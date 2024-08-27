Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şarjı 18 güne kadar dayanan Redmi Watch 5 Active tanıtıldı: İşte özellikleri

    Xiaomi'nin alt markası Redmi, uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı. Hindistan'da tanıtılan Redmi Watch 5 Active, HyperOS ve Alexa sesli asistan desteğiyle geliyor.
    Xiaomi Redmi Watch 5 Active akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi X Pro QLED seisi televizyonların tanıtıldığı etkinlikte beklenen uygun fiyatlı akıllı saat Redmi Watch 5 Active de tanıtıldı. Redmi Watch 3 Active'in halefi, tasarım olarak bir farklılık sunmuyor ancak daha iyi donanım ve özelliklerle geliyor.

    Redmi Watch 5 Active ile neler sunuyor?

    Xiaomi Redmi Watch 5 Active özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Redmi Watch 5 Active, köşeleri kavisli gelen kare kadran ve sağ yanında fiziksel bir düğmeye sahip. Saat, parlaklığı 500 nit’e kadar ulaşan 2 inç ekrana sahip ve 50 metre kadar su geçirmez yapıda IPX8 sertifikalı kasayla geliyor.

    Redmi Watch 5 Active, 7/24 kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü, stres ve uyku takibi, nefes hatırlatıcı, döngü takibi özelliğiyle geliyor.

    Akıllı saat, 140’tan fazla spor modunu (bazılarını otomatik algılıyor) takip edebiliyor. Saat, Bluetooth sesli arama için dahili hoparlör ve mikrofona sahip. HyperOS ile gelen ilk Redmi giyilebilir cihazı olma özelliğini taşıyor. Acil durum, gizlilik kilidi, sinema/tiyatro modu, el feneri, telefon bulma gibi özellikler de mevcut. Ayrıca sesli komutlar vererek çeşitli işleri daha kolay ve hızlı yapmanızı sağlayan Alexa var.

    Pil ömrü açısından, Redmi, 470 mAh bataryanın tek şarjla 18 güne kadar kullanım sunduğunu iddia ediyor.

    Redmi Watch 5 Active fiyatı ve çıkış tarihi

    Gece yarısı ve mat gümüş renkte gelen Redmi Watch 5 Active, 33 dolar fiyat etiketiyle 3 Eylül’de satışa çıkacak. Amazon, Flipkart ve Redmi sitesi üzerinden satın alınabilecek.

    Redmi Watch 5 Active özellikleri

    Redmi Watch 5 Active teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 2 inç, 320 x 385, 500 nit, LCD
    • Batarya: 470 mAh, 18 gün (normal kullanım), 12 gün (yoğun kullanım)
    • Aktivite takibi: Kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi, nefes hatırlatıcı
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3 LE
    • Uyumluluk: Android 6.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri
    • Ses: Arama için hoparlör ve yerleşik mikrofon, net aramalar için 3 mikrofonlu ENC
    • Yazılım: HyperOS
    • Boyut ve ağırlık: 49.1 x 40.4 x 11.4 mm, 42.2 g
    • 140’dan fazla spor modu
    • 50’den fazla araç takımı özelleştirmesi
    • IPX8 sertifikası
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sigma klima mi arçelik mi isırgan otu suyu saça kullananlar yılmaz argüden mason ggdrop promosyon kodu astsubay olmanın avantajları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro 5G
    Redmi Note 11 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız