Huawei, Nvidia rakibi yeni yapay zeka çipini piyasaya sürecek

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Tam Boyutta Gör Huawei, 2019’dan bu yana ABD’nin yaptırımları altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu süreç zarfında ABD, uyguladığı yaptırımlarını Çin’in yarı iletken ve yapay zeka endüstrisi özelinde artırırken Huawei ise yerli olarak geliştirdiği çipler ile mücadele ediyor. Yeni raporlara göre ise Huawei, Nvidia’nın yapay zeka çiplerine meydan okuyacak yeni bir yapay çipini piyasaya sürme hazırlığı içerisinde.

Huawei meydan okuyor

Gelen bilgilere göre Huawei, potansiyel müşterilerine Ascend 910C adlı yeni çipinin Nvidia’nın H100 çipi ile aynı seviyede olduğunu söyledi. Nvidia H100, halihazırda dünya genelinde üretken yapay zeka uygulamalarına hayat veren donanımların başında geliyor. Ancak Nvidia’nın H200 başta olmak üzere gelecek Blackwell serisi çipleri gibi daha güçlü seçenekleri de bulunuyor.

Nvidia’nın daha güçlü çiplerine rağmen Huawei’nin gerçekten H100 seviyesinde bir yapay zeka çipi geliştirmiş olması oldukça önemli. Bununla birlikte firmanın Ekim ayı gibi oldukça erken bir tarihten itibaren Ascend 910C’yi müşterilere sevk etmeye başlayacağı belirtiliyor. Ascend 910C esasında Çin için de oldukça önemli. Bilindiği üzere ABD, Nvidia ve AMD’nin gelişmiş yapay zeka donanımlarını Çin’e satmasını engellemiş durumda. Nvidia, H100 dahil olmak üzere yapay zeka çiplerini Çin’e gönderemiyor. Firma, kısıtlamalardan kurtulmak için daha güçsüz varyantları Çin’e gönderiyor. Nvidia hâlihazırda HGX H20, L20 ve L2 adı verilerin hızlandırıcıları Çin’e satıyor ve yakında B20 modelini piyasaya sürecek.

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Tüm bunlar bir araya geldiğinde Ascend 910C’nin önemi ortaya çıkıyor. Yeni rapor zaten şimdiden ByteDance, Baidu ve China Mobile’ın satın alım için Huawei ile görüştüğünü, bazı şirketlerin ise çipi test ettiğini söylüyor. Öte yandan ABD’nin Huawei’nin yapay zeka için makine bileşenleri ve bellek yongaları elde etme yeteneğini kısıtlayabilecek yeni yaptırımlar getirebileceği de değerlendiriliyor.

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Huawei, Nvidia rakibi yeni yapay zeka çipini piyasaya sürecek