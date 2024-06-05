Huawei açıkladı: "Birincil hedef 5nm değil 7nm"

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Tam Boyutta Gör ABD ambargolarının ardından çok sayıda teknolojiye erişimi kesilen Huawei, bildiğiniz gibi 7nm Kirin 9000S yonga seti ile tüm algıları tersine çevirmeyi başardı. Günümüzde ise şirketin daha gelişmiş 5nm üretim sürecini hedeflediği söyleniyor. Ancak bu beklenenden daha uzun sürebilir.

5nm geliyor ancak 7nm daha verimli olacak

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei, gelecekteki Kirin yonga seti sürümleri için Çin'in en büyük yarı iletken firması SMIC'e güvenmek zorunda. Günümüzde ise SMIC, 5nm sürecine başarıyla düşerek önemli bir ilerleme kaydetti. Bu ilerlemenin, Mate 70 serisinde bulunacak olan Kirin 9100'de kullanılması bekleniyor. Ancak görünüşe göre Huawei, sadece yeni üretim süreçlerine odaklanmayacak.

Huawei'nin İcra Direktörü Zhang Pingan, yakın tarihli bir konuşmasında 5nm veya 3nm sürecine geçişin birincil hedef olmadığını vurguladı. Bunun yerine Pingan, halihazırda verim ve üretim sorunlarının sürdüğü 7nm sürecine değindi. Kısaca şirketin odak noktası üretim sürecinin ilerletilmesi değil, yonga setinin genel yeteneklerinin geliştirilmesi olacak.

Tam Boyutta Gör Önceki raporlar, SMIC'in 5nm plakalarının TSMC'ye kıyasla %50 daha pahalı olabileceği ve bunun nedeni olacak daha eski DUV (Derin Ultraviyole) ekipmanına işaret ediyordu. Durumu karmaşık hale getiren bir diğer faktör ise, EUV (Aşırı Ultraviyole) ekipman üreticisi ASML'nin Çinli şirketlere satış yapmasının yasaklanmış olması.

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Dolayısıyla şirketin Kirin 9000S ve Kirin 9010'da olduğu gibi 7nm fabrikasyon sürecine odaklanması şaşırtıcı gelmiyor. Ayrıca daha önce Kirin 9000S'in bütçe telefonlarına giriş yapacağı ve pazardaki rekabet dinamiğini bozma potansiyeline sahip olduğunu belirtilmişti. Ancak üretim sorunları bu planların da gecikmesine neden olabilir.

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