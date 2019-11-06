Huawei, EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazları açıkladı

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Eylül ayının sonlarında Huawei, önümüzdeki aylarda EMUI 10 beta yazılımını alacak olan cihazların bir listesini yayınlamıştı. Şirket şimdi ise EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazlar için listeyi güncelledi.

İlk güncelleme Huawei P30 serisine gelecek

Yayınlanan listeye göre Kasım ayı ortasında, Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefon modelleri EMUI 10 güncellemesi alan ilk cihazlar olacaklar. Kasım ayının ikinci yarısında ise Mate 20 X ve Mate 20 RS Porsche Design olmak üzere Mate 20 serisi, Honor 20 serisi ve Honor Magic 2 modeli EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümüne yükseltilecekler.

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Bununla birlikte, güncelleme programının Çin pazarına yönelik olduğunu unutmamanızda fayda var. Bu nedenle EMUI 10 arayüzünün cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir. Huawei ayrıca Weibo gönderisinde, gelecekte daha fazla modelin EMUI 10 güncellemesi alacağına dair bir açıklama yaptı. Eğer cihazınız bu listede yoksa, şimdilik endişe etmenize gerek yok.

https://www.gsmarena.com/huawei_updates_its_emui_10_stable_update_roadmap-news-39961.php