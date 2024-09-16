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    Huawei’in bağımsız işletim sistemi HarmonyOS NEXT’in çıkış tarihi netleşti

    Çinli teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen ve Android işletim sisteminden tamamen bağımsız olarak geliştirilen HarmonyOS NEXT’in çıkış tarihi netleşti.

    HarmonyOS NEXT ne zaman çıkacak? Tam Boyutta Gör

    Huawei, HarmonyOS NEXT adını verdiği yeni işletim sistemini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu sistem, Android'in alt yapısal kütüphanelerinden tamamen bağımsız olarak geliştirilmiş. Gelen bilgilere göre, bu ayın sonunda kullanıma sunulacak olan HarmonyOS NEXT, Huawei için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlar sonucu Google Mobil Servisleri'nden mahrum kalan Huawei, bu yeni adımıyla tam bağımsızlık yolunda ilerliyor.

    2019 yılında duyurulan HarmonyOS, ilk olarak akıllı televizyon pazarında yerini aldı ve bir yıl sonra akıllı telefonlara geçiş yaptı. Platform, milyonlarca kullanıcı tarafından benimsendi ve zamanla tabletler, giyilebilir teknolojiler ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi alanlarda da kullanılmaya başlandı.

    HarmonyOS Industry Solutions'tan Genel Müdür Chen Xinxin, yeni mobil platformun "tamamen bağımsız ve özerk" şekilde geliştirildiğini belirtti. Yerli uygulamalar konusunda da destek geniş. Örneğin, Çin'in e-ticaret devi JD.com, HarmonyOS NEXT ile birlikte piyasaya sürülecek olan kendi yerli uygulamasını tamamladı.

    Huawei'nin bu bağımsızlık hamlesi, Mate 70 modeliyle daha da netleşecek. Henüz lansman tarihi açıklanmayan bu model, HarmonyOS NEXT ile donatılacak ilk akıllı telefon olacak. Bu durum, Mate 70'i sadece Huawei için değil, HarmonyOS ekosistemi için de bir amiral gemisi haline getirecek.

    Huawei'nin Android'in hakimiyetini sarsıp sarsamayacağı henüz belirsiz olsa da, kendi işletim sistemini geliştirme konusundaki kararlılık, özellikle Çin'de mobil pazarı yeniden şekillendirebilir. HarmonyOS NEXT, Huawei'nin teknolojik bağımsızlık yolundaki en önemli adımlarından biri olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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