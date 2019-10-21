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    Huawei, ABD'li şirketlere 5G teknolojisini lisanslamak istiyor

    ABD Hükümeti'nin kara listesinde olan Huawei'nin, ABD'li şirketlere 5G teknolojisini lisanslamak için görüşmelerde bulunduğu ve bu anlaşmaları yapmak için ciddi mesai harcadığı ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, ABD'li şirketlere 5G teknolojisini lisanslamak istiyor
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    Bildiğiniz üzere Huawei'nin ABD'ye 5G teknolojisi yasaklanmış durumda. ABD Hükümeti, Huawei'nin Çin Hükümeti ile birlikte çalıştığını ve casusluk faaliyetleri yürüttüğünü iddia etmişti. Her ne kadar bu konu somut bir şekilde delillendirilmemiş olsa da, Huawei ABD'li şirketlerle iş yapamaz durumda. Ancak bunu 5G lisanslamalarıyla aşmaya çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone'u dokunmadan kontrol edecek bir akıllı yüzük üzerinde çalışıyor"

    Huawei yasağın etrafından dolanmak istiyor

    Huawei, bazı ABD'li telekom şirketleri ile 5G ağ teknolojisini kendilerine lisanslama konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Şirketin kıdemli başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı Vincent Pang, bazı firmaların, uzun vadeli bir anlaşmaya veya bir kereye mahsus bir devretmeye ilgi duyduklarını söyledi ve şirketlerin isimlerini henüz açıklamadı.

    Huawei, ABD'li şirketlere 5G teknolojisini lisanslamak istiyor

    Huawei'nin ABD'li şirketlerle çalışması yasaklanmış olsa da, şirket bu yasağı lisanslama yoluyla aşmaya çalışıyor. Zira ortada herhangi bir fiziksel ürünün el değiştirmesi gibi bir durum yok. Ancak gelen haberler, ABD Ticaret Bakanlığı'nın bu lisanslama görüşmelerini de ihlal olarak sayabileceği ve izin vermeyeceği yönünde. Konunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/2019/10/20/huawei-wants-to-license-5g-to-us-telecoms/ Yorum Yaz
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    faniseyler 56 dk.
    Eskiden Avrupa ve Amerika teknolojiye öncülük eder yön verirdi. Şimdi bayrak Çin'e geçmiş gibi. Bu bizim için ne iyi nede kötü tabi. Bu ve alternatif teknolojilere bizim yakalamamız hatta geçmemiz lazım. Bir not 3g'ye 1990 yılında Japonya ilk defa geçmişti onun hakkını da yemeyelim.
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    Musty3535123 1 sa.
    Bir zamanların replikacısı Çin tereciye tere satar hale geldi.
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