Huawei, akıllı saatlere kan şekeri ve akciğer fonksiyon takibi geliyor

Tam Boyutta Gör

Giyilebilir teknoloji pazarının önemli isimlerinden Huawei, akıllı saatlerin sağlık sensörleri yarışında Apple ve Samsung’a katılacak gibi görünüyor. Günümüzde yaklaşık 14 günlük bir pil ömrü sunan Watch GT 3 Pro modeli ile kullanıcıların beğenisini kazanan şirket, şimdi de akıllı saatlere eklenecek yeni özellikleri açıkladı.

Müdahalesiz kan şekeri ölçümü sunacak

Bilindiği üzere popüler akıllı saat üreticilerinin ilk müdahalesiz kan şekeri ölçümü konusunda birbirleri ile olan yarışı sürüyor. Bu yarışa katılan Huawei ise, akıllı saat modellerine kan şekeri, akciğer fonksiyon takibi ve yüksek rakımda sağlık yönetimi gibi yeni özellikler kazandıracağını açıkladı. Ayrıca tüm bu özellikler, erken uyarı sistemi ile birlikte Huawei'nin TruSeen sistemine dahil edilecek.

MIT araştırmacıları, modüler bir çip tasarımı geliştirdi 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte Huawei, akciğer fonksiyon izleme sisteminin toplanan verilerin bir kombinasyonunu kullanarak kullanıcının Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı (KOAH) riskini tahmin edeceğini, yüksek rakım sağlık yönetiminin ise yüksek irtifalarda düşük hava basıncı ile oluşan vücut tepkilerini bildireceğini söylüyor. Akıllı saatlerin yeni özeliklere kavuşacağı tarih henüz bilinmezliğini koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Huawei akıllı saatler yeni yetenekler kazanıyor: İşte detaylar