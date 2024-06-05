Huawei açıkladı: "Birincil hedef 5nm değil 7nm"

5nm geliyor ancak 7nm daha verimli olacak
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei, gelecekteki Kirin yonga seti sürümleri için Çin'in en büyük yarı iletken firması SMIC'e güvenmek zorunda. Günümüzde ise SMIC, 5nm sürecine başarıyla düşerek önemli bir ilerleme kaydetti. Bu ilerlemenin, Mate 70 serisinde bulunacak olan Kirin 9100'de kullanılması bekleniyor. Ancak görünüşe göre Huawei, sadece yeni üretim süreçlerine odaklanmayacak.
Huawei'nin İcra Direktörü Zhang Pingan, yakın tarihli bir konuşmasında 5nm veya 3nm sürecine geçişin birincil hedef olmadığını vurguladı. Bunun yerine Pingan, halihazırda verim ve üretim sorunlarının sürdüğü 7nm sürecine değindi. Kısaca şirketin odak noktası üretim sürecinin ilerletilmesi değil, yonga setinin genel yeteneklerinin geliştirilmesi olacak.
Dolayısıyla şirketin Kirin 9000S ve Kirin 9010'da olduğu gibi 7nm fabrikasyon sürecine odaklanması şaşırtıcı gelmiyor. Ayrıca daha önce Kirin 9000S'in bütçe telefonlarına giriş yapacağı ve pazardaki rekabet dinamiğini bozma potansiyeline sahip olduğunu belirtilmişti. Ancak üretim sorunları bu planların da gecikmesine neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.