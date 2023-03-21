Huawei Mate X3, iPhone 14 Pro Max'ten bile ince ve hafif olacak

Huawei Mate X3 beklenen özellikleri
Huawei Mate X3, 7.8 inç, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen, Kunlun camla korunan ekrana sahip olacak. Huawei, şu anda birçok katlanan akıllı telefonda kullanılan, plastik tabanlı katlanabilir ekranlara kıyasla daha iyi dayanıklılık (çizilmeler dahil) sunması beklenen UTG teknolojisini kullanacak. Ekranın BOE tarafından üretildiği söyleniyor.
Mate X3, 50MP IMX766 ana kamera, IMX688 ultra geniş açılı kamera, IMX351 periskop telefoto lens olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Gelişmiş kamera yazılımının da yardımıyla cihazın çarpıcı fotoğraflar çekmesi bekleniyor.
HarmonyOS 3.1 ile gelecek telefon, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alacak. Huawei’nin 5G teknolojisini kullanması yasaklandığından cihaz, 4G bağlantısını destekleyecek. Cihazın 4800 mAh bataryası, 66w hızlı şarj ile birlikte kablosuz şarjı da destekleyecek.
Mate X3, uydu iletişim teknolojisini de destekleyecek. Şirketin Lingxi Communication adını verdiği özellik, kullanıcının hücresel ağların bulunmadığı uzak bölgelerde bile iletişimi sürdürebilmesini sağlayacak.
12GB RAM’li Mate X3, ALT-AL00 olarak Geekbench kıyaslama platformunda görüldü. Tek çekirdekte 1312 puan, çok çekirdekte 4282 puan aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)