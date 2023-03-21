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    Huawei Mate X3, iPhone 14 Pro Max'ten bile ince ve hafif olacak

    Huawei P60 serisiyle birlikte yeni katlanabilir telefon modeli Mate X3’ün özellikleri sızdırıldı. iPhone 14 Pro Max’ten bile daha ince ve hafif bir cihaz geliyor.
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    huawei mate x3 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, 23 Mart’ta Çin’de düzenleyeceği etkinlikte P60 serisini ve Mate X3 katlanan telefonu tanıtacak. Tanıtıma sayılı günler kala Mate X3’ün teknik özellikleri sızdırıldı. Mate X3, incelik ve sağlamlığıyla dikkat çekecek. Mate X3’ün tüm katlanır telefonlardan ve hatta Apple’ın iPhone 14 Pro Max modelinden bile daha ince ve hafif olacağı söyleniyor.

    Huawei Mate X3 beklenen özellikleri

    Huawei Mate X3, 7.8 inç, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen, Kunlun camla korunan ekrana sahip olacak. Huawei, şu anda birçok katlanan akıllı telefonda kullanılan, plastik tabanlı katlanabilir ekranlara kıyasla daha iyi dayanıklılık (çizilmeler dahil) sunması beklenen UTG teknolojisini kullanacak. Ekranın BOE tarafından üretildiği söyleniyor.

    Mate X3, 50MP IMX766 ana kamera, IMX688 ultra geniş açılı kamera, IMX351 periskop telefoto lens olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Gelişmiş kamera yazılımının da yardımıyla cihazın çarpıcı fotoğraflar çekmesi bekleniyor.

    HarmonyOS 3.1 ile gelecek telefon, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alacak. Huawei’nin 5G teknolojisini kullanması yasaklandığından cihaz, 4G bağlantısını destekleyecek. Cihazın 4800 mAh bataryası, 66w hızlı şarj ile birlikte kablosuz şarjı da destekleyecek.

    Mate X3, uydu iletişim teknolojisini de destekleyecek. Şirketin Lingxi Communication adını verdiği özellik, kullanıcının hücresel ağların bulunmadığı uzak bölgelerde bile iletişimi sürdürebilmesini sağlayacak.

    12GB RAM’li Mate X3, ALT-AL00 olarak Geekbench kıyaslama platformunda görüldü. Tek çekirdekte 1312 puan, çok çekirdekte 4282 puan aldı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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