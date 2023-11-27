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    Huawei Enjoy 70 geliyor: Tasarımı ve özellikleri belli oldu

    Huawei Enjoy 70 serisinden ilk bilgiler internete sızdı. Huawei'nin bütçe serisi,  önümüzdeki günlerde tanıtılabilir. İşte Huawei Enjoy 70 özellikleri ve tasarımı...
    Huawei Enjoy 70 geliyor: Tasarımı ve özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında yeni bütçe telefonu Huawei Enjoy 60 modelini duyuran Huawei, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, modelin halefi olacak Huawei Enjoy 70'in özellikleri ve lansman tarihi gün yüzüne çıktı.

    Huawei Enjoy 70'in özellikleri ve lansman tarihi belli oldu

    Kaçıranlar için Huawei, 28 Kasım tarihinde yeni bir etkinlik gerçekleştirecek. Çin'de düzenlencek bu etkinlikte yeni nesil MatePad Pro 11 tablet ve MateBook D16 dizüstü modellerinin görücüye çıkması bekleniyor. Ancak sürprizler bununla sınırlı olmayabilir. Son sızıntılara göre Huawei Enjoy 70'in de bu etkinlikte tanıtılacağı bildiriliyor. 

    Huawei Enjoy 70 geliyor: Tasarımı ve özellikleri belli oldu
    Sızdırılan görüntülere göre Huawei Enjoy 70, arka bölümde Huawei P60 Pro'ya benzer bir tasarıma sahip olacak. Arkadaki büyük kamera sistemi iki sensör ve bir LED flaş içeriyor. Ayrıca bütçe telefonunun 128GB, 256GB ve 512GB depolama kapasitesi ve Mavi, Siyah ve Yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı da doğrulandı.

    Huawei Enjoy 70 neler sunuyor?

    Mevcut raporlara göre Enjoy 70, ön yüzünde 1600×720 piksel çözünürlük sunan 6,75 inç ekrana sahip olacak. Bu panele ise Çin'de üretilen 14nm Kirin 710A yonga seti eşlik edecek. Kamera bölümünde, akıllı telefonun 8MP selfie, 50MP birincil ve yardımcı bir makro sensöründen güç alması bekleniyor. Kutusundan ise 22.5W şarj destekli 6.000mAh pil ve HarmonyOS ile çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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