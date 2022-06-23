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    Huawei, akıllı saatlere kan şekeri ve akciğer fonksiyon takibi geliyor

    Teknoloji devi Huawei, gelecek akıllı saatlerinde yer alacak özellikleri açıkladı. Yeni saatler, kan şekeri ve akciğer fonsiyon takibi gibi özellikler kazanacak.
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    Huawei akıllı saatler yeni yetenekler kazanıyor: İşte detaylar
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    Giyilebilir teknoloji pazarının önemli isimlerinden Huawei, akıllı saatlerin sağlık sensörleri yarışında Apple ve Samsung’a katılacak gibi görünüyor. Günümüzde yaklaşık 14 günlük bir pil ömrü sunan Watch GT 3 Pro modeli ile kullanıcıların beğenisini kazanan şirket, şimdi de akıllı saatlere eklenecek yeni özellikleri açıkladı.

    Müdahalesiz kan şekeri ölçümü sunacak

    Bilindiği üzere popüler akıllı saat üreticilerinin ilk müdahalesiz kan şekeri ölçümü konusunda birbirleri ile olan yarışı sürüyor. Bu yarışa katılan Huawei ise, akıllı saat modellerine kan şekeri, akciğer fonksiyon takibi ve yüksek rakımda sağlık yönetimi gibi yeni özellikler kazandıracağını açıkladı. Ayrıca tüm bu özellikler, erken uyarı sistemi ile birlikte Huawei'nin TruSeen sistemine dahil edilecek.  

    Bununla birlikte Huawei, akciğer fonksiyon izleme sisteminin toplanan verilerin bir kombinasyonunu kullanarak kullanıcının Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı (KOAH) riskini tahmin edeceğini, yüksek rakım sağlık yönetiminin ise yüksek irtifalarda düşük hava basıncı ile oluşan vücut tepkilerini bildireceğini söylüyor. Akıllı saatlerin yeni özeliklere kavuşacağı tarih henüz bilinmezliğini koruyor. 

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