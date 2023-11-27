Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında yeni bütçe telefonu Huawei Enjoy 60 modelini duyuran Huawei, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, modelin halefi olacak Huawei Enjoy 70'in özellikleri ve lansman tarihi gün yüzüne çıktı.

Huawei Enjoy 70'in özellikleri ve lansman tarihi belli oldu

Kaçıranlar için Huawei, 28 Kasım tarihinde yeni bir etkinlik gerçekleştirecek. Çin'de düzenlencek bu etkinlikte yeni nesil MatePad Pro 11 tablet ve MateBook D16 dizüstü modellerinin görücüye çıkması bekleniyor. Ancak sürprizler bununla sınırlı olmayabilir. Son sızıntılara göre Huawei Enjoy 70'in de bu etkinlikte tanıtılacağı bildiriliyor.

Sızdırılan görüntülere göre Huawei Enjoy 70, arka bölümde Huawei P60 Pro'ya benzer bir tasarıma sahip olacak. Arkadaki büyük kamera sistemi iki sensör ve bir LED flaş içeriyor. Ayrıca bütçe telefonunun 128GB, 256GB ve 512GB depolama kapasitesi ve Mavi, Siyah ve Yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı da doğrulandı.

Huawei durmuyor! MatePad Pro 11 dünyada ilk olacak 2 gün önce eklendi

Huawei Enjoy 70 neler sunuyor?

Mevcut raporlara göre Enjoy 70, ön yüzünde 1600×720 piksel çözünürlük sunan 6,75 inç ekrana sahip olacak. Bu panele ise Çin'de üretilen 14nm Kirin 710A yonga seti eşlik edecek. Kamera bölümünde, akıllı telefonun 8MP selfie, 50MP birincil ve yardımcı bir makro sensöründen güç alması bekleniyor. Kutusundan ise 22.5W şarj destekli 6.000mAh pil ve HarmonyOS ile çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Enjoy 70 geliyor: Tasarımı ve özellikleri belli oldu