Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Resmi açıklama: Huawei Mate 60 Pro küresel pazarda satılmayacak

    Huawei, kısa bir süre önce Mate 60 ve Mate 60 Pro modellerini sessiz sedasız piyasaya sürmüştü. Ancak firma tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei Mate 60 Pro, küresel pazarda satılmayacak.
    Huawei Mate 60 Pro küresel pazarda satılmayacak Tam Boyutta Gör
    Huawei, geçtiğimiz gün Çin’de Mate 60 Pro ve bugün de Mate 60 modelini sessizce tanıttı ve piyasaya sürdü. Tasarım, donanım ve kamera kurulumu açısından her iki telefon da iddialı özelliklere ev sahipliği yapıyordu. Öte yandan Huawei tarafından bu yeni seriyi bekleyenlere ne yazık ki kötü haber geldi.

    Mate 60 Pro küresel pazarda satılmayacak

    Huawei Mate 60 Pro, yeni Kirin 9000s yongasıyla birlikte geliyor. Bu yonga önemli çünkü ABD ambargosu altında Huawei, modern bir çözüm geliştirmeyi başarmış gibi görünüyor. Bu yonga sayesinde Mate 60 Pro, uydu arama desteğine sahip ilk tüketici akıllı telefonu olma özelliğini de taşıyor. Aynı zamanda cihaz 5G desteğine de sahip. Bilindiği üzere ambargo nedeniyle firmanın 5G'ye erişimi de bulunmuyordu. 

    Bu güzel şeylerin yanında Huawei, Android Authority'ye yaptığı açıklamada Mate 60 Pro'yu küresel pazarlarda piyasaya sürmeyi planlamadığını söyledi. Şirket henüz Mate 60 modeliyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak bu telefon da aynı kaderi paylaşabilir. GMS (Google Mobile Services) ve 5G eksikliğine rağmen Huawei, önceki Mate telefonlarını Türkiye gibi birkaç küresel pazarda piyasaya sürmüştü. Ancak ne yazık ki, son modeller için durum böyle olmayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ultraslan hangi tribünde italya teknoloji mağazaları lastiğe fitil atmak vestel klima iç ünite su akıtıyor birinin rehberinde kayıtlı olduğumu nasıl anlarım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız