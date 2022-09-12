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    ABD, Huawei yaptırımını hafifletiyor: İşte yeni karar

    Amerika, Huawei yaptırımlarını hafifletme kararı aldı. Çinlilerin teknoloji standartlarını belirlemesi, ABD'nin bu kararı almasında büyük rol oynadı.            
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    ABD Huawei yaptırımı

    ABD hükümeti, Huawei’nin de dahil olduğu kara listedeki firmalarla önemli teknolojilerin paylaşımı üzerindeki kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. Çin, teknoloji dahil birçok alanda Amerika ile rekabetinde açığı kapattı. ABD de uluslararası standartları belirlemedeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

    Yeni standartlar belirlendi

    ABD Ticaret Bakanlığı, kuruluşların üzerinde tartıştığı ve standartlara bağladığı belirli teknoloji ve yazılımların serbest bırakılmasına izin veren bir bildiri yayınladı. Bildiri, ABD’li firmaların bu tür süreçler sırasında Huawei dahil yaptırıma tâbi taraflarla bir teknolojiyi paylaşmadan önce lisansı güvence altına almasının gerekip gerekmediğine ilişkin bir yazı içeriyor.

    Huawei vs Apple

    2019’da Çinli teknoloji devi Huawei ve bir dizi Amerikalı olmayan bağlı kuruluş, kara listeye alınmıştı. Çinli üreticinin kritik ABD tedarikçilerine erişimini kısıtlayan karar, tam da Çinli şirketlerin yükselişte olduğu dönemde alınmıştı. Google Mobil Hizmetleri’nin olmaması ve işlemci sıkıntısı, Huawei ve yan kuruluşlarını büyük ölçüde etkiledi. Gelirler düştü, farklı ürün kategorilerindeki pazar payı da düştü. Bu, Huawei’yi durdurmadı, yeni ürünler gelmeye başladı. Huawei, yeni teknolojilerin derinliklerine inmeye devam ediyor. Şirketi Apple ile kafa kafaya savaşmaya getiren uydu iletişim teknolojisi buna örnek gösterilebilir.

    Huawei Amerika ambargosu
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    ABD, Çinlileri tehdit olarak görüyor

    Washington, Çin hükümetinin ve Çinli büyük şirketlerin, teknolojinin standartlarının belirlenmesinde büyük rol üstlenmesinden ve teoride ABD’nin ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü şirketlere rekabet avantajı sağlamasından endişe duyuyor. Huawei, ABD için bir tehdit oluşturmadıklarını belirtiyor.

    Amerikan hükümet yetkilisi Alan Estevez’in açıklamasına göre, alınan yeni karar kritik organlarda Amerika’nın liderliğini ilerletmeye yardımcı olacak.

    Detaylar paylaşılmadı

    Standartlar neler? Hangi teknoloji ve yazılımlara izin verilecek? bu yönde henüz bir bilgi yok. Bu gelişmeyle, Huawei telefonlarda yeniden Google servislerinin yüklü geleceği tahmin ediliyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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