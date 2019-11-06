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    Huawei, EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazları açıkladı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni nesil arayüzü olan EMUI 10'un kararlı sürümünü alacak cihazları açıkladı. İşte yakın bir zamanda EMUI 10'a yükseltilecek modeller.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazları açıkladı
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    Eylül ayının sonlarında Huawei, önümüzdeki aylarda EMUI 10 beta yazılımını alacak olan cihazların bir listesini yayınlamıştı. Şirket şimdi ise EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazlar için listeyi güncelledi.

    İlk güncelleme Huawei P30 serisine gelecek

    Yayınlanan listeye göre Kasım ayı ortasında, Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefon modelleri EMUI 10 güncellemesi alan ilk cihazlar olacaklar. Kasım ayının ikinci yarısında ise Mate 20 X ve Mate 20 RS Porsche Design olmak üzere Mate 20 serisi, Honor 20 serisi ve Honor Magic 2 modeli EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümüne yükseltilecekler.

    Huawei, EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazları açıkladı
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    Bununla birlikte, güncelleme programının Çin pazarına yönelik olduğunu unutmamanızda fayda var. Bu nedenle EMUI 10 arayüzünün cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir. Huawei ayrıca Weibo gönderisinde, gelecekte daha fazla modelin EMUI 10 güncellemesi alacağına dair bir açıklama yaptı. Eğer cihazınız bu listede yoksa, şimdilik endişe etmenize gerek yok.



    https://www.gsmarena.com/huawei_updates_its_emui_10_stable_update_roadmap-news-39961.php Yorum Yaz
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    levent_taka61 2 hf.
    20 x forever
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    DH Misafiri 2 hf.
    Mat 20 lite için gelmiyormu bu sürüm
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    hareketliperde 2 hf.
    endişe etmeme gerek yok evet. çünkü honor yada huawei cihazım yok :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TncyKrmn 2 hf. hareketliperde
    endişe edilecek bir durum mu vardı ki ?
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