HTC'nin uygun fiyatlı, Android'li akıllı telefonu "Bee" detaylanıyor

Çıkardığı akıllı telefonlarla her geçen gün pazardaki yerini sağlamlaştıran Tayvan'lı üretici HTC'nin orta segmente hitap eden yeni telefonu "Bee"'e ait olduğu iddia edilen ilk görüntüler ve özellikler internete sızdı. Rus ve Çin orjinli sitelerde yer alan bilgilere göre Bee, firmanın Android'i uygun fiyata kullanmak isteyen kullanıcıları hedef alacak gibi görünüyor.

Aşağıdaki görsel, Bee'nin iddia edilen özelliklerinin neler olduğunu yeterince anlatıyor. Ancak sitemize cep telefonlarından giren okuyucularımız için bilgileri kısaca bahsedelim. Android 2.2 Froyo işletim sisteminde çalışacağı belirtilen Bee'nin üzerinde 528MHz'lik işlemcisi, 384MB'lık belleği ve 512MB'lık ROM'u bulunuyor. Otomatik netlemeli 5MP'lik çözünürlüğünü destekleyen kamerası ve flaşı bulunan telefonun 3.2 inçlik ekranıysa 240x320 piksel çözünürlüğüne destek veriyor. Telefonun dahili depolama alanıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken; tabloda SD Card ifadesinin yer alması; cihazın arttırılabilir hafızaya sahip olacağını gözler önüne koyuyor.

Teknik özellikleriyle, uygun fiyatlı Android'li akıllı telefon arayanlara hitap ettiğini söyleyebileceğimiz Bee'nin Rusya'da Alltel aracılığıyla; Amerika'daysa Verizon ile satışa sunulabileceği konuşuluyor. Telefonun diğer pazarlardaki durumuyla ilgili herhangi bir iddiaysa bulunmadığını belirtelim.