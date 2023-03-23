Huawei AppGallery’de 5 milyon TL’ye varan Ramazan kampanyası başladı

Ramazan Kampanyası dört farklı başlık altında fırsat sunuyor: Puan İade, Şanslı Çark, Kaynak Değişimi ve Paylaş Kazan.
Puan İade
Puan İade etkinliği geçen yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da karşımıza çıkıyor. Oyun içerisinde satın alım yapan kullanıcılar yüzde 20’ye varan Huawei puanı kazanacak. Örneğin, favori oyunlarında 800 TL değerinde uygulama içi yükseltme satın alan bir oyuncu, bu değerin %20'si değerinde Huawei Puan iadesi kazanacak. Bu Puanlar daha sonra oyunlar ve HUAWEI Cloud, AppGallery ve HUAWEI Temalar gibi diğer Huawei uygulamaları ile kullanılabilir.
Şanslı Çark
Kesin kazançlı Şanslı Çark etkinliğinde katılımcılar, uygulama içi satın alımlarında 450 TL ve üzeri her AppGallery oyun içi satın alma işlemi, oyunculara şanslı çekiliş hakkı kazanma şansı sağlayacak. Bu kullanıcılar ister yüksek puanlarını geçmek isteyen aktif oyuncular isterse ailesi ile vakit geçirirken yapacak bir şeyler arayanlar olsun, Ramazan eğlencesine katılan tüm katılımcıların özel bir şey alacağı anlamına geliyor.
Kaynak Değişimi
Bir ay sürecek promosyon teklifleri, kullanıcı etkileşimini artıracak Kaynak Değişimi etkinliğiyle de destekleniyor. Bunun için, 50 TL ve üzeri uygulama içi satın alım yapan kullanıcılar, oyun içi kaynaklarla değiştirilebilen Ramazan Işıkları kazanacak ve oyun ortamını bireysel tercihleri karşılayacak şekilde özelleştirirken etkileşimini de artıracak.
Paylaş Kazan
Kampanyanın özel Paylaş Kazan etkinliği, kullanıcıları ödüllendirmek için daha da özelleştirildi. Kampanya bağlantısını arkadaşlarıyla paylaşan kullanıcılar 26 TL değerinde Huawei Kuponu kazanabilirken, kampanyayı daha fazla paylaşanlar daha fazla kazanma şansı elde ediyor. Bu Kuponlar, gelecekteki uygulama içi satın alımlarda kullanılabilir ve son kullanma tarihi yoktur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)