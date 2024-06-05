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    Huawei açıkladı: "Birincil hedef 5nm değil 7nm"

    Huawei, ticaret yaptırımları nedeniyle SMIC'e güvenerek 7nm sürecini iyileştirmeye odaklanıyor. Mate 70 serisinde kullanılacak Kirin 9100 gecikebilir. İşte detaylar...
    Huawei açıkladı: 'Birincil hedef 5nm değil 7nm' Tam Boyutta Gör
    ABD ambargolarının ardından çok sayıda teknolojiye erişimi kesilen Huawei, bildiğiniz gibi 7nm Kirin 9000S yonga seti ile tüm algıları tersine çevirmeyi başardı. Günümüzde ise şirketin daha gelişmiş 5nm üretim sürecini hedeflediği söyleniyor. Ancak bu beklenenden daha uzun sürebilir.

    5nm geliyor ancak 7nm daha verimli olacak

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei, gelecekteki Kirin yonga seti sürümleri için Çin'in en büyük yarı iletken firması SMIC'e güvenmek zorunda. Günümüzde ise SMIC, 5nm sürecine başarıyla düşerek önemli bir ilerleme kaydetti. Bu ilerlemenin, Mate 70 serisinde bulunacak olan Kirin 9100'de kullanılması bekleniyor. Ancak görünüşe göre Huawei, sadece yeni üretim süreçlerine odaklanmayacak.

    Huawei'nin İcra Direktörü Zhang Pingan, yakın tarihli bir konuşmasında 5nm veya 3nm sürecine geçişin birincil hedef olmadığını vurguladı. Bunun yerine Pingan, halihazırda verim ve üretim sorunlarının sürdüğü 7nm sürecine değindi. Kısaca şirketin odak noktası üretim sürecinin ilerletilmesi değil, yonga setinin genel yeteneklerinin geliştirilmesi olacak. 

    Huawei açıkladı: 'Birincil hedef 5nm değil 7nm' Tam Boyutta Gör
    Önceki raporlar, SMIC'in 5nm plakalarının TSMC'ye kıyasla %50 daha pahalı olabileceği ve bunun nedeni olacak daha eski DUV (Derin Ultraviyole) ekipmanına işaret ediyordu. Durumu karmaşık hale getiren bir diğer faktör ise, EUV (Aşırı Ultraviyole) ekipman üreticisi ASML'nin Çinli şirketlere satış yapmasının yasaklanmış olması.

    Dolayısıyla şirketin Kirin 9000S ve Kirin 9010'da olduğu gibi 7nm fabrikasyon sürecine odaklanması şaşırtıcı gelmiyor. Ayrıca daha önce Kirin 9000S'in bütçe telefonlarına giriş yapacağı ve pazardaki rekabet dinamiğini bozma potansiyeline sahip olduğunu belirtilmişti. Ancak üretim sorunları bu planların da gecikmesine neden olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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