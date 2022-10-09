Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürecek

Yayının, Huawei'nin planlarını bilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD tarafından kara listeye alınan ve Amerikan teknolojisi satın alması yasaklanan şirket, Çin çiplerini kullanacak. Bunların, önceki nesil Huawei akıllı telefonlardaki ve rakip iPhone 14 modellerindeki benzer bileşenlerden daha düşük seviyede olduğu belirtiliyor. Ancak şirket için uygun fiyatlı ve erişilebilir durumda.
5G çağında, 4G'li telefon üretmek acımasız bir şaka
IDC Singapur analisti Will Wong, Çin'in teknolojik bağımsızlık planının "Huawei'nin 5G teknolojisini kullanan cihazlar pazarında tam teşekküllü bir oyuncu olmasına yardımcı olabileceğine" ve şirketin başarısının "Çin devletinin çıkarlarıyla yakından bağlantılı" olduğuna inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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