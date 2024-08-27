Şarjı 18 güne kadar dayanan Redmi Watch 5 Active tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi X Pro QLED seisi televizyonların tanıtıldığı etkinlikte beklenen uygun fiyatlı akıllı saat Redmi Watch 5 Active de tanıtıldı. Redmi Watch 3 Active'in halefi, tasarım olarak bir farklılık sunmuyor ancak daha iyi donanım ve özelliklerle geliyor.

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Redmi Watch 5 Active ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Redmi Watch 5 Active, köşeleri kavisli gelen kare kadran ve sağ yanında fiziksel bir düğmeye sahip. Saat, parlaklığı 500 nit’e kadar ulaşan 2 inç ekrana sahip ve 50 metre kadar su geçirmez yapıda IPX8 sertifikalı kasayla geliyor.

Redmi Watch 5 Active, 7/24 kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü, stres ve uyku takibi, nefes hatırlatıcı, döngü takibi özelliğiyle geliyor.

Akıllı saat, 140’tan fazla spor modunu (bazılarını otomatik algılıyor) takip edebiliyor. Saat, Bluetooth sesli arama için dahili hoparlör ve mikrofona sahip. HyperOS ile gelen ilk Redmi giyilebilir cihazı olma özelliğini taşıyor. Acil durum, gizlilik kilidi, sinema/tiyatro modu, el feneri, telefon bulma gibi özellikler de mevcut. Ayrıca sesli komutlar vererek çeşitli işleri daha kolay ve hızlı yapmanızı sağlayan Alexa var.

Pil ömrü açısından, Redmi, 470 mAh bataryanın tek şarjla 18 güne kadar kullanım sunduğunu iddia ediyor.

Redmi Watch 5 Active fiyatı ve çıkış tarihi

Gece yarısı ve mat gümüş renkte gelen Redmi Watch 5 Active, 33 dolar fiyat etiketiyle 3 Eylül’de satışa çıkacak. Amazon, Flipkart ve Redmi sitesi üzerinden satın alınabilecek.

Redmi Watch 5 Active özellikleri

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Ekran : 2 inç, 320 x 385, 500 nit, LCD

: 2 inç, 320 x 385, 500 nit, LCD Batarya : 470 mAh, 18 gün (normal kullanım), 12 gün (yoğun kullanım)

: 470 mAh, 18 gün (normal kullanım), 12 gün (yoğun kullanım) Aktivite takibi : Kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi, nefes hatırlatıcı

: Kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi, nefes hatırlatıcı Bağlantı : Bluetooth 5.3 LE

: Bluetooth 5.3 LE Uyumluluk : Android 6.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri

: Android 6.0 ve üzeri, iOS 12 ve üzeri Ses : Arama için hoparlör ve yerleşik mikrofon, net aramalar için 3 mikrofonlu ENC

: Arama için hoparlör ve yerleşik mikrofon, net aramalar için 3 mikrofonlu ENC Yazılım : HyperOS

: HyperOS Boyut ve ağırlık : 49.1 x 40.4 x 11.4 mm, 42.2 g

: 49.1 x 40.4 x 11.4 mm, 42.2 g 140’dan fazla spor modu

50’den fazla araç takımı özelleştirmesi

IPX8 sertifikası

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Xiaomi Redmi Watch 5 Active tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı