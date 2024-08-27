Şarjı 18 güne kadar dayanan Redmi Watch 5 Active tanıtıldı: İşte özellikleri

- Redmi Watch 5 Active ile neler sunuyor?
- Redmi Watch 5 Active fiyatı ve çıkış tarihi
- Redmi Watch 5 Active özellikleri
- Yorumlar
Redmi Watch 5 Active ile neler sunuyor?
Redmi Watch 5 Active, 7/24 kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü, stres ve uyku takibi, nefes hatırlatıcı, döngü takibi özelliğiyle geliyor.
Akıllı saat, 140’tan fazla spor modunu (bazılarını otomatik algılıyor) takip edebiliyor. Saat, Bluetooth sesli arama için dahili hoparlör ve mikrofona sahip. HyperOS ile gelen ilk Redmi giyilebilir cihazı olma özelliğini taşıyor. Acil durum, gizlilik kilidi, sinema/tiyatro modu, el feneri, telefon bulma gibi özellikler de mevcut. Ayrıca sesli komutlar vererek çeşitli işleri daha kolay ve hızlı yapmanızı sağlayan Alexa var.
Pil ömrü açısından, Redmi, 470 mAh bataryanın tek şarjla 18 güne kadar kullanım sunduğunu iddia ediyor.
Redmi Watch 5 Active fiyatı ve çıkış tarihi
Gece yarısı ve mat gümüş renkte gelen Redmi Watch 5 Active, 33 dolar fiyat etiketiyle 3 Eylül’de satışa çıkacak. Amazon, Flipkart ve Redmi sitesi üzerinden satın alınabilecek.
Redmi Watch 5 Active özellikleri
- Ekran: 2 inç, 320 x 385, 500 nit, LCD
- Batarya: 470 mAh, 18 gün (normal kullanım), 12 gün (yoğun kullanım)
- Aktivite takibi: Kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi, nefes hatırlatıcı
- Bağlantı: Bluetooth 5.3 LE
- Uyumluluk: Android 6.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri
- Ses: Arama için hoparlör ve yerleşik mikrofon, net aramalar için 3 mikrofonlu ENC
- Yazılım: HyperOS
- Boyut ve ağırlık: 49.1 x 40.4 x 11.4 mm, 42.2 g
- 140’dan fazla spor modu
- 50’den fazla araç takımı özelleştirmesi
- IPX8 sertifikası
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.