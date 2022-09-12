ABD, Huawei yaptırımını hafifletiyor: İşte yeni karar

ABD hükümeti, Huawei’nin de dahil olduğu kara listedeki firmalarla önemli teknolojilerin paylaşımı üzerindeki kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. Çin, teknoloji dahil birçok alanda Amerika ile rekabetinde açığı kapattı. ABD de uluslararası standartları belirlemedeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Yeni standartlar belirlendi

ABD Ticaret Bakanlığı, kuruluşların üzerinde tartıştığı ve standartlara bağladığı belirli teknoloji ve yazılımların serbest bırakılmasına izin veren bir bildiri yayınladı. Bildiri, ABD’li firmaların bu tür süreçler sırasında Huawei dahil yaptırıma tâbi taraflarla bir teknolojiyi paylaşmadan önce lisansı güvence altına almasının gerekip gerekmediğine ilişkin bir yazı içeriyor.

Huawei vs Apple

2019’da Çinli teknoloji devi Huawei ve bir dizi Amerikalı olmayan bağlı kuruluş, kara listeye alınmıştı. Çinli üreticinin kritik ABD tedarikçilerine erişimini kısıtlayan karar, tam da Çinli şirketlerin yükselişte olduğu dönemde alınmıştı. Google Mobil Hizmetleri’nin olmaması ve işlemci sıkıntısı, Huawei ve yan kuruluşlarını büyük ölçüde etkiledi. Gelirler düştü, farklı ürün kategorilerindeki pazar payı da düştü. Bu, Huawei’yi durdurmadı, yeni ürünler gelmeye başladı. Huawei, yeni teknolojilerin derinliklerine inmeye devam ediyor. Şirketi Apple ile kafa kafaya savaşmaya getiren uydu iletişim teknolojisi buna örnek gösterilebilir.

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ABD, Çinlileri tehdit olarak görüyor

Washington, Çin hükümetinin ve Çinli büyük şirketlerin, teknolojinin standartlarının belirlenmesinde büyük rol üstlenmesinden ve teoride ABD’nin ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü şirketlere rekabet avantajı sağlamasından endişe duyuyor. Huawei, ABD için bir tehdit oluşturmadıklarını belirtiyor.

Amerikan hükümet yetkilisi Alan Estevez’in açıklamasına göre, alınan yeni karar kritik organlarda Amerika’nın liderliğini ilerletmeye yardımcı olacak.

Detaylar paylaşılmadı

Standartlar neler? Hangi teknoloji ve yazılımlara izin verilecek? bu yönde henüz bir bilgi yok. Bu gelişmeyle, Huawei telefonlarda yeniden Google servislerinin yüklü geleceği tahmin ediliyor.

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