Huawei AppGallery’de 5 milyon TL’ye varan Ramazan kampanyası başladı

Tam Boyutta Gör Huawei, kullanıcıların App Gallery’de çeşitli fırsatlardan yararlanabileceği Ramazan Kampanyası’nı başlattı. 5 milyon TL'ye varan ödülün dağıtılayacağı kampanya 21 Nisan’a kadar devam edecek.

Ramazan Kampanyası dört farklı başlık altında fırsat sunuyor: Puan İade, Şanslı Çark, Kaynak Değişimi ve Paylaş Kazan.

Puan İade

Puan İade etkinliği geçen yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da karşımıza çıkıyor. Oyun içerisinde satın alım yapan kullanıcılar yüzde 20’ye varan Huawei puanı kazanacak. Örneğin, favori oyunlarında 800 TL değerinde uygulama içi yükseltme satın alan bir oyuncu, bu değerin %20'si değerinde Huawei Puan iadesi kazanacak. Bu Puanlar daha sonra oyunlar ve HUAWEI Cloud, AppGallery ve HUAWEI Temalar gibi diğer Huawei uygulamaları ile kullanılabilir.

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Şanslı Çark

Kesin kazançlı Şanslı Çark etkinliğinde katılımcılar, uygulama içi satın alımlarında 450 TL ve üzeri her AppGallery oyun içi satın alma işlemi, oyunculara şanslı çekiliş hakkı kazanma şansı sağlayacak. Bu kullanıcılar ister yüksek puanlarını geçmek isteyen aktif oyuncular isterse ailesi ile vakit geçirirken yapacak bir şeyler arayanlar olsun, Ramazan eğlencesine katılan tüm katılımcıların özel bir şey alacağı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Etkinlik aktif kullanıcıları daha çok ödüllendirmeye yönelik olduğu için, ne kadar fazla oyun içi para harcanırsa o kadar fazla şanslı çekiliş hakkı kazanılacak. Katılımda herhangi bir kısıtlama olmadığı için, oyuncular bolca ödül kazanmayı dört gözle bekleyebilirler.

Kaynak Değişimi

Bir ay sürecek promosyon teklifleri, kullanıcı etkileşimini artıracak Kaynak Değişimi etkinliğiyle de destekleniyor. Bunun için, 50 TL ve üzeri uygulama içi satın alım yapan kullanıcılar, oyun içi kaynaklarla değiştirilebilen Ramazan Işıkları kazanacak ve oyun ortamını bireysel tercihleri karşılayacak şekilde özelleştirirken etkileşimini de artıracak.

Paylaş Kazan

Kampanyanın özel Paylaş Kazan etkinliği, kullanıcıları ödüllendirmek için daha da özelleştirildi. Kampanya bağlantısını arkadaşlarıyla paylaşan kullanıcılar 26 TL değerinde Huawei Kuponu kazanabilirken, kampanyayı daha fazla paylaşanlar daha fazla kazanma şansı elde ediyor. Bu Kuponlar, gelecekteki uygulama içi satın alımlarda kullanılabilir ve son kullanma tarihi yoktur.

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