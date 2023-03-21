Huawei Mate X3, iPhone 14 Pro Max'ten bile ince ve hafif olacak

Tam Boyutta Gör Huawei, 23 Mart’ta Çin’de düzenleyeceği etkinlikte P60 serisini ve Mate X3 katlanan telefonu tanıtacak. Tanıtıma sayılı günler kala Mate X3’ün teknik özellikleri sızdırıldı. Mate X3, incelik ve sağlamlığıyla dikkat çekecek. Mate X3’ün tüm katlanır telefonlardan ve hatta Apple’ın iPhone 14 Pro Max modelinden bile daha ince ve hafif olacağı söyleniyor.

Huawei P60 tasarımı sızdırıldı: Dev kamera halkası! 3 gün önce eklendi

Huawei Mate X3 beklenen özellikleri

Huawei Mate X3, 7.8 inç, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen, Kunlun camla korunan ekrana sahip olacak. Huawei, şu anda birçok katlanan akıllı telefonda kullanılan, plastik tabanlı katlanabilir ekranlara kıyasla daha iyi dayanıklılık (çizilmeler dahil) sunması beklenen UTG teknolojisini kullanacak. Ekranın BOE tarafından üretildiği söyleniyor.

Mate X3, 50MP IMX766 ana kamera, IMX688 ultra geniş açılı kamera, IMX351 periskop telefoto lens olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Gelişmiş kamera yazılımının da yardımıyla cihazın çarpıcı fotoğraflar çekmesi bekleniyor.

HarmonyOS 3.1 ile gelecek telefon, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alacak. Huawei’nin 5G teknolojisini kullanması yasaklandığından cihaz, 4G bağlantısını destekleyecek. Cihazın 4800 mAh bataryası, 66w hızlı şarj ile birlikte kablosuz şarjı da destekleyecek.

Mate X3, uydu iletişim teknolojisini de destekleyecek. Şirketin Lingxi Communication adını verdiği özellik, kullanıcının hücresel ağların bulunmadığı uzak bölgelerde bile iletişimi sürdürebilmesini sağlayacak.

12GB RAM’li Mate X3, ALT-AL00 olarak Geekbench kıyaslama platformunda görüldü. Tek çekirdekte 1312 puan, çok çekirdekte 4282 puan aldı.

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Huawei Mate X3, incelik ve hafifliğiyle şaşırtacak