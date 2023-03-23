Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei AppGallery’de 5 milyon TL’ye varan Ramazan kampanyası başladı

    Huawei, Ramazan ayına özel olarak başlattığı kampanya ile App Gallery'de 5 milyon TL'ye varan ödül dağıtacak. Ramazan kampanyasının detayları haberimizde.          
    Oy Ver
    Huawei AppGallery’de 5 milyon TL’ye varan Ramazan kampanyası Tam Boyutta Gör
    Huawei, kullanıcıların App Gallery’de çeşitli fırsatlardan yararlanabileceği Ramazan Kampanyası’nı başlattı. 5 milyon TL'ye varan ödülün dağıtılayacağı kampanya 21 Nisan’a kadar devam edecek.

    Ramazan Kampanyası dört farklı başlık altında fırsat sunuyor: Puan İade, Şanslı Çark, Kaynak Değişimi ve Paylaş Kazan.

    Puan İade

    Puan İade etkinliği geçen yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da karşımıza çıkıyor. Oyun içerisinde satın alım yapan kullanıcılar yüzde 20’ye varan Huawei puanı kazanacak. Örneğin, favori oyunlarında 800 TL değerinde uygulama içi yükseltme satın alan bir oyuncu, bu değerin %20'si değerinde Huawei Puan iadesi kazanacak. Bu Puanlar daha sonra oyunlar ve HUAWEI Cloud, AppGallery ve HUAWEI Temalar gibi diğer Huawei uygulamaları ile kullanılabilir.

    Şanslı Çark

    Kesin kazançlı Şanslı Çark etkinliğinde katılımcılar, uygulama içi satın alımlarında 450 TL ve üzeri her AppGallery oyun içi satın alma işlemi, oyunculara şanslı çekiliş hakkı kazanma şansı sağlayacak. Bu kullanıcılar ister yüksek puanlarını geçmek isteyen aktif oyuncular isterse ailesi ile vakit geçirirken yapacak bir şeyler arayanlar olsun, Ramazan eğlencesine katılan tüm katılımcıların özel bir şey alacağı anlamına geliyor.

    Huawei AppGallery’de 5 milyon TL’ye varan Ramazan kampanyası Tam Boyutta Gör
    Etkinlik aktif kullanıcıları daha çok ödüllendirmeye yönelik olduğu için, ne kadar fazla oyun içi para harcanırsa o kadar fazla şanslı çekiliş hakkı kazanılacak. Katılımda herhangi bir kısıtlama olmadığı için, oyuncular bolca ödül kazanmayı dört gözle bekleyebilirler.

    Kaynak Değişimi

    Bir ay sürecek promosyon teklifleri, kullanıcı etkileşimini artıracak Kaynak Değişimi etkinliğiyle de destekleniyor. Bunun için, 50 TL ve üzeri uygulama içi satın alım yapan kullanıcılar, oyun içi kaynaklarla değiştirilebilen Ramazan Işıkları kazanacak ve oyun ortamını bireysel tercihleri karşılayacak şekilde özelleştirirken etkileşimini de artıracak.

    Paylaş Kazan

    Kampanyanın özel Paylaş Kazan etkinliği, kullanıcıları ödüllendirmek için daha da özelleştirildi. Kampanya bağlantısını arkadaşlarıyla paylaşan kullanıcılar 26 TL değerinde Huawei Kuponu kazanabilirken, kampanyayı daha fazla paylaşanlar daha fazla kazanma şansı elde ediyor. Bu Kuponlar, gelecekteki uygulama içi satın alımlarda kullanılabilir ve son kullanma tarihi yoktur.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 4 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fazla para yatırarak kredi kartı limiti arttırmak direksiyon sınavında heyecan yapmamak için tbs nedir akü kutup başını sökmek zararlımı trafik cezası görüntü kaydı isteme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız