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    Huawei'den Windows'a rakip geliyor: HarmonyOS PC için doğrulandı

    Bir süredir HarmonyOS işletim sistemine olan yatırımlarını sürdüren Huawei, çok yakında Windows'a rakip olabilir. HarmonyOS'un arkasındaki isim, işletim sisteminin PC'ye geleceğini doğruladı.
    Huawei'den Windows'a rakip geliyor! HarmonyOS PC doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Huawei, ABD kısıtlamalarının ardından odağını HarmonyOS'a çevirdi. Bu bağlamda Huawei imzalı işletim sisteminin hem mobil hemde tüketici elektroniği ürünlerinde giderek daha popüler hale geldiğini görüyoruz. Ancak gelişmeler bununla sınırlı olmayabilir. Son olarak HarmonyOS'un arkasındaki isim, işletim sisteminin PC'ye geleceğini doğruladı. 

    HarmonyOS gelecek yıl PC'ye geliyor

    Huawei, yeni gelişme hakkında henüz resmi bir duyuru paylaşmadı. Ancak Weibo'da kullanıcıların sorularını yanıtlayan eski Huawei BG Yazılım Departmanı başkanı Wang Chenglu, HarmonyOS'un çok yakında PC'lere sunacağını doğruladı. Bu noktada yetkili isim, "Gelecek yıl HarmonyOS PC olacak mı?" şeklindeki bir soruya basit bir "Evet" ile cevap verdi. Ancak halen net bir tarih paylaşılmadığını hatırlatalım.

    Bilmeyenler için Wang Chenglu, 1998 yılında Huawei'nin bir parçası oldu ve Tüketici BG Yazılım Departmanında Başkan olarak görev yaptı. 2022 yılında ise Huawei'den ayrılan Chenglu, HarmonyOS'un arkasında yer alan en büyük isimlerden biri konumunda. 

    Daha önceki söylentiler, Microsoft'un Windows 12 üzerinde çalıştığını bizlere gösterdi. Diğer tarafta HarmonyOS'un, gerekli desteği aldığı takdirde Windows 12 ile rekabet ettiğini görebiliriz. Niketim geliştiriciler tarafından yapılan ilk denemeler, HarmonyOS'un dizüstü bilgisayarda sorunsuz bir performansa sahip olduğunu gösteriyor.

    Bilmeyenler için Huawei, geçtiğimiz Ağustos ayında HarmonyOS 4.0'ı duyurdu. Bu noktada yeni işletim sisteminin büyük tasarım değişiklikleri ve yeni özellikleri beraberinde getirmeyi bekleniyor. Ancak Huawei, Microsoft veya Apple'a rakip olabilecek mi bekleyip görmemiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    exynos 2100 vs snapdragon 865 temel dursun fıkraları 18 chery omoda 5 yorum bir gün bir palyaço varmış bütün ağlayanları güldürürmüş hepsipay bozum

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