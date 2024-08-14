Huawei, Nvidia rakibi yeni yapay zeka çipini piyasaya sürecek

Huawei meydan okuyor
Gelen bilgilere göre Huawei, potansiyel müşterilerine Ascend 910C adlı yeni çipinin Nvidia’nın H100 çipi ile aynı seviyede olduğunu söyledi. Nvidia H100, halihazırda dünya genelinde üretken yapay zeka uygulamalarına hayat veren donanımların başında geliyor. Ancak Nvidia’nın H200 başta olmak üzere gelecek Blackwell serisi çipleri gibi daha güçlü seçenekleri de bulunuyor.
Nvidia’nın daha güçlü çiplerine rağmen Huawei’nin gerçekten H100 seviyesinde bir yapay zeka çipi geliştirmiş olması oldukça önemli. Bununla birlikte firmanın Ekim ayı gibi oldukça erken bir tarihten itibaren Ascend 910C’yi müşterilere sevk etmeye başlayacağı belirtiliyor. Ascend 910C esasında Çin için de oldukça önemli. Bilindiği üzere ABD, Nvidia ve AMD’nin gelişmiş yapay zeka donanımlarını Çin’e satmasını engellemiş durumda. Nvidia, H100 dahil olmak üzere yapay zeka çiplerini Çin’e gönderemiyor. Firma, kısıtlamalardan kurtulmak için daha güçsüz varyantları Çin’e gönderiyor. Nvidia hâlihazırda HGX H20, L20 ve L2 adı verilerin hızlandırıcıları Çin’e satıyor ve yakında B20 modelini piyasaya sürecek.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde Ascend 910C’nin önemi ortaya çıkıyor. Yeni rapor zaten şimdiden ByteDance, Baidu ve China Mobile’ın satın alım için Huawei ile görüştüğünü, bazı şirketlerin ise çipi test ettiğini söylüyor. Öte yandan ABD’nin Huawei’nin yapay zeka için makine bileşenleri ve bellek yongaları elde etme yeteneğini kısıtlayabilecek yeni yaptırımlar getirebileceği de değerlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.