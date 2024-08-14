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    Anlık Bildirim

    Huawei, Nvidia rakibi yeni yapay zeka çipini piyasaya sürecek

    Huawei ve Çin’in kritik şirketleri ABD’nin katı yaptırımları altında eziliyor. Tüm bunlar yaşanırken Huawei, ABD’li Nvidia’nın yapay zeka çiplerine rakip olacak yeni çip hazırlıyor.
    Huawei, Nvidia rakibi yeni yapay zeka çipini piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Huawei, 2019’dan bu yana ABD’nin yaptırımları altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu süreç zarfında ABD, uyguladığı yaptırımlarını Çin’in yarı iletken ve yapay zeka endüstrisi özelinde artırırken Huawei ise yerli olarak geliştirdiği çipler ile mücadele ediyor. Yeni raporlara göre ise Huawei, Nvidia’nın yapay zeka çiplerine meydan okuyacak yeni bir yapay çipini piyasaya sürme hazırlığı içerisinde.

    Huawei meydan okuyor

    Gelen bilgilere göre Huawei, potansiyel müşterilerine Ascend 910C adlı yeni çipinin Nvidia’nın H100 çipi ile aynı seviyede olduğunu söyledi. Nvidia H100, halihazırda dünya genelinde üretken yapay zeka uygulamalarına hayat veren donanımların başında geliyor. Ancak Nvidia’nın H200 başta olmak üzere gelecek Blackwell serisi çipleri gibi daha güçlü seçenekleri de bulunuyor.

    Nvidia’nın daha güçlü çiplerine rağmen Huawei’nin gerçekten H100 seviyesinde bir yapay zeka çipi geliştirmiş olması oldukça önemli. Bununla birlikte firmanın Ekim ayı gibi oldukça erken bir tarihten itibaren Ascend 910C’yi müşterilere sevk etmeye başlayacağı belirtiliyor. Ascend 910C esasında Çin için de oldukça önemli. Bilindiği üzere ABD, Nvidia ve AMD’nin gelişmiş yapay zeka donanımlarını Çin’e satmasını engellemiş durumda. Nvidia, H100 dahil olmak üzere yapay zeka çiplerini Çin’e gönderemiyor. Firma, kısıtlamalardan kurtulmak için daha güçsüz varyantları Çin’e gönderiyor. Nvidia hâlihazırda HGX H20, L20 ve L2 adı verilerin hızlandırıcıları Çin’e satıyor ve yakında B20 modelini piyasaya sürecek.

    Tüm bunlar bir araya geldiğinde Ascend 910C’nin önemi ortaya çıkıyor. Yeni rapor zaten şimdiden ByteDance, Baidu ve China Mobile’ın satın alım için Huawei ile görüştüğünü, bazı şirketlerin ise çipi test ettiğini söylüyor. Öte yandan ABD’nin Huawei’nin yapay zeka için makine bileşenleri ve bellek yongaları elde etme yeteneğini kısıtlayabilecek yeni yaptırımlar getirebileceği de değerlendiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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