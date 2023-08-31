Resmi açıklama: Huawei Mate 60 Pro küresel pazarda satılmayacak

Tam Boyutta Gör Huawei, geçtiğimiz gün Çin’de Mate 60 Pro ve bugün de Mate 60 modelini sessizce tanıttı ve piyasaya sürdü. Tasarım, donanım ve kamera kurulumu açısından her iki telefon da iddialı özelliklere ev sahipliği yapıyordu. Öte yandan Huawei tarafından bu yeni seriyi bekleyenlere ne yazık ki kötü haber geldi.

Mate 60 Pro küresel pazarda satılmayacak

Huawei Mate 60 Pro, yeni Kirin 9000s yongasıyla birlikte geliyor. Bu yonga önemli çünkü ABD ambargosu altında Huawei, modern bir çözüm geliştirmeyi başarmış gibi görünüyor. Bu yonga sayesinde Mate 60 Pro, uydu arama desteğine sahip ilk tüketici akıllı telefonu olma özelliğini de taşıyor. Aynı zamanda cihaz 5G desteğine de sahip. Bilindiği üzere ambargo nedeniyle firmanın 5G'ye erişimi de bulunmuyordu.

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Bu güzel şeylerin yanında Huawei, Android Authority'ye yaptığı açıklamada Mate 60 Pro'yu küresel pazarlarda piyasaya sürmeyi planlamadığını söyledi. Şirket henüz Mate 60 modeliyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak bu telefon da aynı kaderi paylaşabilir. GMS (Google Mobile Services) ve 5G eksikliğine rağmen Huawei, önceki Mate telefonlarını Türkiye gibi birkaç küresel pazarda piyasaya sürmüştü. Ancak ne yazık ki, son modeller için durum böyle olmayacak.

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Huawei Mate 60 Pro küresel pazarda satılmayacak