Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürecek

Tam Boyutta Gör Financial Times'ın haberine göre Huawei, pazardaki konumunu yeniden kazanmak amacıyla önümüzdeki yılın başlarında ABD yaptırımlarını aşarak 5G iletişim teknolojisine sahip akıllı telefon üretimine yeniden başlamayı planlıyor.

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Yayının, Huawei'nin planlarını bilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD tarafından kara listeye alınan ve Amerikan teknolojisi satın alması yasaklanan şirket, Çin çiplerini kullanacak. Bunların, önceki nesil Huawei akıllı telefonlardaki ve rakip iPhone 14 modellerindeki benzer bileşenlerden daha düşük seviyede olduğu belirtiliyor. Ancak şirket için uygun fiyatlı ve erişilebilir durumda.

5G çağında, 4G'li telefon üretmek acımasız bir şaka

IDC Singapur analisti Will Wong, Çin'in teknolojik bağımsızlık planının "Huawei'nin 5G teknolojisini kullanan cihazlar pazarında tam teşekküllü bir oyuncu olmasına yardımcı olabileceğine" ve şirketin başarısının "Çin devletinin çıkarlarıyla yakından bağlantılı" olduğuna inanıyor.

Tam Boyutta Gör ABD yaptırımları Huawei'nin akıllı telefon pazarında Apple ile rekabet etme planlarını sekteye uğratmış durumda. Huawei CEO'su Yu Chengdong daha önce şirketin "5G çağında 4G bağlantı teknolojisine sahip akıllı telefonlar satan tek üretici" olduğunu kabul etmiş ve durumu "acımasız bir şaka" olarak nitelendirmişti.

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Huawei, 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam edecek