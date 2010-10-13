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HTC'nin uygun fiyatlı, Android'li akıllı telefonu "Bee" detaylanıyor

8 yıl
13,1b
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20
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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HTC'nin uygun fiyatlı, Android'li akıllı telefonu
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Çıkardığı akıllı telefonlarla her geçen gün pazardaki yerini sağlamlaştıran Tayvan'lı üretici HTC'nin orta segmente hitap eden yeni telefonu "Bee"'e ait olduğu iddia edilen ilk görüntüler ve özellikler internete sızdı. Rus ve Çin orjinli sitelerde yer alan bilgilere göre Bee, firmanın Android'i uygun fiyata kullanmak isteyen kullanıcıları hedef alacak gibi görünüyor.

Aşağıdaki görsel, Bee'nin iddia edilen özelliklerinin neler olduğunu yeterince anlatıyor. Ancak sitemize cep telefonlarından giren okuyucularımız için bilgileri kısaca bahsedelim. Android 2.2 Froyo işletim sisteminde çalışacağı belirtilen Bee'nin üzerinde 528MHz'lik işlemcisi, 384MB'lık belleği ve 512MB'lık ROM'u bulunuyor. Otomatik netlemeli 5MP'lik çözünürlüğünü destekleyen kamerası ve flaşı bulunan telefonun 3.2 inçlik ekranıysa 240x320 piksel çözünürlüğüne destek veriyor. Telefonun dahili depolama alanıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken; tabloda SD Card ifadesinin yer alması; cihazın arttırılabilir hafızaya sahip olacağını gözler önüne koyuyor.

HTC'nin uygun fiyatlı, Android'li akıllı telefonu
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Teknik özellikleriyle, uygun fiyatlı Android'li akıllı telefon arayanlara hitap ettiğini söyleyebileceğimiz Bee'nin Rusya'da Alltel aracılığıyla; Amerika'daysa Verizon ile satışa sunulabileceği konuşuluyor. Telefonun diğer pazarlardaki durumuyla ilgili herhangi bir iddiaysa bulunmadığını belirtelim.


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isosonsuz 8 yıl
wildfire a da froyo çıkacak bi iki haftaya. o zaman direk aynısı olacak
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ExpeLLee 8 yıl
Wildfire dan farkı yok.
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suhaksk 8 yıl
Zaten bundan daha hızlı işlemciye sahip samsung i5700 galaxy spica var.Kim alır 5800'ı yaa
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aoguz 8 yıl
Demek ki 528 MHz işlemci ile Android 2.2 oluyormuş. Samsung Galaxy'ye aynı işlemciyi bahabe ederek Android 2.x getirmeyen Samsung'a sevgilerimle..
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EnemyTerritory 8 yıl

aoguz
Demek ki 528 MHz işlemci ile Android 2.2 oluyormuş. Samsung Galaxy'ye aynı işlemciyi bahabe ederek Android 2.x getirmeyen Samsung'a sevgilerimle..

Burda arayüz çok önemli rol oynuyor.HTC sense arayüzü işlemciyi daha az yoruyor,orjinal arayüz olsaydı 2.2 gelmezdi.
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buraoca2 8 yıl
İlgimi çekti... Umarım ülkemize de gelir.
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thunderbolt 8 yıl
Wildfire a benziyor froyolusu...
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Batuist 8 yıl
Oldukça hoş.. Hatta bunun turuncu pembe gibi renkli olnalarınıda yapsalar bayanlara bile hitap edebilir HTC tıpkı samsungun yaptığı gibi..
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EnemyTerritory 8 yıl
Benim 2.8 inch ekranlı android olmayan telefonda 240x320 var ve çok kötü gözüküyor,3.2 inchte ne olur kimbilir.320x480 yapsa şunu ne güzel.
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