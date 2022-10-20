Huawei EMUI 13 güncellemesi tanıtıldı! İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör EMUI 13 güncellemesi yayımlandı. Yeni güncelleme ile Huawei marka ürünlerin birbiri ile daha uyumlu bir şekilde çalışması hedefleniyor. Akıllı ve kişiselleştirilmiş etkileşimler, kullanıcıların bilgi edinme ihtiyacını giderecek.

Huawei, Türkiye'de üretim yapmayı planlıyor 2 hf. önce eklendi

EMUI 13 güncellemesi özellikleri ile neler sunuyor?

Bu yazılım sayesinde uygulama simgeleri yukarı kaydırılabiliyor ve Huawei tarafından sunulan hizmetlere hızlıca erişilebiliyor. Huawei, kullanıcılarına boyutları esnetilebilen ekran araçları ve yan yana duran uygulama simgeleri ile daha fazla boş alan sağlamayı umuyor.

Kısayollar ile telefonun sistemini değiştiren uygulamaların butonları da bu özelliğe sahip. Buna ek olarak klasörler artık yeniden boyutlandırılabiliyor. Böylece kullanıcılar favori uygulamalarına kolayca ve doğrudan erişebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu yazılım ile gelen bir diğer özellik ise Paylaşmak için Sürükleme özelliği. Bir kullanıcı bundan böyle gözüne çarpan herhangi bir metni, görseli ve dosyayı parmağı ile basıp onu tutarak SuperHub'a doğru sürükleyebilecek.

Ayrıca kopyalanan bir metin SuperHub'ın içerisine yapıştırılabilecek veya basılıp tutulan bir dosya SuperHub'a transfer edilebilecek. Kısacası daha önce yapıştırılan ve paylaşılan bir içerik kolayca yeniden kullanılabilecek veya silinebilecek.

Super Device isimli özellik sayesinde Huawei'nin akıllı saatleri, tabletleri, kulaklıkları ve gözlükleri birçok Huawei model akıllı telefonla daha verimli bir şekilde iş birliği yapacak.

"Bağlanmak için Sürükle" isimli özellik cihazları birbirine bağlayacak. Çoklu Ekran İş Birliği özelliği ise artık telefon uygulamalarını dizüstü bilgisayarlarınızın ekranında görüntüleyebilmenizi sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Görüntülenen pencereler büyük ve yatay pozisyonda olacak. Bu da bir e-posta veya bir not yazmanızı ve onları kontrol etmenizi sağlayacak.

EMUI 13 güncellemesine sahip olan bir telefonla herhangi bir açıdan fotoğraflar çekip onları bölünmüş ekranlarda tek seferde (aynı anda) görebileceksiniz. Görüntülü sohbetler sırasında ise birbirine bağlı olan Huawei ürünlerinin kameralarını aynı anda kullanabileceksiniz.

Mutfağınızdaki Huawei tabletin kamerası açıkken salonunuzdaki Huawei marka telefonun da kamerası aynı görüntülü görüşme için açık olabilecek. Bir arkadaşınızın Huawei FreeBuds Pro 2'si ile şarkı da paylaşabileceksiniz.

Tam Boyutta Gör SuperStorage adlı özellik kullanılmayan, kopyalanan (aynı dosyadan 2 tane olma durumu) ve yeniden indirilmesi gereksiz olan ancak indirilen dosyaları ortadan kaldırarak 20 GB'a kadar temizlik yapmanızı sağlayacak. Ayrıca az kullanılan uygulamalar da geri plana atılacak.

Gizlilik konusuna gelindiğinde Huawei bundan böyle kullanıcıları içerisinde virüs olması muhtemel olan uygumalardan uzak tutmaya çalışacak. Buna ek olarak kullanıcılar kendi kişisel verilerine ne kadar sıklıkta eriştiğini de öğrenebilecek.

Cihaz koruma özelliği etkinleştirildiğinde cihazınız kötü amaçlı uygulamaları tespit etmek ve onları yok etmek için her yeri derinlemesine tarayacak. Görseller de bundan böyle hassas bilgi olarak nitelendirilebilecek. Böylece bir fotoğrafın nerede çekildiği, kaçta çekildiği, hangi model ile çekildiği gibi bilgiler sosyal medya profilinizde paylaşılmayacak. Bu seçeneği aktif etmek size kalmış

Bu bilgilere ulaşmak için Huawei tarafından hazırlanan özel rehbere "buradan" ulaşabilirsiniz.

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