Huawei’in bağımsız işletim sistemi HarmonyOS NEXT’in çıkış tarihi netleşti

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Huawei, HarmonyOS NEXT adını verdiği yeni işletim sistemini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu sistem, Android'in alt yapısal kütüphanelerinden tamamen bağımsız olarak geliştirilmiş. Gelen bilgilere göre, bu ayın sonunda kullanıma sunulacak olan HarmonyOS NEXT, Huawei için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlar sonucu Google Mobil Servisleri'nden mahrum kalan Huawei, bu yeni adımıyla tam bağımsızlık yolunda ilerliyor.

2019 yılında duyurulan HarmonyOS, ilk olarak akıllı televizyon pazarında yerini aldı ve bir yıl sonra akıllı telefonlara geçiş yaptı. Platform, milyonlarca kullanıcı tarafından benimsendi ve zamanla tabletler, giyilebilir teknolojiler ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi alanlarda da kullanılmaya başlandı.

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HarmonyOS Industry Solutions'tan Genel Müdür Chen Xinxin, yeni mobil platformun "tamamen bağımsız ve özerk" şekilde geliştirildiğini belirtti. Yerli uygulamalar konusunda da destek geniş. Örneğin, Çin'in e-ticaret devi JD.com, HarmonyOS NEXT ile birlikte piyasaya sürülecek olan kendi yerli uygulamasını tamamladı.

Huawei'nin bu bağımsızlık hamlesi, Mate 70 modeliyle daha da netleşecek. Henüz lansman tarihi açıklanmayan bu model, HarmonyOS NEXT ile donatılacak ilk akıllı telefon olacak. Bu durum, Mate 70'i sadece Huawei için değil, HarmonyOS ekosistemi için de bir amiral gemisi haline getirecek.

Huawei'nin Android'in hakimiyetini sarsıp sarsamayacağı henüz belirsiz olsa da, kendi işletim sistemini geliştirme konusundaki kararlılık, özellikle Çin'de mobil pazarı yeniden şekillendirebilir. HarmonyOS NEXT, Huawei'nin teknolojik bağımsızlık yolundaki en önemli adımlarından biri olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

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