyar dolarlık gelir elde ettiği belirtildi. Yapılcan açıklama HTC'nin büyük yükselişini doğrular nitelikte zira 2009 yılının 3. çeyreği ile karşılaştırıldığında kazancını 2 kat arttığı söyleniyor.

Birim bazından satış değerlerine bakıldığı zaman HTC'nin 2010 yılı içinde 24.5 milyon birimlik satışı 2009 yılına oranla 2 kattan fazla olarak göze çarpıyor ve bu rakamlar sonucunda HTC'nin akıllı telefon pazarındaki konumu açıkça ortaya çıkıyor.

Analiz uzmanları HtC'nin 1 yıllık süreç içindeki yükselişini Android işletim sistemine verdiği desteğe bağlıyor. Geçtiğimiz hafta piyasaya sunulan windows Phone 7 işletim sistemine sahip telefonlarında bu rakamlara eklenmesinden sonra HTC'nin her geçen gün daha da büyüyeceği ön görülüyor.