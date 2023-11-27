Huawei Enjoy 70 geliyor: Tasarımı ve özellikleri belli oldu

Huawei Enjoy 70'in özellikleri ve lansman tarihi belli oldu
Kaçıranlar için Huawei, 28 Kasım tarihinde yeni bir etkinlik gerçekleştirecek. Çin'de düzenlencek bu etkinlikte yeni nesil MatePad Pro 11 tablet ve MateBook D16 dizüstü modellerinin görücüye çıkması bekleniyor. Ancak sürprizler bununla sınırlı olmayabilir. Son sızıntılara göre Huawei Enjoy 70'in de bu etkinlikte tanıtılacağı bildiriliyor.
Huawei Enjoy 70 neler sunuyor?
Mevcut raporlara göre Enjoy 70, ön yüzünde 1600×720 piksel çözünürlük sunan 6,75 inç ekrana sahip olacak. Bu panele ise Çin'de üretilen 14nm Kirin 710A yonga seti eşlik edecek. Kamera bölümünde, akıllı telefonun 8MP selfie, 50MP birincil ve yardımcı bir makro sensöründen güç alması bekleniyor. Kutusundan ise 22.5W şarj destekli 6.000mAh pil ve HarmonyOS ile çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.