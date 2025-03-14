Samsung 2nm sürecine geçiyor: ASML'den tedarik süreci başladı

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Tam Boyutta Gör Samsung, 3nm GAA üretim sürecinde yaşadığı büyük verimlilik sorunları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak şirket, 2nm GAA sürecinde beklenenden daha iyi bir ilerleme kaydediyor. Son olarak koreli dev, Şirket, ASML’nin ürettiği en son nesil High-NA EUV ekipmanları için tedarik aşamasını tamamladı.

Kaçıranlar için yeni haber, Samsung’un dökümhane rekabetindeki konumu açısından büyük bir önem taşıyor. Keza daha önce 2nm GAA sürecindeki verimlilik oranının yüzde 30 seviyelerinde olduğu rapor edilmişti. Karşılaştırmak adına TSMC’nin aynı süreçte yüzde 60 verimlilik oranına ulaştığını söyleyelim. Bu da Samsung’un rakibi karşısında dezavantajlı konumda olduğu yorumlarını beraberinde getirmişti.

Ancak şirket, ASML’den temin ettiği TWINSCAN EXE:5000 High-NA EUV makinesi ile süreci hızlandırarak bu açığı kapatmayı hedefliyor. Sevkiyat sürecinin ise Güney Kore Hwaseong’deki üretim tesisine bu ay içinde tamamlanması planlıyor.

Exynos 2600 için ne anlama geliyor?

Samsung’un dökümhane bölümü, 3nm sürecinde yaşadığı düşük verimlilik nedeniyle Exynos 2500’ü zamanında yetiştiremedi ve bu da Galaxy S25’in temel ve Plus modellerinde Exynos çip kullanımını engelledi. Aynı çipin gelecekteki katlanabilir modellerde kullanılabileceği söylentileri dolaşsa da, henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.

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Exynos 2500’ün yaşadığı gecikmelerin en büyük nedenlerinden biri ise, 3nm üretim sürecindeki düşük verim oranıydı. Bu süreçte üretilen yongaların büyük kısmı istenen kalite standartlarını karşılamadı ve Samsung, mobil bölümü için gerekli çipleri üretemedi. Ancak ASML’den tedarik edilen High-NA EUV makinesi ile Samsung Foundry’nin bu sorunu aşabileceği öne sürülüyor.

Yeni ekipman, Samsung’un 2nm üretiminde daha yüksek verimlilik oranlarına ulaşmasını sağlayarak Exynos 2600’ün seri üretime hazırlanmasına yardımcı olabilir. Eğer süreç planlandığı gibi ilerlerse, Exynos 2600’ün Galaxy S26 serisinin temel ve Plus modellerinde yer alması muhtemel. Ancak 2nm sürecindeki gelişmelerin Samsung’un rekabet gücüne nasıl yansıyacağı, ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

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Samsung 2nm sürecine geçiyor: ASML'den tedarik süreci başladı