Huawei'den Windows'a rakip geliyor: HarmonyOS PC için doğrulandı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Huawei, ABD kısıtlamalarının ardından odağını HarmonyOS'a çevirdi. Bu bağlamda Huawei imzalı işletim sisteminin hem mobil hemde tüketici elektroniği ürünlerinde giderek daha popüler hale geldiğini görüyoruz. Ancak gelişmeler bununla sınırlı olmayabilir. Son olarak HarmonyOS'un arkasındaki isim, işletim sisteminin PC'ye geleceğini doğruladı.

HarmonyOS gelecek yıl PC'ye geliyor

Huawei, yeni gelişme hakkında henüz resmi bir duyuru paylaşmadı. Ancak Weibo'da kullanıcıların sorularını yanıtlayan eski Huawei BG Yazılım Departmanı başkanı Wang Chenglu, HarmonyOS'un çok yakında PC'lere sunacağını doğruladı. Bu noktada yetkili isim, "Gelecek yıl HarmonyOS PC olacak mı?" şeklindeki bir soruya basit bir "Evet" ile cevap verdi. Ancak halen net bir tarih paylaşılmadığını hatırlatalım.

Bilmeyenler için Wang Chenglu, 1998 yılında Huawei'nin bir parçası oldu ve Tüketici BG Yazılım Departmanında Başkan olarak görev yaptı. 2022 yılında ise Huawei'den ayrılan Chenglu, HarmonyOS'un arkasında yer alan en büyük isimlerden biri konumunda.

Daha önceki söylentiler, Microsoft'un Windows 12 üzerinde çalıştığını bizlere gösterdi. Diğer tarafta HarmonyOS'un, gerekli desteği aldığı takdirde Windows 12 ile rekabet ettiğini görebiliriz. Niketim geliştiriciler tarafından yapılan ilk denemeler, HarmonyOS'un dizüstü bilgisayarda sorunsuz bir performansa sahip olduğunu gösteriyor.

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Bilmeyenler için Huawei, geçtiğimiz Ağustos ayında HarmonyOS 4.0'ı duyurdu. Bu noktada yeni işletim sisteminin büyük tasarım değişiklikleri ve yeni özellikleri beraberinde getirmeyi bekleniyor. Ancak Huawei, Microsoft veya Apple'a rakip olabilecek mi bekleyip görmemiz gerekecek.

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