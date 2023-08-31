Resmi açıklama: Huawei Mate 60 Pro küresel pazarda satılmayacak

Mate 60 Pro küresel pazarda satılmayacak
Huawei Mate 60 Pro, yeni Kirin 9000s yongasıyla birlikte geliyor. Bu yonga önemli çünkü ABD ambargosu altında Huawei, modern bir çözüm geliştirmeyi başarmış gibi görünüyor. Bu yonga sayesinde Mate 60 Pro, uydu arama desteğine sahip ilk tüketici akıllı telefonu olma özelliğini de taşıyor. Aynı zamanda cihaz 5G desteğine de sahip. Bilindiği üzere ambargo nedeniyle firmanın 5G'ye erişimi de bulunmuyordu.
Bu güzel şeylerin yanında Huawei, Android Authority'ye yaptığı açıklamada Mate 60 Pro'yu küresel pazarlarda piyasaya sürmeyi planlamadığını söyledi. Şirket henüz Mate 60 modeliyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak bu telefon da aynı kaderi paylaşabilir. GMS (Google Mobile Services) ve 5G eksikliğine rağmen Huawei, önceki Mate telefonlarını Türkiye gibi birkaç küresel pazarda piyasaya sürmüştü. Ancak ne yazık ki, son modeller için durum böyle olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.